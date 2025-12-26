Το Ιράν κατέσχεσε πετρελαιοφόρο με 4 εκατ. λίτρα λαθραίου καυσίμου – Πλάνα από την επιχείρηση

Ένα πετρελαιοφόρο πλοίο κατέσχεσαν δυνάμεις του Ιράν ανοικτά της νήσου Κεσμ στο Περσικό Κόλπο, σύμφωνα με όσα μετέδωσαν σήμερα (26.12.2025) τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Οι αρχές του Ιράν δεν κατονόμασαν το ξένο πετρελαιοφόρο ούτε έδωσαν άλλα στοιχεία για τη σημαία του πλοίου, όμως υποστήριξαν ότι μετέφερε 4 εκατομμύρια λίτρα λαθραίου καυσίμου.

Ακόμα, συνελήφθησαν και τέθηκαν υπό κράτηση 16 αλλοδαποί μέλη του πληρώματος που είναι κατηγορούμενοι για ποινικά αδικήματα.

Η κρατική τηλεόραση διευκρίνισε ότι το τάνκερ συνελήφθη την Τετάρτη (24.12.2205), ενώ δόθηκαν στη δημοσιότητα πλάνα από την επιχείρηση.

Το Ιράν έχει από τις χαμηλότερες τιμές καυσίμων στον κόσμο λόγω των υψηλών επιδοτήσεων και της πτώσης της ισοτιμίας του εθνικού νομίσματος.

Στο πλαίσιο αυτό, η Τεχεράνη δίνει μάχη για να αντιμετωπίσει το λαθρεμπόριο καυσίμων που διεξάγεται από ξηράς προς γειτονικές χώρες και από θαλάσσης προς αραβικές χώρες του Κόλπου.