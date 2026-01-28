Συμβαίνει τώρα:
Το Ιράν είναι «με το δάχτυλο στη σκανδάλη» αλλά δεν αποκλείει διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος είπε σήμερα ότι συνολικά στην περιοχή της Μέσης Ανατολής βρίσκονται 10 αμερικανικά πολεμικά σκάφη, μεταξύ των οποίων και το αεροπλανοφόρο «Αβραάμ Λίνκολν»
Ιράν / REUTERS / Matteo Minnella

Ο στρατός του Ιράν είναι σε απόλυτα ετοιμότητα και με το «δάκτυλο στη σκανδάλη» λέει ο ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί, όμως άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο διαπραγματεύσεων για τα πυρηνικά.

«Οι γενναίες Ένοπλες Δυνάμεις του Ιράν είναι έτοιμες –με το δάχτυλο στη σκανδάλη– να απαντήσουν αμέσως και δυνατά σε κάθε επίθεση εναντίον του εδάφους μας, του εναέριου χώρου μας και των πολυαγαπημένων υδάτων μας», έγραψε ο Αραγτσί σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ενώ αναφέρθηκε και στα πυρηνικά.

«Ταυτόχρονα, το Ιράν έβλεπε ανέκαθεν θετικά μια αμοιβαίως επωφελή, δίκαιη πυρηνική συμφωνία –σε ισότιμη βάση, χωρίς κανέναν καταναγκασμό, απειλές και εκφοβισμό– που θα εγγυάται τα δικαιώματα του Ιράν στην ειρηνική πυρηνική τεχνολογία και θα διασφαλίζει την πλήρη απουσία πυρηνικών όπλων», πρόσθεσε.

Λίγο νωρίτερα, ένας σύμβουλος του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν, του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, προειδοποίησε ότι αν οι ΗΠΑ αναλάβουν στρατιωτική δράση εναντίον της Τεχεράνης, τότε οι ιρανικές δυνάμεις θα βάλουν στο στόχαστρο τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και όσους τους στηρίζουν.

Η απειλή του Αλί Σαμχανί έγινε αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προέτρεψε το Ιράν να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και «να κάνει συμφωνία» για τα πυρηνικά, προειδοποιώντας ότι η επόμενη αμερικανική επίθεση θα είναι πολύ χειρότερη για τη χώρα.

Με την άφιξη στη Μέση Ανατολή ενός αεροπλανοφόρου και των πλοίων συνοδείας του, τα αμερικανικά πολεμικά πλοία στην περιοχή ανέρχονται πλέον σε δέκα, θέτοντας στη διάθεση του Τραμπ μια σημαντική δύναμη πυρός, εάν αποφάσιζε να πλήξει το Ιράν.

Η αρμάδα αυτή είναι περίπου του ίδιου μεγέθους που αναπτύχθηκε στην Καραϊβική πριν από την αμερικανική επιχείρηση για τη σύλληψη του πρώην προέδρου Νικολάς Μαδούρο και τη μεταφορά του στη Νέα Υόρκη, όπου θα βρεθεί αντιμέτωπος με την αμερικανική δικαιοσύνη.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος είπε σήμερα ότι συνολικά στην περιοχή της Μέσης Ανατολής βρίσκονται 10 αμερικανικά πολεμικά σκάφη, μεταξύ των οποίων και το αεροπλανοφόρο «Αβραάμ Λίνκολν» με τα τρία αντιτορπιλικά που το συνοδεύουν και μαχητικά αεροσκάφη F-35C. Άλλα έξι αμερικανικά πλοία βρίσκονταν ήδη εκεί, τρία αντιτορπιλικά και τρία παράκτια περιπολικά (littoral combat ships).

Ο Τραμπ είχε απειλήσει πολλές φορές ότι θα έπληττε το Ιράν, λόγω της καταστολής των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων, όμως στη συνέχεια φάνηκε να αλλάζει γνώμη, αφού διαβεβαίωσε ότι η Τεχεράνη ματαίωσε τις εκτελέσεις διαδηλωτών.

