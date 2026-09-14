Άντι Μπέρναμ: Πέθανε ο πατέρας του βρετανού πρωθυπουργού μετά από πολυετή μάχη με το Αλτσχάιμερ

Έφυγε από τη ζωή ο Ρόι Μπέρναμ, πατέρας του Βρετανού πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ, ανακοίνωσε το Ντάουνινγκ Στριτ.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Άντι Μπέρναμ ακύρωσε όλες τις προγραμματισμένες υποχρεώσεις του για σήμερα (14.09.2026) και αύριο, λόγω του θανάτου του πατέρα του. Απόψε το βράδυ ήταν προγραμματισμένο να συναντηθεί με εκπροσώπους της επιχειρηματικής κοινότητας.

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Ο Ρόι Μπέρναμ ζούσε το τελευταίο διάστημα σε οίκο ευγηρίας. Είχε Αλτσχάιμερ σε προχωρημένο στάδιο.

Andy Burnham's father, Roy Burnham, has died, Downing Street has confirmed.



The prime minister has cancelled his engagements for today and tomorrow. Roy Burnham had been living in a care home with advanced Alzheimer's disease.https://t.co/5JEtAlbm4x pic.twitter.com/yih9X5cIaS — Sky News (@SkyNews) September 14, 2026

Στο παρελθόν ο Άντι Μπέρναμ είχε μιλήσει για την κατάσταση της υγείας του πατέρα του, αποκαλύπτοντας μάλιστα ότι λόγω του Αλτσχάιμερ, ο πατέρας του δεν ήταν σε θέση να καταλάβει ότι ο γιος του είχε γίνει πρωθυπουργός της χώρας.

«Είναι κάτι που με στενοχωρεί, γιατί θα ήταν πολύ υπερήφανος», είχε δηλώσει το καλοκαίρι στην εφημερίδα The Times. «Αλλά όπως το βλέπω εγώ, πρόκειται και για δικό του επίτευγμα. Είναι ένα επίτευγμα ολόκληρης της οικογένειας, ακόμα κι αν ο ίδιος δεν το γνωρίζει».

Παράλληλα, ο Άντι Μπέρναμ είχε δεσμευτεί να βάλει το μαχαίρι στο κόκαλο όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικής φροντίδας ενηλίκων, αντλώντας κίνητρο από την προσωπική εμπειρία του πατέρα του.