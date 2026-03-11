Το Ιράν απειλεί κολοσσούς όπως η Google, η Microsoft, η Nvidia, οικονομικά κέντρα και τράπεζες – «Νόμιμοι στόχοι»

Νέες απειλές από το Ιράν που ανακοίνωσε ότι ενδέχεται να στοχεύσει «οικονομικά κέντρα και τράπεζες» που σχετίζονται με αμερικανικές και ισραηλινές οντότητες «στην περιοχή» μετά από ισραηλινή επίθεση σε ιρανική τράπεζα. Η Google και άλλες τεχνολογικές εταιρείες στην περιοχή μπορεί να είναι «νόμιμοι στόχοι».

Εκπρόσωπος του αρχηγείου Khatam al-Anbiya του Ιράν, που επικαλείται το Al Jazeera, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «ο εχθρός μάς έλυσε τα χέρια για να στοχεύσουμε οικονομικά κέντρα και τράπεζες που ανήκουν στις ΗΠΑ και το σιωνιστικό καθεστώς στην περιοχή». Προειδοποίησε ότι «οι άμαχοι της περιοχής δεν πρέπει να βρίσκονται σε ακτίνα ενός χιλιομέτρου από τράπεζες».

Το αρχηγείο Khatam al-Anbiya συντονίζει κοινές επιχειρήσεις μεταξύ του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) και του τακτικού ιρανικού στρατού (Artesh).

Από πλευράς του, το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, που συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης, δημοσίευσε μια λίστα με γραφεία και υποδομές κορυφαίων αμερικανικών εταιρειών με ισραηλινούς δεσμούς, των οποίων η τεχνολογία έχει χρησιμοποιηθεί για στρατιωτικές εφαρμογές, περιγράφοντάς τες ως «νέους στόχους του Ιράν».

«Καθώς το πεδίο εφαρμογής του περιφερειακού πολέμου επεκτείνεται σε πόλεμο υποδομών, το πεδίο εφαρμογής των νόμιμων στόχων του Ιράν διευρύνεται», διεμήνυσε.

Οι εταιρείες περιλαμβάνουν τους κολοσσούς της νέας τεχνολογίας Google, Microsoft, Palantir, IBM, Nvidia και Oracle, και τα γραφεία και οι υποδομές που αναφέρονται χρησιμοποιούνται για υπηρεσίες cloud και βρίσκονται σε αρκετές ισραηλινές πόλεις, καθώς και σε ορισμένες χώρες του Κόλπου.