Έκρηξη σε εμπορικό κέντρο στην Ιαπωνία μετά τον σεισμό 7,1 Ρίχτερ: Πληροφορίες για πολλούς νεκρούς και αγνοούμενους

Μεγάλη έκρηξη σημειώθηκε σε εμπορικό κέντρο στη νοτιοδυτική Ιαπωνία, λίγη ώρα μετά τον σεισμό 7,1 Ρίχτερ που χτύπησε την περιοχή.

Μέσα ενημέρωσης της Ιαπωνίας ξεκίνησαν να μεταδίδουν πληροφορίες για μεγάλη έκρηξη στο εσωτερικό του εμπορικού κέντρου, λίγο μετά τον σεισμό, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει τμήμα του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Πολλοί άνθρωποι έχουν παγιδευτεί», μετέδωσε η κρατική τηλεόραση NHK, ενώ λίγο αργότερα, το τηλεοπτικό δίκτυο TBS, έκανε λόγο για «σημαντικό αριθμό» ανθρώπων βρήκαν τον θάνατο μετά την κατάρρευση ορόφου σε εμπορικό κέντρο.

A video shows people running in the parking lot of an Aeon Mall in Kumamoto after what locals described as an explosion. pic.twitter.com/XoNsE5Or6w — Faytuks Network (@FaytuksNetwork) July 28, 2026

Νωρίτερα, η τοπική αστυνομία δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι είχε λάβει αναφορές για έκρηξη στο εμπορικό κέντρο Aeon Mall της πόλης Κουμαμότο, χωρίς να μπορεί να κάνει κάποιο σχόλιο για πιθανές ζημιές ή θύματα.

Σύμφωνα με το ιαπωνικό δημόσιο δίκτυο NHK, οι διασώστες δεν έχουν καταφέρει ακόμη να επικοινωνήσουν με περίπου 20 έως 30 εργαζομένους που βρίσκονταν στο εμπορικό κέντρο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, τμήμα του δεύτερου ορόφου του εμπορικού κέντρου Aeon Mall κατέρρευσε μετά την έκρηξη, με αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι να εγκλωβιστούν στο εσωτερικό του κτιρίου.

Πολλοί άνθρωποι αγνοούνται μετά την κατάρρευση καμινάδας σε εργοστάσιο στην περιφέρεια Κουμαμότο, σύμφωνα με το ιαπωνικό τηλεοπτικό δίκτυο NHK, το οποίο επικαλείται την Εθνική Αστυνομική Υπηρεσία.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο εργοστάσιο Yatsushiro Mill της Nippon Paper Industries, μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές εγκαταστάσεις της περιοχής.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ένα ακόμη νοσοκομείο ανακοίνωσε ότι έχει δεχθεί περίπου 40 τραυματίες, εκ των οποίων οι 10 νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Νωρίτερα, άλλο νοσοκομείο είχε αναφέρει περισσότερους από 50 τραυματίες.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν επίσης ότι τραυματίστηκαν αρκετοί επιβάτες που επέβαιναν σε τρένο υψηλής ταχύτητας τη στιγμή που σημειώθηκε ο ισχυρός σεισμός.

Στους 50 οι τραυματίες από τον σεισμό – Ανυπολόγιστες ζημιές σε υποδομές

Οι αρχές της Ιαπωνίας ανακοίνωσαν αρκετούς τραυματίες από τον ισχυρό σεισμό. Μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως ήδη έχουν ξεπεράσει τους 50.

Πέρα από καταστροφές σε σπίτια και επιχειρήσεις, ο σεισμός προκάλεσε τεράστιες ζημιές και στο ιστορικό κάστρο του Κουμαμότο της Ιαπωνίας καθώς τμήμα των τειχών κατέρρευσε.

WATCH: Magnitude 6.8 earthquake causes severe damage in Kumamoto, Japan pic.twitter.com/wfEDU5I6QZ — BNO News Live (@BNODesk) July 28, 2026

Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, ανακοίνωσε πως αρκετοί άνθρωποι έχουν τραυματιστεί ενώ κάποια κτίρια κατέρρευσαν και προκλήθηκαν φωτιές.

New Video: Strong 7.1-Magnitude Earthquake Hits Japan, Triggering Tsunami Advisory https://t.co/KBwbv6DYuy pic.twitter.com/mT1kVMHj4q — Cedar News (@cedar_news) July 28, 2026

Ταυτόχρονα χιλιάδες νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ρεύμα ενώ ζημιές υπέστησαν και δρόμοι και γέφυρες.

🇯🇵 BREAKING : Footage from Japan Kids crying in the shopping store During Huge 7.1 magnitude of earthquake. https://t.co/D0GAL46NjM pic.twitter.com/fO86UNjeHB — World Updates (@Updatesofwworld) July 28, 2026

Η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε νωρίτερα προειδοποίηση για τσουνάμι, την οποία απέσυρε λίγες ώρες μετά.

Πάνω από 10 σπίτια έχουν καταρρεύσει και κάποιοι κάτοικοι έχουν εγκλωβιστεί στο εσωτερικό τεσσάρων εξ αυτών, σύμφωνα με την ίδια πηγή.