Το Ιράν ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε πυραύλους προς το αεροπλανοφόρο USS «Abraham Lincoln» – «Το χτυπήσαμε με επιτυχία»

Μαίνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή με τον Ιράν να ισχυρίζεται ότι εκτόξευσε πυραύλους κατά του αμερικανικού αεροπλανοφόρου Abraham Lincoln που βρίσκεται στην περιοχή.

Την ανακοίνωση για το αμερικανικό αεροπλανοφόρο έκανε το πολεμικό ναυτικό του Ιράν και προειδοποίησε ότι θα ακολουθήσουν και άλλα αντίστοιχα χτυπήματα.

Σύμφωνα με το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων του ιρανικού στρατού, πύραυλοι κρουζ που εκτοξεύθηκαν από την ακτή προς τη θάλασσα χτύπησαν με επιτυχία το USS Abraham Lincoln, μεταδίδει το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Οι πύραυλοι μάλιστα ανάγκασαν το αεροπλανοφόρο που έχει αναπτυχθεί στην περιοχή του Κόλπου «να αλλάξει θέση».

According to Iranian Army's Public Relations, cruise missiles launched from the coast toward the sea successfully struck the USS Abraham Lincoln. pic.twitter.com/dbstqUyFAI March 25, 2026

«Παρακολουθούμε συνεχώς» τις κινήσεις του Abraham Lincoln, προειδοποίησε ο διοικητής του ιρανικού Πολεμικού Ναυτικού ναύαρχος Σαχράμ Ιρανί, σημειώνοντας ότι «μόλις αυτός ο εχθρικός στόλος εισέλθει στην εμβέλεια των πυραυλικών μας συστημάτων, θα αποτελέσει στόχο ισχυρών πληγμάτων από το ιρανικό Πολεμικό Ναυτικό».

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ προειδοποίησε σήμερα τις ΗΠΑ να μην “δοκιμάζουν” την αποφασιστικότητα των Ιρανών να υπερασπιστούν τη χώρα τους, την ώρα που αμερικανικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για την αποστολή επιπλέον στρατευμάτων στη Μέση Ανατολή.

«Παρακολουθούμε πολύ στενά όλες τις αμερικανικές κινήσεις στην περιοχή, κυρίως την ανάπτυξη στρατευμάτων», ανέφερε ο Γαλιμπάφ σε ανάρτησή του στο Χ. «Μην δοκιμάζετε την αποφασιστικότητά μας να υπερασπιστούμε τη χώρα μας», υπογράμμισε.