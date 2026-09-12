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Ουκρανία: Νέα κλιμάκωση με ρωσικές επιθέσεις σε φορτηγά πλοία και χαλυβουργίες – Ουκρανικά drones σφυροκόπησαν τη Σαμάρα

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του κατέρριψαν στη διάρκεια της νύκτας 230 ουκρανικά drones πάνω από περισσότερες από μια δωδεκαριά ρωσικές περιφέρειες
Πυροσβέστης σε κτίριο κατοικιών, μετά από πλήγμα, στην Οδησσό της Ουκρανίας
Πυροσβέστης σε κτίριο κατοικιών, μετά από πλήγμα, στην Οδησσό της Ουκρανίας / REUTERS
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Δύσκολη η νύχτα της Παρασκευής (11.09.2026) στην Ουκρανία καθώς δυνάμεις της Ρωσίας, έπληξαν δύο φορτηγά πλοία στο ουκρανικό λιμάνι Τσορνομόρσκ στη Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας ανακοίνωσε ακόμα ότι οι δυνάμεις της Ρωσίας έπληξαν την ουκρανική χαλυβουργία Zaporizhstal στην πόλη της Ζαπορίζια, ένα συγκρότημα της χαλυβουργίας Interpipe Steel στο Ντνίπρο, καθώς και εργοστάσια στο Κριβί Ριχ, μεταξύ των οποίων το συγκρότημα εξόρυξης και επεξεργασίας σιδηρομεταλλεύματος Northern Iron Ore Beneficiation Works.

Εξάλλου βιομηχανικές εγκαταστάσεις στη ρωσική περιφέρεια της Σαμάρα δέχθηκαν σήμερα το πρωί του Σαββάτου (12.09.2026) επίθεση από ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, μετέδωσε το Interfax επικαλούμενο τον κυβερνήτη της περιφέρειας Βιατσεσλάβ Φεντόριστσεφ.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του κατέρριψαν στη διάρκεια της νύκτας 230 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη πάνω από περισσότερες από μια δωδεκαριά ρωσικές περιφέρειες, καθώς και πάνω από την Κριμαία, την Αζοφική Θάλασσα και τη Μαύρη Θάλασσα.

Ο Φεντόριστσεφ δεν διευκρίνισε ποιες εγκαταστάσεις επλήγησαν ή αν υπέστησαν ζημιές. Ο Ίλια Σούχιχ, δήμαρχος της πόλης Τολιάτι στην περιφέρεια της Σαμάρα, δήλωσε ότι κτίρια κατοικιών υπέστησαν ζημιές και ένας άνθρωπος τραυματίσθηκε.

Σε χωριστή επίθεση, τέσσερις εμπορικές ιδιοκτησίες έπιασαν φωτιά στην πόλη Ταγκανρόγκ στην περιφέρεια του Ροστόφ, δήλωσε η δήμαρχος Σβετλάνα Καμπούλοβα, σύμφωνα με το πρακτορείο TASS.

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