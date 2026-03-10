Κόσμος

Το Ιράν μπορεί να ενεργοποιήσει τρομοκρατικούς «πυρήνες εν υπνώσει» στις ΗΠΑ μετά τον θάνατο του Χαμενεΐ, λέει το ABC News

Οι ειδικοί έχουν προειδοποιήσει εδώ και ημέρες για την πιθανή ενεργοποίηση ιρανικών ομάδων για τρομοκρατικές και ασύμμετρες επιθέσεις στη Δύση
Αμερικανοί στρατιώτες
Αμερικανοί στρατιώτες σε περιπολία εντός κατοικημένης περιοχής / Φωτογραφία U.S Army

Από τις πρώτες κιόλας ώρες της μαζικής επίθεσης των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου 2026, η Ισλαμική Δημοκρατία δέχθηκε ένα άνευ προηγουμένου πλήγμα, τον θάνατο του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Ο «αποκεφαλισμός» της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας του Ιράν, μετά την επιβεβαίωση του θανάτου του Αλί Χαμενεΐ ήταν μια τεράστια επιτυχία ουσίας, γοήτρου και συμβολισμού για τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, ωστόσο ενδέχεται μεσοπρόθεσμα και μακροπόθεσμα να γυρίσει «μπούμερανγκ» στον αμερικανικό λαό.

Κι αυτό διότι η Ισλαμική Δημοκρατία μπορεί να έχει ως εφεδρικό πλάνο, σε περίπτωση που σκοτωνόταν ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης της χώρας όπως κι έγινε, την «ενεργοποίηση μοναχικών λύκων», δηλαδή ατόμων που βρίσκονται στις ΗΠΑ και κατόπιν εντολής μπορούν να εκτελέσουν τρομοκρατικές επιθέσεις είτε κατά αμάχων είτε κατά στόχων υψηλής πολιτικής και στρατιωτικής αξίας.

Σε αυτό το ζήτημα αναφέρθηκε και το αμερικανικό δίκτυο ενημέρωσης ABC News σε χθεσινό (09.03.2026) ρεπορτάζ, σύμφωνα με το οποίοα οι αμερικανικές αρχές φαίνεται πως έχουν υποκλέψει κρυπτογραφημένα μηνύματα με αποδέκτες μυστικούς πράκτορες ή τρομοκρατικούς «πυρήνες εν υπνώσει».

 

Ειδικότερα, το ρεπορτάζ αναφέρει πως οι αμερικανικές υπηρεσίες ασφαλείας ανίχνευσαν κάποιου είδους μηνύματα ειδοποίησης, μετά τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ, από μια συχνότητα μετάδοσης κωδικών με διεθνή χαρακτηριστικά, κάτι που χτύπησε «συναγερμό» λόγω του αυξημένου κινδύνου πιθανής ιρανικής τρομοκρατικής επίθεσης.

Εξάλλου, οι ειδικοί έχουν προειδοποιήσει εδώ και ημέρες για την πιθανή ενεργοποίηση ιρανικών μυστικών πρακτόρων ή ομάδων για τρομοκρατικές και ασύμμετρες επιθέσεις, όπως δολιοφθορές, σε όλη τη Δύση εν μέσω της συνεχιζόμενης στρατιωτικής επίθεσης των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Οι ανησυχίες αυτές έγιναν πιο έντονες μετά από δύο βίαια περιστατικά, που σχετίζονται με το Ιράν, την περασμένη εβδομάδα – ένα στο Ώστιν του Τέξας και ένα στο Τορόντο.

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι το Ιράν απείλησε πέρσι τον Ντόναλντ Τραμπ ότι θα ενεργοποιήσει «πυρήνες εν υπνώσει» στις ΗΠΑ σε περίπτωση που διατάξει επιθέσεις στις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, λίγο μετά την λήξη του 12ημερου πολέμου με το Ισραήλ τον Ιούνιο του 2025.

Κόσμος
