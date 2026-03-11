Κόσμος

Το Ιράν έχει βάλει περίπου 12 νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, λέει το Reuters

«Οι Αμερικανοί ξέρουν που βρίσκονται αλλά δεν γνωρίζουμε πως θα τις αντιμτωπίσουν» λέει ιρανική πηγή πληροφόρησης
Τάνκερ πλέει στον Κόλπο κοντά στα Στενά του Ορμούζ
Τάνκερ πλέει στον Κόλπο κοντά στα Στενά του Ορμούζ / REUTERS / Stringer

Σοβαρή κλιμάκωση των εντάσεων σημειώνεται στα Στενά του Ορμούζ, καθώς οι στρατιωτικές δυνάμεις του Ιράν προχώρησαν σε ναρκοθέτηση τμήματος της περιοχής.

Τα Στενά του Ορμούζ έχουν γίνει το επίκεντρο της προσοχής, καθώς το Ιράν έχει ντε φάκτο επιβάλει αποκλεισμό της θαλάσσιας οδού, γεγονός που έχει προκαλέσει πανικό στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου.

Ωστόσο, η Ισλαμική Δημοκρατία έκανε το βήμα παραπάνω, αφού όπως αναφέρουν ιρανικές πηγές πληροφόρησης στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, η Τεχεράνη ανέπτυξε περίπου 12 θαλάασιες νάρκες στην περιοχή.

Η κίνηση αυτή πιθανότατα θα δημιουργήσει ακόμα περισσότερα και μεγαλύτερα προβλήματα για την ελεύθερη ναυσιπλοϊα στην  στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό, που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Οι εξαγωγές πετρελαίου και LNG μέσω των Στενών του Ορμούζ, κατά μήκος των ακτών του Ιράν, έχουν ουσιαστικά σταματήσει από τον πόλεμο που ξεκίνησε πριν από 12 ημέρες, συμβάλλοντας στην αύξηση των παγκόσμιων τιμών ενέργειας.

Εξάλλου, ο στρατός του Ιράν δήλωσε την Τετάρτη (11.03.2026) ότι ο κόσμος θα πρέπει να είναι προετοιμασμένος για το ενδεχόμενο το πετρέλαιο να φτάσει τα 200 δολάρια το βαρέλι. Μια ιρανική πηγή ανέφερε ότι οι τοποθεσίες των περισσότερων ναρκών είναι γνωστές, αλλά αρνήθηκε να πει πώς σχεδιάζουν να τις αντιμετωπίσουν οι ΗΠΑ.

Περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου και LNG περνάει κανονικά από τα Στενά του Ορμούζ και η ικανότητα της Τεχεράνης να σταματήσει τη ναυτιλία, λειτουργεί ως «μοχλός πίεσης» έναντι των ΗΠΑ και των συμμάχων τους.

