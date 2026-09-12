Γαλλία: 44 τραυματίες μετά από εκτροχιασμό τρένου – 18χρονη σε «πολύ σοβαρή» κατάσταση

Δεκάδες είναι οι τραυματίες από τον εκτροχιασμό τρένου το βράδυ της Παρασκευής (11.09.2026) σε περιοχή της βορειοδυτικής Γαλλίας.

Ο εκτροχιασμός του τρένου στη Γαλλία είχε αποτέλεσμα να τραυματιστούν 44 άνθρωποι, ανάμεσά τους μια νεαρή σε «πολύ σοβαρή κατάσταση», σύμφωνα με τις τοπικές αρχές της Γαλλίας

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Ο εκτροχιασμός του περιφερειακού τρένου, το οποίο συνέδεε τις πόλεις Ρουέν και Καέν, στη Νορμανδία, έγινε περί τις 19:45 (τοπική ώρα· 20:45 ώρα Ελλάδας), στο επίπεδο της κοινότητας Κλεόν, και προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση — επιχείρησαν 130 πυροσβέστες, πέντε ιατρικές ομάδες και 80 οχήματα.

Μαρτυρία φωτογράφου ανέφερε ότι είδε πολλά ασθενοφόρα και όχημα συνοδευόμενο από την αστυνομία που μετέφερε επιβάτες τυλιγμένους με κουβέρτες επιβίωσης.

Επιβάτης 18 ετών «διακομίστηκε σε πολύ σοβαρή κατάσταση» με ελικόπτερο σε νοσοκομείο, ενώ άλλοι 43 συνεπιβάτες της υπέστησαν τραύματα διαφόρων βαθμών σοβαρότητας, από μέτριας ως σοβαρής, διευκρίνισε ο εισαγγελέας της Ρουέν, ο Σεμπαστιάν Γκαλουά. Η δικαστική αστυνομία διενεργεί έρευνα, πρόσθεσε.

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Οι εξετάσεις αλκοολαιμίας και οι εξετάσεις για τη χρήση φαρμακευτικών ή ναρκωτικών ουσιών στις οποίες υποβλήθηκε ο μηχανοδηγός του περιφερειακού συρμού είχαν όλες τους «αρνητικό» αποτέλεσμα, σημείωσε ο εισαγγελικός λειτουργός.

🚨🇫🇷 A French train has DERAILED in Normandy.



44 people were injured…1 critically.



There were 180 passengers inside.



An unidentified object reportedly caused the accident.



An investigation is underway to confirm the cause of the derailment.



What was on those tracks?… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 11, 2026

Τα αίτια του σιδηροδρομικού ατυχήματος δεν ήταν σαφή ως αργά χθες βράδυ. «Η έρευνα θα έχει μακρά διάρκεια», τόνισε η αναπληρώτρια εισαγγελέας Μαρί-Βαλερί Αλμπέρ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

🇫🇷🚨 Fransa’da içerisinde 180 yolcunun bulunduğu tren, iddiaya göre raya yerleştirilen bir cisim yüzünden raylardan çıktı.



Trende bulunan 44 kişi yaralandı, 1 kişinin durumu ciddiyetini koruyor. pic.twitter.com/tjn9F72sh7 — Serkan Tanyildizi (@srkntnyldz) September 12, 2026

Η γαλλική εθνική επιχείρηση σιδηροδρόμων, η SNCF, υποσχέθηκε «απόλυτη διαφάνεια» στη συνεργασία της στην έρευνα.

JUST IN: Around 20 injured as train carrying 200 people derails in northwest France, transport minister says. pic.twitter.com/omw3JPUfnW — Scope Report (@ScopeReport_) September 11, 2026

Αρχικά, χθες το βράδυ, ο υπουργός Μεταφορών Φιλίπ Ταμπαρό έκανε λόγο για «περίπου είκοσι τραυματίες» από τους συνολικά 180 επιβάτες της αμαξοστοιχίας.

Επιβάτες, σε «κατάσταση σοκ», είπαν πως ο συρμός άρχισε να «τρέμει», σαν ο μηχανοδηγός να έκανε φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης πριν τα βαγόνια αρχίσουν να εκτροχιάζονται, σύμφωνα με ρεπορτάζ γαλλικών μέσων ενημέρωσης, μεταξύ άλλων του BFMTV και του ici Normandie.