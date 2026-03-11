Κόσμος

Το Ιράν απειλεί κολοσσούς όπως η Google, η Microsoft, η Nvidia, οικονομικά κέντρα και τράπεζες – «Νόμιμοι στόχοι»

Εκπρόσωπος του αρχηγείου Khatam al-Anbiya του Ιράν, που επικαλείται το Al Jazeera, δήλωσε ότι «ο εχθρός μάς έλυσε τα χέρια για να στοχεύσουμε οικονομικά κέντρα και τράπεζες που ανήκουν στις ΗΠΑ και το σιωνιστικό καθεστώς στην περιοχή»
Καπνοί στη Βηρυτό
Καπνοί στη Βηρυτό / REUTERS / Raghed Waked

Νέες απειλές από το Ιράν που ανακοίνωσε ότι ενδέχεται να στοχεύσει «οικονομικά κέντρα και τράπεζες» που σχετίζονται με αμερικανικές και ισραηλινές οντότητες «στην περιοχή» μετά από ισραηλινή επίθεση σε ιρανική τράπεζα. Η Google και άλλες τεχνολογικές εταιρείες στην περιοχή μπορεί να είναι «νόμιμοι στόχοι». 

Εκπρόσωπος του αρχηγείου Khatam al-Anbiya του Ιράν, που επικαλείται το Al Jazeera, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «ο εχθρός μάς έλυσε τα χέρια για να στοχεύσουμε οικονομικά κέντρα και τράπεζες που ανήκουν στις ΗΠΑ και το σιωνιστικό καθεστώς στην περιοχή». Προειδοποίησε ότι «οι άμαχοι της περιοχής δεν πρέπει να βρίσκονται σε ακτίνα ενός χιλιομέτρου από τράπεζες».

Δείτε live τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή 

Το αρχηγείο Khatam al-Anbiya συντονίζει κοινές επιχειρήσεις μεταξύ του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) και του τακτικού ιρανικού στρατού (Artesh).

Από πλευράς του, το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, που συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης, δημοσίευσε μια λίστα με γραφεία και υποδομές κορυφαίων αμερικανικών εταιρειών με ισραηλινούς δεσμούς, των οποίων η τεχνολογία έχει χρησιμοποιηθεί για στρατιωτικές εφαρμογές, περιγράφοντάς τες ως «νέους στόχους του Ιράν».

«Καθώς το πεδίο εφαρμογής του περιφερειακού πολέμου επεκτείνεται σε πόλεμο υποδομών, το πεδίο εφαρμογής των νόμιμων στόχων του Ιράν διευρύνεται», διεμήνυσε.

Οι εταιρείες περιλαμβάνουν τους κολοσσούς της νέας τεχνολογίας Google, Microsoft, Palantir, IBM, Nvidia και Oracle, και τα γραφεία και οι υποδομές που αναφέρονται χρησιμοποιούνται για υπηρεσίες cloud και βρίσκονται σε αρκετές ισραηλινές πόλεις, καθώς και σε ορισμένες χώρες του Κόλπου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
162
80
55
52
52
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Τέσσερις τραυματίες από drones που έπεσαν κοντά στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι - Κανονικά διεξάγεται η εναέρια κυκλοφορία
Η επίθεση προκάλεσε ελαφρά τραύματα σε δύο υπηκόους της Γκάνας και έναν υπήκοο Μπανγκλαντές, όπως και μέτρια τραύματα σε έναν υπήκοο Ινδίας, πρόσθεσε
Το αεροδρόμιο του Ντουμπάι
Άγαλμα Τραμπ – Επστάιν στην Ουάσιγκτον εμπνευσμένο από τη διάσημη σκηνή του «Τιτανικού»: «I’m the king of the world»
Ο τίτλος του έργου «Ο βασιλιάς του κόσμου» αποτελεί μια αναφορά στην ατάκα του Λεονάρντο Ντι Κάπριο ενώ αγκάλιαζε την αγαπημένη του, Ρόουζ, που υποδυόταν η Κέιτ Γουίνσλετ
Γιγαντιαίο άγαλμα των Τραμπ και Επστάιν εμπνευσμένο από σκηνή του «Τιτανικού» στην Ουάσιγκτον
Βίκυ Σάφρα: Η Θεσσαλονικιά που πήγε στη Βραζιλία και βρέθηκε στη λίστα Forbes με περιουσία που φτάνει τα 27 δισ. δολάρια
Η Βίκυ Σάφρα και τα τέσσερα ενήλικα παιδιά της κληρονόμησαν την περιουσία τους από τον αποβιώσαντα σύζυγό της και πατέρα τους, τον τραπεζίτη Τζόζεφ Σαφρά, ο οποίος πέθανε τον Δεκέμβριο του 2020
σάφρα τράπεζα 6
Newsit logo
Newsit logo