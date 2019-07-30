Το απίστευτο ατύχημα της Sertab! Έπεσε στην διάρκεια συναυλίας! [video]
Η Sertab ήταν πάνω στην σκηνή και τραγουδούσε μπροστά σε χιλιάδες φίλους της στο Αϊβαλί όταν ξαφνικά σκόνταψε πάνω σε ένα χαλί και έπεσε προς τα πίσω. Αρχικά η τραγουδίστρια σοκαρίστηκε από το γεγονός αλλά γρήγορα σηκώθηκε και συνέχισε να τραγουδάει με τον κόσμο να την αποθεώνει. Η ίδια μάλιστα, ανέβασε το βίντεο στο Instagram και μεταξύ άλλων έγραψε ότι κάνει αυτή την δουλειά 30 χρόνια και δεν της έχει ξανασυμβεί αυτό. Απέδωσε μάλιστα το ατύχημά της στις κακοτεχνίες που υπάρχουν και ζήτησε κάποιος να μεριμνήσει για την ασφάλεια των καλλιτεχνών.
Δείτε το ατύχημα της τραγουδίστριας Sertab Erener
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30 yıldan fazladır sahnede şarkı söylüyorum. Çok zor yerlerde çok zor şartlarda müzik yaptım, bu ülkede müzik aşkıyla hayatına anlam katmaya çalışan her müzisyen ve artist gibi. Dün gece ilk kez sahnede düştüm çünkü sahne diye çıktığım yer tuzaklarla doluydu. Belki sahnede ilk kez düşen ben değildim ama son olmak istediğim için bu filmi ve metni herkesle paylaşmak istedim. Şehirlerin ilçelerin beton yığını haline gelmesinden dolayı rahatsız olmayan ilgililer bir zahmet o betonu en azından bu sahnenin güvenilir olması için kullansalar! Elle sayılır sayıda konser yapabildiğimiz bu sahneleri, sanatçıların güvenliğini düşünüp düzeltseler. Bu konserlerin o salonlarda yapılması için belediyelerden kiralandığını da hatırlatarak, herkese sevgilerimi sunarım. @ayvalikbelediyesi @balkesirbelediyesi #ayvalık #balıkesir #ayvalıkamfitiyatro