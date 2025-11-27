Κόσμος

Το διαστημόπλοιο Soyuz εκτοξεύτηκε με Ρώσους και Αμερικανούς αστροναύτες

Η επιστροφή του στη Γη σχεδιάζεται να γίνει στα τέλη Ιουλίου 2026
Η απογείωση του ρωσικού διαστημόπλοιου Soyuz MS-28
REUTERS/Pavel Mikheyev

Με πλήρωμα δύο Ρώσους κοσμοναύτες και έναν αστροναύτη της NASA εκτοξεύτηκε για τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) το ρωσικό διαστημόπλοιο Soyuz MS-28. 

Το διαστημόπλοιο Soyuz 2.1a απογειώθηκε από το κοσμοδρόμιο Μπαϊκονούρ στο Καζακστάν στις 12:28 μ.μ. ώρα Μόσχας (11:28 ώρα Ελλάδας).

Το πλήρωμα περιλαμβάνει τον Ρώσο διοικητή Σεργκέι Κουντ-Σβέρτσκοφ, που πραγματοποιεί τη δεύτερη πτήση του στο διάστημα, τον Ρώσο κοσμοναύτη Σεργκέι Μικάγεφ και τον αστροναύτη της NASA Κρίστοφερ Γουίλιαμς, που ταξιδεύουν για πρώτη φορά στο διάστημα.

Μετά την απογείωση το Soyuz προγραμματίζεται να πραγματοποιήσει δύο περιστροφές σε τροχιά γύρω από τη Γη προτού προσδεθεί αυτόματα με τον ISS στις 12:38 ώρα Γκρίνουιτς (14:38 ώρα Ελλάδας) αργότερα σήμερα.

 

Στη συνέχεια το πλήρωμα θα εισέλθει στον ISS, όπου αναμένεται να παραμείνει για τους επόμενους οκτώ μήνες. Η επιστροφή του στη Γη σχεδιάζεται να γίνει στα τέλη Ιουλίου 2026.

Κόσμος
