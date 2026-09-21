Πρίσλεϊ Γκέρμπερ: Χαμογελαστός στο πλευρό της μητέρας του Σίντι Κρόφορντ και της αδελφής του Κάια στην τελευταία φωτογραφία του πριν τον θάνατό του στα 27

Πένθος για τη Σίντι Κρόφορντ καθώς ο γιος της Πρίσλεϊ Γκέρμπερ άφησε την τελευταία του πνοή την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου σε κέντρο αποκατάστασης. Ήταν μόλις 27 ετών. Εκπρόσωπος της οικογένειας δήλωσε στο People: «Η οικογένεια ζητά ιδιωτικότητα σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη και επώδυνη στιγμή». Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ ήταν γιος της Σίντι Κρόφορντ και του Ρέιντ Γκέρμπερ και αδελφός της Κάια Γκέρμπερ. Γεννήθηκε το 1999 στο Μπέβερλι Χιλς της Καλιφόρνια και ακολούθησε και ο ίδιος καριέρα στο μόντελινγκ. Σύμφωνα με το γραφείο του Ιατροδικαστή της κομητείας του Λος Άντζελες, ο Πρίσλεϊ πέθανε την Κυριακή σε κέντρο αποκατάστασης, έπειτα από χρόνια κατά τα οποία είχε μιλήσει ανοιχτά για τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε με την ψυχική του υγεία, τις κρίσεις πανικού και τη χρήση ουσιών. Μέχρι στιγμής, η αιτία του θανάτου του δεν έχει δημοσιοποιηθεί. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Ο θάνατός του έρχεται λίγες μόλις εβδομάδες μετά τις δηλώσεις της μικρότερης αδελφής του, Κάια Γκέρμπερ, η οποία είχε μιλήσει για τον τεράστιο αντίκτυπο που είχαν οι δυσκολίες του αδελφού της σε ολόκληρη την οικογένεια. «Όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο σε μια οικογένεια, κατά κάποιον τρόπο τους επηρεάζει όλους», είχε δηλώσει στο Vogue. Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ ποζάρει χαμογελαστός στο πλευρό της μητέρας του, Σίντι Κρόφορντ, του πατέρεα του Ρέιντ Γκέρμπερ και της αδελφής του, Κάια Γκέρμπερ, σε φωτογραφίες που τραβήχτηκαν τον Μάιο του 2026, λίγους μήνες πριν από τον θάνατό του σε ηλικία 27 ετών. Οι φωτογραφίες αποτυπώνουν στιγμές οικογενειακής γαλήνης και ευτυχίας λίγο πριν από την τραγική είδηση του θανάτου του.

Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ με την αδερφή του Κάια, στο Λος Άντζελες / Photo by Gilbert Flores / WWD via Getty Images

Από μικρός στον χώρο της μόδας Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ έδειξε από νεαρή ηλικία ότι θα ακολουθούσε τα βήματα της διάσημης μητέρας του στον χώρο της μόδας. Ξεκίνησε το μόντελινγκ σε ηλικία 15 ετών και συμμετείχε σε καμπάνιες μεγάλων οίκων και brands, μεταξύ των οποίων οι Dolce & Gabbana και Calvin Klein. Είχε επίσης υπογράψει συμβόλαιο με το πρακτορείο IMG Models και το 2018 εμφανίστηκε μαζί με τη μητέρα του σε διαφήμιση της Pepsi. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Παράλληλα με την επαγγελματική του πορεία, ο Πρίσλεϊ είχε μιλήσει ανοιχτά για τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε με την ψυχική του υγεία από νεαρή ηλικία. Το 2019 είχε συλληφθεί για οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών. Τον περασμένο Νοέμβριο είχε ανακοινώσει ότι απομακρυνόταν για ένα διάστημα από τα social media, προκειμένου να «φροντίσει λίγο τη δική του ψυχική υγεία». Έναν μήνα αργότερα μίλησε δημόσια για την προσωπική του κατάσταση μέσα από ένα βίντεο στα social media. Είχε μάλιστα ξεκινήσει μια σειρά αναρτήσεων με τίτλο «Mental Health Mondays», στις οποίες μιλούσε για την ψυχική υγεία και τις προσωπικές του εμπειρίες. Σε μία από αυτές είχε αναφερθεί στα φάρμακα που λάμβανε για τις νυχτερινές κρίσεις τρόμου και τις κρίσεις πανικού. «Νιώθω ότι η ειλικρίνεια είναι η καλύτερη πολιτική», είχε πει. Ο ίδιος είχε εξηγήσει ότι η φαρμακευτική του αγωγή μεταβαλλόταν ανάλογα με όσα συνέβαιναν στη ζωή του, ενώ είχε μιλήσει και για τις απώλειες που είχε βιώσει. «Δυστυχώς, έχω βιώσει πολλές απώλειες με πολλές διαφορετικές μορφές. Δεν είναι δικαιολογία, αλλά είναι ο λόγος που βρίσκομαι εκεί που βρίσκομαι τώρα», είχε αναφέρει. Δεν είχε διευκρινίσει σε τι ακριβώς αναφερόταν, όμως στη συνέχεια μίλησε για τις κρίσεις πανικού που, όπως είχε πει, ήταν «πραγματικά, πραγματικά άσχημες». «Έχω δει 15 ψυχιάτρους» Ο Πρίσλεϊ είχε επίσης εκφράσει δημόσια την απογοήτευσή του για τον τρόπο με τον οποίο προσπαθούσε να διαχειριστεί τη φαρμακευτική αγωγή και τη θεραπεία του. Είχε αποκαλύψει ότι είχε επισκεφθεί 15 ψυχιάτρους και ότι ένιωθε πως είχε λάβει πολλές διαφορετικές οδηγίες και φάρμακα, χωρίς να έχει την καθοδήγηση που χρειαζόταν. «Θα ήθελα οι γιατροί να μου λένε: “Πάρε αυτό τρεις φορές την ημέρα”. Αλλά κάθε ψυχίατρος που έχω επισκεφθεί – και έχω επισκεφθεί 15 – μου λέει: “Ορίστε 20 φάρμακα, πάρε αυτό αν νιώθεις έτσι και εκείνο όταν χρειάζεται”».

Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ ήταν γιος της Σίντι Κρόφορντ και του Ρέιντ Γκέρμπερ και αδελφός της Κάια Γκέρμπερ / Photo by Gilbert Flores/WWD via Getty Images

«Και εγώ λέω: “Όχι, μη μου δίνετε τόσο μεγάλο περιθώριο. Χρειάζομαι καθοδήγηση”», είχε προσθέσει. Τον Ιούλιο του 2025 είχε μιλήσει επίσης για την προσπάθειά του να επαναφέρει στη ζωή του πιο υγιεινές συνήθειες. Θυμήθηκε τα παιδικά του χρόνια, όταν ήταν ιδιαίτερα δραστήριος και ασχολούνταν με το κολύμπι, το σερφ και το πόλο. Όπως είχε εξηγήσει, όταν ξεκίνησε να εργάζεται, η άθληση έπαψε να αποτελεί προτεραιότητα και, σύμφωνα με τον ίδιο, αυτό επηρέασε την ψυχική του υγεία. «Η ποιότητα ζωής μου μειώθηκε ραγδαία», είχε πει, προσθέτοντας ότι χρειάστηκε περίπου μία δεκαετία για να καταλάβει πως έπρεπε να επανασυνδεθεί με τη σωματική δραστηριότητα. Τα λόγια της Κάια για τον αδελφό της Η Κάια Γκέρμπερ είχε μιλήσει πρόσφατα για το πώς η κατάσταση του αδελφού της επηρέασε και τη δική της ζωή. Όπως είχε εξηγήσει, ένιωθε ότι έπρεπε να είναι το «εύκολο» παιδί της οικογένειας και απέφευγε να ζητά βοήθεια, επειδή δεν ήθελε να προσθέσει άλλο βάρος στους γονείς της. «Νομίζω ότι γι’ αυτό άρχισα να αυτοπροσδιορίζομαι ως το εύκολο παιδί και δεν ήθελα ποτέ να ζητήσω βοήθεια. Ένιωθα ότι ήταν υπερβολικά πολλά για να υπάρχουν δύο παιδιά που χρειάζονταν βοήθεια», είχε πει. Παράλληλα, είχε χαρακτηρίσει «αναζωογονητική» την ειλικρίνεια του αδελφού της σχετικά με τα προβλήματά του. «Οι γονείς μου ήταν για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μας πολύ, πολύ ιδιωτικοί και δεν μοιράζονταν τίποτα – και τώρα έχουμε αυτόν τον απόλυτο δάσκαλο, τον αδελφό μου, που λέει: “Θα είμαι πολύ ανθρώπινος απέναντι σε όλους”. Υπάρχουν μόνο τόσα πολλά που μπορείς να κρύψεις από τον κόσμο», είχε δηλώσει. Και πρόσθεσε: «Όταν προσπαθείς να βάλεις ένα καπάκι σε κάτι, κάνεις το άτομο να αισθάνεται ότι ντρέπεσαι γι’ αυτό». Το συγκινητικό μήνυμα στον πατέρα του Τον περασμένο Μάιο, ο Πρίσλεϊ είχε μοιραστεί στο Instagram μια φωτογραφία με τον πατέρα του, Ρέιντ Γκέρμπερ. Στη λεζάντα εξέφραζε την ευγνωμοσύνη του για τη σταθερή παρουσία και στήριξη του πατέρα του στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής του. «Έχω τον καλύτερο πατέρα στον κόσμο. Δεν με έχει εγκαταλείψει ποτέ. Είναι πάντα εκεί για μένα. Έχει πάντα τις καλύτερες συμβουλές. Εκτιμώ αυτόν τον άνθρωπο περισσότερο απ’ όσο μπορούν να περιγράψουν οι λέξεις. Σε αγαπώ, μπαμπά. Σε περισσότερες ημέρες paddle boarding σε όλο τον κόσμο».

Presley Gerber / Instagram