Το Ιράν μιλάει για «εφικτή συμφωνία» πριν τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ

Οι προηγούμενες συνομιλίες μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσινγκτον είχαν σταματήσει τον Ιούνιο του 2025
Αμπάς Αραγτσί
O Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί / REUTERS / Pierre Albouy/File Photo

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι μια συμφωνία “είναι εφικτή” πριν από τον νέο γύρο διαπραγματεύσεων, ο οποίος έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη (26/02/2026), με τις ΗΠΑ.

Το Ιράν θα επαναλάβει τις συνομιλίες αυτές με τις ΗΠΑ “αποφασισμένο να καταλήξει σε μια δίκαιη και ισότιμη συμφωνία – το συντομότερο δυνατό”, δήλωσε ο Αραγτσί σε μήνυμα που ανάρτησε στην πλατφόρμα Χ.

Η Τεχεράνη και η Ουάσινγκτον αναμένεται να πραγματοποιήσουν την Πέμπτη στη Γενεύη έναν τρίτο γύρο διαπραγματεύσεων που θα εστιάσει στο ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, μετά την επανέναρξη του διμερούς διαλόγου στις 6 Φεβρουαρίου στο Ομάν.

Ο Αραγτσί έκανε λόγο για μια “ιστορική ευκαιρία για τη σύναψη μιας πρωτόγνωρης συμφωνίας που λαμβάνει υπόψη αμοιβαίως τις ανησυχίες και τα συμφέροντά μας”. “Μια συμφωνία είναι εφικτή, αλλά μόνο εάν δοθεί προτεραιότητα στη διπλωματία”, πρόσθεσε.

Οι προηγούμενες συνομιλίες μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσινγκτον είχαν σταματήσει τον Ιούνιο του 2025 λόγω του πολέμου των 12 ημερών, τον οποίο ξεκίνησε το Ισραήλ κατά του Ιράν, και στον οποίο ενεπλάκησαν οι ΗΠΑ.

Την περασμένη εβδομάδα, μετά τον τελευταίο κύκλο συνομιλιών, η Τεχεράνη δήλωσε ότι συμφώνησε με την Ουάσινγκτον σε “ένα σύνολο κατευθυντήριων αρχών” για μια πιθανή συμφωνία αλλά ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς τόνισε ότι οι διαφορές εξακολουθούν να υπάρχουν όσον αφορά τις “αμερικανικές κόκκινες γραμμές”.

Οι Δυτικοί φοβούνται μήπως η Τεχεράνη αποκτήσει ατομική βόμβα, ενώ το Iράν από την πλευρά του δηλώνει ότι θέλει να αναπτύξει το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας αποκλειστικά για μη στρατιωτικούς σκοπούς.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αναπτύξει μεγάλες ναυτικές και αεροπορικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή και έχει επανειλημμένα απειλήσει ότι θα χτυπήσει το Ιράν εάν η διπλωματία αποτύχει.

Το Ιράν προειδοποίησε τη Δευτέρα ότι οποιαδήποτε αμερικανική επίθεση, συμπεριλαμβανομένου ενός “περιορισμένου πλήγματος”, θα το ωθήσει να απαντήσει “δυναμικά”.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν τρεις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν (στο Φορντό, τη Νατάνζ και το Ισφαχάν) κατά τη διάρκεια του πολέμου τον Ιούνιο.

