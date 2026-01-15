Κόσμος

Το ΔΝΤ δηλώνει έτοιμο να βοηθήσει την Βενεζουέλα, αρκεί να το ζητήσει

Το ΔΝΤ παρακολουθεί «στενά» την πορεία της χώρας από το 2019
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
REUTERS / Benoit Tessier

Η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, δήλωσε την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026 πως το ταμείο είναι έτοιμο να βοηθήσει τη Βενεζουέλα.

Ωστόσο όπως τόνισε χρειάζεται τα μέλη του να αναγνωρίσουν τη νέα ηγεσία στη Βενεζουέλα και παράλληλα και οι αρχές της να ζητήσουν τη βοήθεια του ΔΝΤ.

Η Γκεοργκίεβα, σε συνέντευξή στο Reuters κατά τη διάρκεια επίσκεψής της στην Ουκρανία, τόνισε πως παρά την έλλειψη επικοινωνίας με το καθεστώς Μαδούρο από το 2019, το ΔΝΤ παρακολουθεί «προσεκτικά την οικονομία» της Βενεζουέλας, ώστε να εκτιμήσει την πορεία της.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
241
133
118
98
95
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo