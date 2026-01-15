Το ΔΝΤ δηλώνει έτοιμο να βοηθήσει την Βενεζουέλα, αρκεί να το ζητήσει

Η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, δήλωσε την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026 πως το ταμείο είναι έτοιμο να βοηθήσει τη Βενεζουέλα.

Ωστόσο όπως τόνισε χρειάζεται τα μέλη του να αναγνωρίσουν τη νέα ηγεσία στη Βενεζουέλα και παράλληλα και οι αρχές της να ζητήσουν τη βοήθεια του ΔΝΤ.

Η Γκεοργκίεβα, σε συνέντευξή στο Reuters κατά τη διάρκεια επίσκεψής της στην Ουκρανία, τόνισε πως παρά την έλλειψη επικοινωνίας με το καθεστώς Μαδούρο από το 2019, το ΔΝΤ παρακολουθεί «προσεκτικά την οικονομία» της Βενεζουέλας, ώστε να εκτιμήσει την πορεία της.