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Θρίλερ με 15χρονο: Επέζησε για δύο ημέρες στα παγωμένα νερά της Αλάσκας πάνω σε αναποδογυρισμένη βάρκα

Αεροπλάνα και ελικόπτερα της Αμερικανικής Ακτοφυλακής άρχισαν να αναζητούν τη βάρκα αφού μέλη της οικογένειας ανέφεραν ότι οι τρεις ψαράδες αγνοούνταν
Ο 15χρονος πάνω στην αναποδογυρισμένη βάρκα
Ο 15χρονος πάνω στην αναποδογυρισμένη βάρκα
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Στα παγωμένα νερά της Αλάσκας πάνω σε μια αναποδογυρισμένη βάρκα επέζησε ένας 15χρονος για δύο ημέρες μέχρι να τον βρουν.

Ο 15χρονος έχασε τόσο τον αδερφό του όσο και τον ξάδερφό του όταν η βάρκα τους ανατράπηκε στην Αλάσκα, αλλά ο ίδιος στάθηκε τυχερός,

Αεροπλάνα και ελικόπτερα της Αμερικανικής Ακτοφυλακής άρχισαν να αναζητούν τη βάρκα το πρωί της Δευτέρας, αφού μέλη της οικογένειας ανέφεραν ότι οι τρεις ψαράδες αγνοούνταν.

Μαζί με τη σορό του 35χρονου αδερφού του και του ξαδέλφου του, ανασύρθηκε ο 15χρονος Ντέρεκ Αγκνάνγκα που επί δύο ημέρες, κρατιόταν στη ζωή από την αναποδογυρισμένη βάρκα με την οποία βγήκε για ψάρεμα.

«Μελανιασμένος από το κρύο και με τα δόντια του να τρίζουν, είπε ότι ο αδερφός του κρατιόταν κάτω από την βάρκα αλλά ο ξάδερφός του δεν τα κατάφερε», αφηγείται ο καπετάνιος του αλιευτικού σκάφους που έσπευσε για τη διάσωση.

«Όλοι κλάψαμε και πετάξαμε από χαρά όταν ο καπετάνιος ανακοίνωσε στον ασύρματο ότι βρέθηκε παιδί ζωντανό. Μετά ρωτήσαμε: Πού είναι οι υπόλοιποι;», είπε η μητέρα του 15χρονου.

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