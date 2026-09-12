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Ντόναλντ Τραμπ: «Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο»

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι «όλα θα εξελιχθούν ομαλά», όταν ερωτήθηκε για το αν μπορεί να βοηθήσει στη διέλευση πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ
Πηγή φωτό: REUTERS
Πηγή φωτό: REUTERS/Evelyn Hockstein
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Την ώρα που ο πόλεμος με το Ιράν βρίσκεται σε εξέλιξη ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε την δική του πρόβλεψη για το πότε θα τελειώσει.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι πιστεύει πως ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο τον Νοέμβριο και ότι οι τιμές του πετρελαίου θα μειωθούν μόλις αυτό συμβεί.

«Νομίζω πολύ σύντομα. Νομίζω ότι είναι πιθανό αμέσως μετά από τις ενδιάμεσες εκλογές. Προσπαθούν ν’ αντισταθούν όσο μπορούν προκειμένου να καταστήσουν πολύπλοκες τις εκλογές, αλλά νομίζω ότι ο κόσμος το έχει καταλάβει», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Δουβλίνο. «Όταν αυτό συμβεί, οι τιμές του πετρελαίου θα μειωθούν δραστικά».

Νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι «όλα θα εξελιχθούν ομαλά», όταν ερωτήθηκε για το αν μπορεί να βοηθήσει στη διέλευση πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ, μετά από σχετικές ανησυχίες που έχει εκφράσει η Σαουδική Αραβία.

«Όλα θα εξελιχθούν ομαλά», δήλωσε ο Τραμπ, μιλώντας στο Δουβλίνο μετά από μία συνάντησή του με την πρόεδρο της Ιρλανδίας Κάθριν Κόνολι.

Δεν έκρυψε πάντως ότι «θα λάτρευε» να δει την Ιρλανδία ενωμένη με την Βόρεια Ιρλανδία που τελεί υπό βρετανική διοίκηση και ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί τελικά.

«Λοιπόν δεν θέλω να προκαλέσω προβλήματα, αλλά θα σας πω ότι θα λάτρευα να τη δω ενωμένη», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους, μετά από μία συνάντησή του με τον Ιρλανδό πρωθυπουργό Μιχόλ Μαρτίν στο Δουβλίνο.

«Όπως το βλέπω εγώ θα συμβεί τελικά… Νομίζω ότι θα είναι μία φανταστική εξέλιξη. Τώρα το Ηνωμένο Βασίλειο θα έχει κάτι να πει γι’ αυτό…, αλλά νομίζω ότι θα ήταν κάτι σπουδαίο», ήταν τα λόγια του.

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