Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ακυρώνει τους δασμούς Τραμπ – «Ντροπή» λέει ο ίδιος

Το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάνθηκε την Παρασκευή (20.02.2026) ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παραβίασε την ομοσπονδιακή νομοθεσία όταν επέβαλε μονομερώς εκτεταμένους δασμούς σε παγκόσμιο επίπεδο. Η απόφαση αποτελεί ένα ισχυρό πλήγμα για τον Τραμπ.

Ο νόμος που κατοχυρώνει αυτούς τους δασμούς «δεν εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο να επιβάλλει δασμούς», αποφάνθηκε η πλειοψηφία του Δικαστηρίου με 6 έναντι 3 ψήφων. Αυτή η απόφαση αφορά τους δασμούς που παρουσιάστηκαν ως «αμοιβαίοι» από τον Ντόναλντ Τραμπ, όμως όχι εκείνους που εφαρμόζονται σε ειδικούς τομείς δραστηριότητας, όπως την αυτοκινητοβιομηχανία ή τον χάλυβα και το αλουμίνιο.

Όπως αναφέρει το CNN, ο πρόεδρος του Δικαστηρίου, Τζον Ρόμπερτς, συνέταξε τη γνώμη της πλειοψηφίας και το σώμα, με ψήφους 6 έναντι 3, έκρινε ότι οι δασμοί υπερέβησαν τα όρια που θέτει ο νόμος.

«Ο πρόεδρος επικαλείται μια εξαιρετική εξουσία να επιβάλλει μονομερώς δασμούς απεριόριστου ύψους, διάρκειας και εύρους», έγραψε ο Ρόμπερτς εκ μέρους της πλειοψηφίας. «Λαμβάνοντας υπόψη το εύρος, την ιστορική διάσταση και το συνταγματικό πλαίσιο της εξουσίας που επικαλείται, οφείλει να προσδιορίσει σαφή εξουσιοδότηση από το Κογκρέσο για να την ασκήσει».

Το Ανώτατο Δικαστήριο επέτρεψε στον πρόεδρο να εφαρμόσει προσωρινά πολλά από τα σχέδιά του, ενώ προχωρούσαν οι νομικές διαδικασίες, ωστόσο η απόφαση να ακυρώσει τους δασμούς του Τραμπ σε σχεδόν σε όλες τις χώρες του κόσμου είναι μέχρι στιγμής η σημαντικότερη ήττα της δεύτερης θητείας του.

«Ντροπή η απόφαση»

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «ντροπή» την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου που ακύρωσε τους δασμούς του, κατά τη διάρκεια του πρωινού που παρέθεσε στο Λευκό Οίκο με τους κυβερνήτες σήμερα το πρωί, σύμφωνα με το CNN,που επικαλείται δύο άτομα που είναι εξοικειωμένα με τις δηλώσεις του.

Μάλιστα, ο αμερικανός πρόεδρος είπε στους συγκεντρωμένους ότι έχει ένα εφεδρικό σχέδιο στο μυαλό του

Ο Τραμπ είχε επικαλεστεί τον νόμο για να επιβάλει βασικό δασμό 10% στις περισσότερες χώρες, καθώς και αυξημένους «ανταποδοτικούς δασμούς» σε βασικούς εμπορικούς εταίρους.

Την «Ημέρα Απελευθέρωσης» τον Απρίλιο, ο πρόεδρος είχε υποστηρίξει ότι οι δασμοί αποτελούσαν ζήτημα εθνικής ασφάλειας, καθώς, όπως είχε πει, ήταν αναγκαίοι για την εξισορρόπηση των εμπορικών ελλειμμάτων.

Το αποτέλεσμα ήταν παγκόσμια πτώση των χρηματιστηρίων και σειρά αγωγών από μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες υποστήριξαν ότι οι δασμοί έπληξαν τη λειτουργία τους και επιβλήθηκαν καταχρηστικά βάσει της έκτακτης νομοθεσίας. Ο Τραμπ ανακάλεσε επανειλημμένα ορισμένους από τους δασμούς και οι αγορές ανέκαμψαν.