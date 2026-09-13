Κόσμος

To AfD ανεβαίνει στο 29% στη Γερμανία και διευρύνει τη διαφορά από τους συντηρητικούς του Μερτς

Η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση (CDU) και το κόμμα της Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης (CSU) παρέμειναν χωρίς αλλαγές στο 20%
Ο επικεφαλής του ακροδεξιού κόμματος «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD), Ούλριχ Ζίγκμουντ
REUTERS/Fabrizio Bensch
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Ανεβάζει επικίνδυνα τα ποσοστά του το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), καθώς διεύρυνε το προβάδισμά του έναντι του συντηρητικού συνασπισμού του καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς σε νέα πανεθνική δημοσκόπηση.

Το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), κέρδισε μία ποσοστιαία μονάδα και έφθασε το 29% στη δημοσκόπηση της Insa για την εφημερίδα Bild, ενώ οι συντηρητικοί του Μερτς -η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση (CDU) και το βαυαρικό αδελφό της κόμμα της Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης (CSU)- παρέμειναν χωρίς αλλαγές στο 20%.

Οι αντιπολιτευόμενοι Πράσινοι κέρδισαν επίσης μία μονάδα και έφθασαν το 14%, υποσκελίζοντας τους Σοσιαλδημοκράτες (SPD), που παρέμειναν στο 13%. Το κόμμα «Η Αριστερά» παρέμεινε επίσης χωρίς αλλαγές στο 10%.

Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε μία εβομάδα αφού η AfD κέρδισε τις περιφερειακές εκλογές στο ανατολικογερμανικό κρατίδιο της Σαξονίας-Άνχαλτ με ποσοστό ρεκόρ 43,8% των ψήφων.

Άλλες δύο εκλογές σε κρατίδια πρόκειται να διεξαχθούν την ερχόμενη Κυριακή, καθώς προσέρχονται στις κάλπες οι ψηφοφόροι στο Βερολίνο και στο βορειοανατολικό κρατίδιο του Μεκλεμβούργου-Δυτικής Πομερανίας, μετά τις τοπικές εκλογές που διεξάγονται σήμερα στο βόρειο κρατίδιο της Κάτω Σαξονίας.

Οι επόμενες ομοσπονδιακές εκλογές είναι προγραμματισμένες για το 2029.

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