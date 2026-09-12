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Γαλλία: Δολιοφθορά ο εκτροχιασμός τρένου με τους 44 τραυματίες

Ένα κομμάτι σιδηροτροχιάς βρέθηκε πάνω στις γραμμές - 44 οι τραυματίες, μια κοπέλα σε σοβαρή κατάσταση
Το τραίνο που εκτροχιάστηκε στη Γαλλία
Το τραίνο που εκτροχιάστηκε στη Γαλλία
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Νέες διαστάσεις παίρνει η υπόθεση με τον εκτροχιασμό τρένου στη Γαλλία και τους δεκάδες τραυματίες με την αστυνομία να μιλάει για δολιοφθορά.

Το σενάριο της κακόβουλης ενέργειας προκρίνεται στην έρευνα για τον εκτροχιασμό τρένου χθες (11.09.2026), Παρασκευή, το βράδυ στη βορειοδυτική Γαλλία, κατά τον οποίο τραυματίσθηκαν 44 άνθρωποι, καθώς ένα κομμάτι σιδηροτροχιάς βρέθηκε πάνω στη γραμμή, μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο επικαλούμενο αστυνομική πηγή.

Ο εκτροχιασμός της περιφερειακής αμαξοστοιχίας (TER), η οποία μετέφερε 186 επιβάτες, σημειώθηκε στη Νορμανδία, στο ύψος της κοινότητας Κλεόν χθες, Παρασκευή, γύρω στις 19:45 (τοπική ώρα, 20:45 ώρα Ελλάδας).

Συνολικά τραυματίσθηκαν 44 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων μια νεαρή γυναίκα, η κατάσταση της οποίας χαρακτηρίζεται σοβαρή.

Το ατύχημα προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση, με 130 πυροσβέστες, πέντε ιατρικές ομάδες και 80 οχήματα.

Οι εξετάσεις αλκοολαιμίας και οι εξετάσεις για τη χρήση φαρμακευτικών ή ναρκωτικών ουσιών στις οποίες υποβλήθηκε ο μηχανοδηγός του περιφερειακού συρμού είχαν όλες τους «αρνητικό» αποτέλεσμα.

Επιβάτες, σε «κατάσταση σοκ», είπαν πως ο συρμός άρχισε να «τρέμει», σαν ο μηχανοδηγός να έκανε φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης πριν τα βαγόνια αρχίσουν να εκτροχιάζονται, σύμφωνα με ρεπορτάζ γαλλικών μέσων ενημέρωσης, μεταξύ άλλων του BFMTV και του ici Normandie.

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