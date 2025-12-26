Κόσμος

Το Ιράν κατέσχεσε πετρελαιοφόρο με 4 εκατ. λίτρα λαθραίου καυσίμου – Πλάνα από την επιχείρηση

Ακόμα συνελήφθησαν και τέθηκαν υπό κράτηση 16 αλλοδαποί μέλη του πληρώματος
Ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης
Ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης / Iranian Army / WANA (West Asia News Agency) via REUTERS / File Photo

Ένα πετρελαιοφόρο πλοίο κατέσχεσαν δυνάμεις του Ιράν ανοικτά της νήσου Κεσμ στο Περσικό Κόλπο, σύμφωνα με όσα μετέδωσαν σήμερα (26.12.2025) τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Οι αρχές του Ιράν δεν κατονόμασαν το ξένο πετρελαιοφόρο ούτε έδωσαν άλλα στοιχεία για τη σημαία του πλοίου, όμως υποστήριξαν ότι μετέφερε 4 εκατομμύρια λίτρα λαθραίου καυσίμου.

Ακόμα, συνελήφθησαν και τέθηκαν υπό κράτηση 16 αλλοδαποί μέλη του πληρώματος που είναι κατηγορούμενοι για ποινικά αδικήματα.

Η κρατική τηλεόραση διευκρίνισε ότι το τάνκερ συνελήφθη την Τετάρτη (24.12.2205), ενώ δόθηκαν στη δημοσιότητα πλάνα από την επιχείρηση.

Το Ιράν έχει από τις χαμηλότερες τιμές καυσίμων στον κόσμο λόγω των υψηλών επιδοτήσεων και της πτώσης της ισοτιμίας του εθνικού νομίσματος.

Στο πλαίσιο αυτό, η Τεχεράνη δίνει μάχη για να αντιμετωπίσει το λαθρεμπόριο καυσίμων που διεξάγεται από ξηράς προς γειτονικές χώρες και από θαλάσσης προς αραβικές χώρες του Κόλπου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
120
114
99
67
48
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν θέσεις τζιχαντιστών στη Νιγηρία τα Χριστούγεννα: «Θα υπάρξουν κι άλλοι νεκροί αν συνεχιστεί η σφαγή χριστιανών» λέει ο Τραμπ
«Είχα προειδοποιήσει ήδη αυτούς τους τρομοκράτες ότι αν δεν σταματούσαν τη σφαγή χριστιανών, θα πλήρωναν ακριβά» λέει ο Τραμπ
Ντόναλντ Τραμπ
16
Newsit logo
Newsit logo