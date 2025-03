Το διπλωματικό σκάκι του Πούτιν και το πρέσινγκ από τον Τραμπ για άμεση κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία

Σε πλήρη εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις για την πολυπόθητη κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία, την ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ κατέχει το ρόλο του συμβούλου ώστε να σταματήσουν έστω και προσωρινά οι αιματηρές συγκρούσεις.

Μόλις την Πέμπτη (13.03.2025), και μετά την ανακοίνωση του σχεδίου κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, ξεκίνησαν οι τηλεφωνικές επικοινωνίες ανάμεσα στον Αμερικανό και τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν για να συμφωνηθεί το μέλλον της Ουκρανίας, ένα σχέδιο που θα βολεύει όλες τις πλευρές.

Ο Ρώσος πρόεδρος, σε ένα κλασικό διπλωματικό ελιγμό, ναι μεν χαιρέτισε την πρόταση για ανακωχή 30 ημέρων, στη συνέχεια πέταξε το «μπαλάκι» στον Ντόναλντ Τραμπ ώστε να απαντηθούν κρίσιμες ερωτήσεις για τη Ρωσία σχετικά με την κατάπαυση του πυρός.

Την ίδια στιγμή, η Ρωσία αποδεικνύεται ο δυνατός παίκτης τόσο του διπλωματικού σκακιού όσο και του πολέμου καθώς συνεχίζει να κερδίζει εδάφη στην ανατολική Ουκρανία.

Όσον αφορά τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος χαιρέτισε τις δηλώσεις που έκανε ο Βλαντιμίρ Πούτιν μετά τη συνάντηση με τον πρόεδρο της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο, τονίζοντας πως δεν είναι πλήρης και δείχνοντας την ελπίδα του να συνεχίσουν οι διαπραγματεύσεις με τον Στίβεν Γουίτκοφ, τον ειδικό απεσταλμένο στο Κρεμλίνο.

Όπως αναφέρθηκε, ο Βλαντιμίρ Πούτιν κράτησε διπλωματική στάση στις χθεσινοβραδινές δηλώσεις του. Για να δείξει όμως την δυσαρέσκειά του στα «σκοτεινά» -για εκείνον- σημεία του σχεδίου για κατάπαυση του πυρός, έθεσε 10 κρίσιμες ερωτήσεις.

Τα κυριότερα ερωτήματα έχουν να κάνουν με το μέλλον των ουκρανικών στρατευμάτων στην περιοχή της Σούζτσα, τα οποία έχουν στριμωχτεί από τις ρωσικές δυνάμεις, με τον επανεξοπλισμό του στρατού της Ουκρανίας αλλά και με όλα τα ζητήματα που δημιούργησαν την ουκρανική κρίση.

Στις δηλώσεις του ο Βλαντιμίρ Πούτιν ξεκαθάρισε πως σκοπός της κατάπαυσης του πυρός είναι να μπει ένα οριστικό τέλος στις αιματηρές συγκρούσεις και όχι απλά να γίνει μία ανακωχή 30 ημέρων που θα δώσει τη δυνατότητα στην Ουκρανία να μαζέψει τις δυνάμεις της και να προετοιμαστεί ξανά για τη συνέχεια του πολέμου.

Όσον αφορά την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, κάτι που ο Βλαντιμίρ Πούτιν κατακρίνει, ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε πως αυτό δεν πρόκειται να γίνει.

Εκτός από το θέμα της κατάπαυσης του πυρός, η Ρωσία έδωσε στις ΗΠΑ έναν κατάλογο απαιτήσεων ώστε να επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με την Ουκρανία και να εκκινήσουν εκ νέου οι σχέσεις της με την Ουάσινγκτον, σύμφωνα με δύο πηγές.

Όταν ρωτήθηκε για αυτήν την πληροφορία του πρακτορείου Reuters, ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ είπε ότι οι ΗΠΑ γνώριζαν τη θέση της Ρωσίας. Πριν κάνει τις δηλώσεις του ο Πούτιν, ο Ουσάκοφ είπε ότι η αμερικανική πρόταση για κατάπαυση του πυρός δεν προσφέρει «τίποτα» στη Ρωσία.

Ο Πούτιν είπε ότι η Ρωσία θα καλωσόριζε τις δυτικές εταιρείες, εάν θέλουν να επιστρέψουν στη χώρα. Σημείωσε όμως ότι εγχώριοι παραγωγοί έχουν πάρει τις θέσεις τους στην τοπική αγορά και ότι η Μόσχα δεν θα δημιουργήσει «ειδικές συνθήκες» για τις δυτικές επιχειρήσεις. «Στις εταιρείες που θέλουν να επιστρέψουν, εμείς λέμε: είστε ευπρόσδεκτες, οποιαδήποτε στιγμή», είπε ο Πούτιν, χρησιμοποιώντας την αγγλική λέξη welcome.

Ο Πούτιν πρόσθεσε ότι αν η Μόσχα και η Ουάσινγκτον μπορέσουν να συμφωνήσουν στην ενεργειακή συνεργασία, τότε ο ανεφοδιασμός της Ευρώπης με φυσικό αέριο θα μπορούσε να ξαναρχίσει.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι πάντως, εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν σκοπεύει να απορρίψει την πρόταση για κατάπαυση του πυρός, υποστηρίζοντας ότι ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου φοβάται να το πει ευθέως στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που δόθηκε στη δημοσιότητα, ο Ζελένσκι είπε ότι η Μόσχα θέτει όρους για κατάπαυση του πυρός προκειμένου να την καθυστερήσει ή να την αποτρέψει.

«Στην πραγματικότητα, ετοιμάζεται να την απορρίψει. Αλλά ο Πούτιν προφανώς φοβάται να πει ευθέως στον πρόεδρο Τραμπ ότι θέλει να συνεχίσει αυτόν τον πόλεμο, ότι θέλει να σκοτώσει (περισσότερους) Ουκρανούς», είπε ο Ζελένσκι.

Right now, we have all heard from Russia Putin’s highly predictable and manipulative words in response to the idea of a ceasefire on the front lines—at this moment he is, in fact, preparing to reject it.



Of course, Putin is afraid to tell President Trump directly that he wants… pic.twitter.com/SWbYwMGA46