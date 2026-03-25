Το Ιράν διαψεύδει τον Τραμπ για τις διαπραγματεύσεις: «Μην αποκαλείτε την ήττα σας, συμφωνία»

Θολό παραμένει το τοπίο σχετικά με τις διαπραγματεύσεις που φέρεται πως βρίσκονται σε εξέλιξη για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει πως Ουάσινγκτον και Τεχεράνη βρίσκονται ήδη στο τραπέζι του διαλόγου, ο στρατός του Ιράν ειρωνεύεται ευθέως τον Αμερικανό πρόεδρο λέγοντας πως διαπραγματεύεται μόνο με τον εαυτό του.

Ο εκπρόσωπος του κεντρικού αρχηγείου «Khatam Al-Anbiya» του Ιράν, σε δήλωσή του που μεταδόθηκε από τοπικά μέσα, ξεκαθαρίζει πως δεν γίνεται καμία διαπραγμάτευση ενώ απείλησε πως δεν πρόκειται να επιστρέψουμε στις προηγούμενες τιμές του πετρελαίου αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

«Έχετε φτάσει στο σημείο να διαπραγματεύεστε με τους εαυτούς σας;», αναρωτήθηκε ο υποστράτηγος Ebrahim Zolfaghari σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars.

«Μην αποκαλείτε την αποτυχία σας συμφωνία», συνέχισε.

Ο Ebrahim Zolfaghari ξεκαθάρισε πως «μέχρι να γίνει το θέλημά μας», δεν θα επιστρέψουμε ούτε στην προηγούμενη τάξη πραγμάτων ούτε στις προηγούμενες τιμές πετρελαίου. Υπενθυμίζεται πως το Ιράν ελέγχει την πορεία των τάνκερ στα Στενά του Ορμούζ, απειλώντας πως θα βομβαρδίσει όποιο πλοίο εχθρού περάσει από σημείο. Λόγω της κατάστασης, οι τιμές των καυσίμων εκτοξεύτηκαν, δυσχεραίνοντας την οικονομία κάθε χώρας.

«Αυτό θα συμβεί όταν η σκέψη να αναλάβετε δράση εναντίον του ιρανικού έθνους εξαλειφθεί εντελώς από τα βρώμικα μυαλά σας», συνέχισε.

«Τα πρώτα και τελευταία μας λόγια από την πρώτη μέρα ήταν, είναι και θα είναι: Κανείς σαν εμάς δεν θα τα πάει καλά με κάποιον σαν εσάς. Ούτε τώρα, ούτε ποτέ».