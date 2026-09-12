Κόσμος

Γαλλία: 44 τραυματίες μετά από εκτροχιασμό τρένου – 18χρονη σε «πολύ σοβαρή» κατάσταση

Επιβάτες, σε «κατάσταση σοκ», είπαν πως ο συρμός άρχισε να «τρέμει», σαν ο μηχανοδηγός να έκανε φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης πριν τα βαγόνια αρχίσουν να εκτροχιάζονται
Το τρένο που εκτροχιάστηκε
Το τρένο που εκτροχιάστηκε
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Δεκάδες είναι οι τραυματίες από τον εκτροχιασμό τρένου το βράδυ της Παρασκευής (11.09.2026) σε περιοχή της βορειοδυτικής Γαλλίας.

Ο εκτροχιασμός του τρένου στη Γαλλία είχε αποτέλεσμα να τραυματιστούν 44 άνθρωποι, ανάμεσά τους μια νεαρή σε «πολύ σοβαρή κατάσταση», σύμφωνα με τις τοπικές αρχές της Γαλλίας

Ο εκτροχιασμός του περιφερειακού τρένου, το οποίο συνέδεε τις πόλεις Ρουέν και Καέν, στη Νορμανδία, έγινε περί τις 19:45 (τοπική ώρα· 20:45 ώρα Ελλάδας), στο επίπεδο της κοινότητας Κλεόν, και προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση — επιχείρησαν 130 πυροσβέστες, πέντε ιατρικές ομάδες και 80 οχήματα.

Μαρτυρία φωτογράφου ανέφερε ότι είδε πολλά ασθενοφόρα και όχημα συνοδευόμενο από την αστυνομία που μετέφερε επιβάτες τυλιγμένους με κουβέρτες επιβίωσης.

Επιβάτης 18 ετών «διακομίστηκε σε πολύ σοβαρή κατάσταση» με ελικόπτερο σε νοσοκομείο, ενώ άλλοι 43 συνεπιβάτες της υπέστησαν τραύματα διαφόρων βαθμών σοβαρότητας, από μέτριας ως σοβαρής, διευκρίνισε ο εισαγγελέας της Ρουέν, ο Σεμπαστιάν Γκαλουά. Η δικαστική αστυνομία διενεργεί έρευνα, πρόσθεσε.

Οι εξετάσεις αλκοολαιμίας και οι εξετάσεις για τη χρήση φαρμακευτικών ή ναρκωτικών ουσιών στις οποίες υποβλήθηκε ο μηχανοδηγός του περιφερειακού συρμού είχαν όλες τους «αρνητικό» αποτέλεσμα, σημείωσε ο εισαγγελικός λειτουργός.

Τα αίτια του σιδηροδρομικού ατυχήματος δεν ήταν σαφή ως αργά χθες βράδυ. «Η έρευνα θα έχει μακρά διάρκεια», τόνισε η αναπληρώτρια εισαγγελέας Μαρί-Βαλερί Αλμπέρ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Η γαλλική εθνική επιχείρηση σιδηροδρόμων, η SNCF, υποσχέθηκε «απόλυτη διαφάνεια» στη συνεργασία της στην έρευνα.

Αρχικά, χθες το βράδυ, ο υπουργός Μεταφορών Φιλίπ Ταμπαρό έκανε λόγο για «περίπου είκοσι τραυματίες» από τους συνολικά 180 επιβάτες της αμαξοστοιχίας.

Επιβάτες, σε «κατάσταση σοκ», είπαν πως ο συρμός άρχισε να «τρέμει», σαν ο μηχανοδηγός να έκανε φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης πριν τα βαγόνια αρχίσουν να εκτροχιάζονται, σύμφωνα με ρεπορτάζ γαλλικών μέσων ενημέρωσης, μεταξύ άλλων του BFMTV και του ici Normandie.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
130
124
121
113
80
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
11η Σεπτεμβρίου: Η CIA είχε προειδοποιήσει από το 1998 για τα σχέδια της Αλ Κάιντα και του Οσάμα μπιν Λάντεν
Σε ένα από τα έγγραφα, που φέρει ημερομηνία 10 Σεπτεμβρίου 1998, η CIA αναφέρει ότι η Αλ Κάιντα μπορεί «να ρίξει ένα αεροπλάνο γεμάτο με εκρηκτικά σε μία αμερικανική πόλη»
Το One World Trade Center καταρρέει μετά την τρομοκρατική επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου 2001
11η Σεπτεμβρίου: Οι εκδηλώσεις μνήμης στη Νέα Υόρκη 25 χρόνια μετά την ημέρα που άλλαξε τον κόσμο
Συγγενείς θυμάτων, επιζώντες και πολιτικοί τίμησαν τους σχεδόν 3.000 ανθρώπους που χάθηκαν στις επιθέσεις, με την Αμερική να θυμάται τις στιγμές που σημάδεψαν την ιστορία της
11η Σεπτεμβρίου εκδηλώσεις
Newsit logo
Newsit logo