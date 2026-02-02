Το Grok συνεχίζει να δημιουργεί AI σεξουαλικές φωτογραφίες πραγματικών προσώπων και παιδιών – Η απάντηση του X και η αντίδραση του Έλον Μασκ

Φαίνεται ότι το Grok συνεχίζει να δημιουργεί αποκρουστικό περιεχόμενο, με τον Έλον Μασκ να λέει ότι το chatbot του σταμάτησε να δημιουργεί μέσω τεχνητής νοημοσύνης σεξουαλικές εικόνες πραγματικών ανθρώπων – συμπεριλαμβανομένων και παιδιών – χωρίς τη συγκατάθεση τους, πράγμα που όπως αποκαλύφθηκε είναι απολύτως αναληθές.

Σάλο έχει προκαλέσει το περιεχόμενο του X, υπό την ηγεσία του δισεκατομμυριούχου Έλον Μασκ, το οποίο έχει γεμίσει με εικόνες σεξουαλικού περιεχομένου, τις οποίες χρήστες δημιουργούν μέσω του Grok, του chatbot που λειτουργεί με τεχνητή νοημοσύνη στην εφαρμογή. Το chatbot τεχνητής νοημοσύνης Grok του Έλον Μασκ ανακοίνωσε μια αλλαγή στην πολιτική του που αποσκοπεί να προσφέρει περισσότερη προστασία από σεξουαλικά deepfakes, τουλάχιστον στο X.

Ωστόσο, το Grok ίσως να σταμάτησε να δημιουργεί σχεδόν τελείως γυμνές εικόνες γυναικών χωρίς τη συγκατάθεσή τους, αλλά αυτό δεν φαίνεται να ισχύει για τους άνδρες.

Ένας δημοσιογράφος της οργάνωσης The Verge πραγματοποίησε ορισμένες δοκιμές με το Grok και διαπίστωσε ότι το bot «γδύνει εύκολα τους άνδρες και συνεχίζει να παράγει εικόνες με ερωτικό περιεχόμενο κατόπιν ζήτησης». Το επιβεβαίωσε με εικόνες του ίδιου, ζητώντας από το Grok να αφαιρέσει τα ρούχα από τις φωτογραφίες που είχε ανεβάσει. Το bot εκτέλεσε αυτή την εργασία δωρεάν στην εφαρμογή Grok, μέσω της διεπαφής chatbot στο X και μέσω του αυτόνομου ιστότοπου. Ο ιστότοπος δεν απαιτούσε καν λογαριασμό για την ψηφιακή επεξεργασία των εικόνων.

Η εταιρεία δήλωσε πρόσφατα ότι έχει λάβει μέτρα για να «εμποδίσει τον λογαριασμό Grok να επιτρέπει την επεξεργασία εικόνων πραγματικών ανθρώπων με αποκαλυπτικά ρούχα, όπως μπικίνι». Ωστόσο, ο δημοσιογράφος δεν είχε κανένα πρόβλημα να κάνει το chatbot να τον ντύσει με «μια ποικιλία μπικίνι». Επίσης, δημιούργησε εικόνες του υποκειμένου με φετιχιστικά ρούχα και σε μια «παρέλαση προκλητικών σεξουαλικών στάσεων». Δημιούργησε ακόμη και μια «γυμνή σύντροφο» .

Ο ίδιος υποστήριξε ότι το Grok πήρε την πρωτοβουλία να δημιουργήσει γεννητικά όργανα, τα οποία δεν είχαν ζητηθεί και ήταν ορατά μέσα από τα εσώρουχα από δίχτυ. Ο δημοσιογράφος ανέφερε ότι «το Grok σπάνια αντιστεκόταν» σε οποιαδήποτε προτροπή, αν και μερικές φορές οι αιτήσεις λογοκρίνονταν με μια θολή εικόνα.

Αυτή η διαμάχη ξεκίνησε πριν από αρκετές εβδομάδες, όταν αποκαλύφθηκε ότι το Grok είχε δημιουργήσει εκατομμύρια σεξουαλικές εικόνες σε διάστημα 11 ημερών. Αυτό περιλαμβάνει πολλά μη συναινετικά deepfakes πραγματικών προσώπων και πάνω από 23.000 σεξουαλικές εικόνες παιδιών. Αυτό οδήγησε σε έρευνες τόσο στην Καλιφόρνια όσο και στην Ευρώπη.

Η νέα πολιτική του X

Το X ισχυρίστηκε ότι έχει «εφαρμόσει τεχνολογικά μέτρα» για να σταματήσει αυτού του είδους τα φαινόμενα, αλλά αυτά τα μέτρα ασφαλείας έχουν αποδειχθεί ανεπαρκή. Με άλλα λόγια, οι προσαρμογές σταματούν μερικούς από τους πιο προφανείς τρόπους για να δημιουργήσει το Grok deepfakes, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν μέθοδοι για να παρακαμφθεί αυτό μέσω δημιουργικών προτροπών.

Η νέα πολιτική του X (πρώην Twitter) έρχεται την ώρα που η Καλιφόρνια ξεκινά έρευνα για το θέμα, ενώ η βρετανική κυβέρνηση απειλεί με απαγόρευση της πλατφόρμας.

«Έχουμε εφαρμόσει τεχνολογικά μέτρα για να αποτρέψουμε τον λογαριασμό Grok από το να επιτρέπει την επεξεργασία εικόνων πραγματικών προσώπων με αποκαλυπτικά ρούχα, όπως μπικίνι», αναφέρεται σε δήλωση που δημοσιεύθηκε στον λογαριασμό X Safety λίγο πριν το απόγευμα την Τετάρτη. «Αυτός ο περιορισμός ισχύει για όλους τους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των συνδρομητών επί πληρωμή».

