Ελβετία: Συνέλαβαν 43χρονο για τη φονική ένοπλη επίθεση στο rave party

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται ένας ύποπτος μετά τη φονική ένοπλη επίθεση σε rave party στην πόλη Ααράου στη βόρεια Ελβετία, με αποτέλεσμα μία 22χρονη νεκρή και 5 τραυματίες.

Η αστυνομία της Ελβετίας ανακοίνωσε σήμερα (31.08.2026) ότι συνέλαβε έναν 43χρονο ύποπτο. «Οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού, καθώς και για το παρελθόν και το πιθανό κίνητρο, είναι αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Σε αυτή τη φάση, εκτιμάται ότι ενεπλάκη μόνο ένας δράστης», δήλωσε η αστυνομία του καντονιού του Άαργκαου σε ανακοίνωση για την επίθεση στο rave party.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τον τοπικό Τύπο, πυρά ακούστηκαν περί τις 03.00 τοπική ώρα κατά την διάρκεια του «Aarauer Rave», του ετήσιου techno πάρτι με την συμμετοχή 3.500 ατόμων στο ιπποδρόμιο του Ααράου. Η εκδήλωση διαρκεί από νωρίς απόγευμα μέχρι τις 02.00 την νύχτα.

«Μία γυναίκα 22 ετών υπέκυψε στα τραύματά της επί τόπου. Τέσσερις άνδρες και μία γυναίκα, 24 έως 27 ετών, νοσηλεύονται με τραύματα από ελαφρά έως σοβαρά», ανακοίνωσε μέσω του Χ η αστυνομία του καντονίου του Άαργκαου.

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στην εφημερίδα Blick ότι οι πυροβολισμοί ακούστηκαν περί τις 02.30 καθώς το πάρτι συνεχιζόταν και ότι πολλοί άνθρωποι, αφού αρχικά θεώρησαν ότι ήταν πυροτεχνήματα, κατέφυγαν σε κοντινό γυμναστήριο. Ενας από τους μάρτυρες έκανε λόγο για «πυρά κατά ριπάς».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα και κάλεσε τον πληθυσμό να αποφύγει την περιοχή. Κάλεσε επίσης όποιο άτομο διαθέτει βίντεο ή ηχητική καταγραφή να τα στείλει στον λογαριασμό της αστυνομίας στο Instagram.

Η περιοχή που περικλείει το ιπποδρόμιο, την πισίνα και τις αθλητικές εγκαταστάσεις έχουν αποκλειστεί.

Τα θύματα είχαν ως τόπο κατοικίας την Ελβετία, σύμφωνα με την αστυνομία.