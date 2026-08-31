Ντόλι Πάρτον: «Ήταν η γυναίκα που στάθηκε δίπλα μου και έγινε η μαμά μου» είπε η αδελφή της μετά την κηδεία

Κύμα συγκίνησης έχει προκαλέσει ο θάνατος της βασίλισσας της κάντρι μουσικής, Ντόλι Πάρτον, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών, έπειτα από σύντομη μάχη με τον καρκίνο.

Έναν ξεχωριστό φόρο τιμής στην Ντόλι Πάρτον, έκανε η αδερφή της, Φρίντα, μιλώντας δημόσια μετά την κηδεία της τραγουδίστριας στη «Dolly Momma» της μέσα από το Facebook της. Η Φρίντα, μία από τα 11 αδέλφια της Ντόλι, θέλησε με τη σειρά της να αποχαιρετήσει την τραγουδίστρια, η οποία έγινε παγκοσμίως γνωστή μέσα από μεγάλες επιτυχίες όπως τα «Jolene» και «9 to 5».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η συγκινητική ανάρτηση της στο Facebook, η Φρίντα έγραψε: «Σας ευχαριστώ όλους που δείχνετε κατανόηση όσο θρηνώ τον θάνατο της μεγάλης μου αδελφής. Ξέρω ότι για ολόκληρο τον κόσμο ήταν μια σούπερ σταρ, αλλά για μένα ήταν η “Dolly Momma” μου.

Ήταν η αδελφή που ερχόταν και ξάπλωνε δίπλα μου όταν ήμουν μικρή, επειδή φοβόμασταν και οι δύο το σκοτάδι. Ήταν η γυναίκα που στάθηκε δίπλα μου και έγινε η μαμά μου, μεγαλώνοντάς με από τα 13 έως τα 18 μου χρόνια. Ήταν επίσης εκείνη που προσπαθούσε να με πείσει να φοράω τις περούκες της στις εμφανίσεις μου στο Dollywood – συγγνώμη, αδελφή μου, αλλά σε αυτό σίγουρα δεν σε άκουσα».

Η Φρίντα συνέχισε: «Όπως όλες οι αδελφές, έτσι κι εμείς είχαμε όλα αυτά τα χρόνια τις διαφωνίες και τους καβγάδες μας. Όμως, μέσα από όλες τις καλές και τις δύσκολες στιγμές, μέσα από τα γέλια και τα δάκρυα, δεν σταμάτησα ποτέ να την αγαπώ. Πριν από μήνες σας είχα ζητήσει να προσευχηθείτε για την Ντόλι. Τώρα, όμως, θα σας ζητήσω να προσευχηθείτε για μένα και για ολόκληρη την οικογένειά μου, καθώς προσπαθούμε να διαχειριστούμε αυτή την ανυπέρβλητη απώλεια».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο μήνυμά της, η Φρίντα αποκάλυψε επίσης ότι «ετοιμάζει κάτι πολύ ξεχωριστό» προκειμένου να τιμήσει τη μνήμη της αδελφής της. «Δεν θα υπάρξει ποτέ κανείς που να μπορέσει να την αντικαταστήσει στις καρδιές μας και ξέρω ότι κατέχει μια ξεχωριστή θέση και στις καρδιές πολλών από εσάς. Ξέρω ότι θα ήθελε να συνεχίσω, να χαμογελώ και να μοιράζομαι με τους άλλους την αγάπη που εκείνη έδινε τόσο απλόχερα. Αυτό θα προσπαθήσω να κάνω, ακόμη και τις ημέρες που μου φαίνεται αδύνατο», έγραψε η Φρίντα.

Στη συνέχεια αποκάλυψε ότι ετοιμάζει κάτι ιδιαίτερο στη μνήμη της αδελφής της. «Ετοιμάζω κάτι πολύ ξεχωριστό για όλους εσάς προς τιμήν της. Είναι ο δικός μου τρόπος να κρατήσω ένα μικρό κομμάτι της “Dolly Momma” μου κοντά μου, αλλά ταυτόχρονα να το μοιραστώ με όλους εσάς που την αγαπήσατε. Σας ευχαριστώ που την αγαπήσατε, που προσευχηθήκατε για εκείνη και τώρα που αγαπάτε και προσεύχεστε για όλους εμάς. Με όλη μου την αγάπη, Φρίντα».

Η κηδεία πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (28.08.2026) στο Νάσβιλ, με τη Ντόλι να ενταφιάζεται φορώντας ένα απλό βαμβακερό φόρεμα και ένα ζευγάρι από τα αγαπημένα της ψηλοτάκουνα παπούτσια.