Η ενημέρωση ασφαλείας του X ανέφερε επίσης ότι αντιμετωπίζει με σοβαρότητα το υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών (CSAM) και τη μη συναινετική γυμνότητα, προτού επαναλάβει μια άλλη πρόσφατη αλλαγή: η δημιουργία και η επεξεργασία εικόνων μέσω του λογαριασμού Grok στο X περιορίζεται πλέον στους συνδρομητές.

Ο λογαριασμός X Safety ανακοίνωσε επίσης ότι έχει πλέον τη δυνατότητα να αποκλείει γεωγραφικά «όλους τους χρήστες που δημιουργούν εικόνες πραγματικών ατόμων με μπικίνι, εσώρουχα και παρόμοια ενδύματα μέσω του λογαριασμού Grok και στο Grok στο X σε εκείνες τις δικαιοδοσίες όπου αυτό είναι παράνομο».

Το Grok και το X αντιμετώπισαν μια σειρά από ελέγχους κατά τη διάρκεια του νέου έτους, καθώς στο X εξαπλώθηκαν σεξουαλικές, μη συναινετικές εικόνες διασημοτήτων και παιδιών, που προκλήθηκαν από χρήστες και δημιουργήθηκαν από την τεχνητή νοημοσύνη του. Ο γενικός εισαγγελέας της Καλιφόρνιας, Rob Bonta, ζήτησε από το Grok και τον προγραμματιστή του, xAI, να λάβουν μέτρα για την κατάργηση και την πρόληψη τέτοιων εικόνων, απειλώντας να χρησιμοποιήσει «όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή του» για να προστατεύσει τους κατοίκους της πολιτείας.

«Αυτό το υλικό, το οποίο απεικονίζει γυναίκες και παιδιά σε γυμνές και σεξουαλικά προκλητικές καταστάσεις, έχει χρησιμοποιηθεί για να παρενοχλήσει ανθρώπους στο διαδίκτυο», δήλωσε ο Bonta σε ανακοίνωση την Τετάρτη.

Εν τω μεταξύ, ο επικεφαλής της xAI/X/Grok, Elon Musk, φάνηκε να προκαλεί τους χρήστες να «παραβιάσουν τον έλεγχο εικόνων του Grok» την ίδια μέρα που η X Safety ανακοίνωσε τις νέες ενημερώσεις ασφαλείας της:

Can anyone actually break Grok image moderation? Reply below. https://t.co/4Dvj3RNyU5 — Elon Musk (@elonmusk) January 14, 2026

«Αν το X δεν μπορεί να ελέγξει το Grok, θα το κάνουμε εμείς»

Την περασμένη εβδομάδα, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Keir Starmer καταδίκασε τη δημιουργία σεξουαλικών εικόνων γυναικών και παιδιών από το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης, χαρακτηρίζοντάς το «απαράδεκτο» και «αηδιαστικό». Δήλωσε ότι η Ofcom, η ρυθμιστική αρχή επικοινωνιών του Ηνωμένου Βασιλείου, έχει την πλήρη υποστήριξη της κυβέρνησης για να λάβει μέτρα κατά της X και της xAI. Τη Δευτέρα, ο Starmer απείλησε να λάβει μέτρα κατά του Musk, λέγοντας «αν η X δεν μπορεί να ελέγξει το Grok, θα το κάνουμε εμείς», σύμφωνα με ρεπορτάζ του BBC. Η Ινδονησία και η Μαλαισία έχουν ήδη αποκλείσει την πρόσβαση στο Grok.

Οι πολιτικοί των ΗΠΑ έχουν επίσης στοχεύσει το Grok και την X, με τρεις γερουσιαστές των Δημοκρατικών να καλούν την Apple να αφαιρέσει τις υπηρεσίες από το app store της. Οι εφαρμογές είναι ακόμα διαθέσιμες στο app store της Apple από το βράδυ της Τετάρτης.

Οι πρόσφατες αλλαγές της X στην πολιτική της ενδέχεται να αντανακλούν την αναγνώριση από τους ηγέτες της εταιρείας ότι δεν προστατεύεται από το άρθρο 230 του 30ετούς νόμου των ΗΠΑ για την αξιοπρέπεια στις επικοινωνίες, σύμφωνα με το BBC. Το άρθρο 230 προστατεύει τις εταιρείες τεχνολογίας από αγωγές που σχετίζονται με περιεχόμενο που δημιουργείται από χρήστες, αλλά οι εικόνες και άλλο περιεχόμενο που δημιουργείται από την ίδια την τεχνολογία μιας εφαρμογής ενδέχεται να είναι λιγότερο απρόσβλητο από τέτοια νομική ασυλία.

Παρά τις αντιδράσεις, η στρατηγική φαίνεται να αύξησε τη χρήση του Grok. Η εφαρμογή εκτοξεύθηκε στις πρώτες θέσεις του App Store, με τις ημερήσιες λήψεις να αυξάνονται κατά 72% στις αρχές Ιανουαρίου, σύμφωνα με τη Sensor Tower. Ωστόσο, επικριτές υποστηρίζουν ότι η μεταγενέστερη απόφαση περιορισμού της δημιουργίας εικόνων σε πληρωμένους λογαριασμούς ισοδυναμεί με εμπορευματοποίηση μιας καταχρηστικής πρακτικής.