Το Ιράν πρότεινε το «πάγωμα» του πυρηνικού προγράμματος για 5 χρόνια και οι ΗΠΑ αρνήθηκαν – Η αποκάλυψη των NYT

Οι Αμερικανοί επέμειναν σε «πάγωμα» του εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν για 20 χρόνια με την Τεχεράνη να προτείνει αναστολή 5 ετών
Οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ισφαχάν / PLANET LABS PBC/Handout via REUTERS

Το Ιράν πρότεινε την αναστολή του εμπλουτισμού ουρανίου για πέντε χρόνια, μια πρόταση που απορρίφθηκε από τις ΗΠΑ, οι οποίες επέμειναν σε περίοδο 20 ετών, όπως αποκαλύπτει η αμερικανική εφημερίδα «New York Times» σήμερα Τρίτη (14.4.26), που επικαλείται ανώτερους Ιρανούς και Αμερικανούς αξιωματούχους.

Σύμφωνα με τους «New York Times», οι ΗΠΑ και το Ιράν αντάλλαξαν προτάσεις για την αναστολή της πυρηνικής δραστηριότητας της Τεχεράνης κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων στο Πακιστάν το Μεγάλο Σάββατο, αλλά παρέμειναν πολύ μακριά από την επίτευξη συμφωνίας.

Ωστόσο, οι συζητήσεις υποδηλώνουν ότι μπορεί να υπάρχει ακόμη μια διαδρομή προς μια ειρηνευτική συμφωνία, με πιθανό δεύτερο γύρο διαπραγματεύσεων πρόσωπο με πρόσωπο.

Οι πυρηνικές φιλοδοξίες του Ιράν αποτελούν ένα σημαντικό σημείο τριβής της σύγκρουσης, με τον Ντόναλντ Τραμπ να επαναλαμβάνει την Κυριακή ότι οι ΗΠΑ θα διασφαλίσουν ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

Κόσμος
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
116
110
98
58
54
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Μανσούρ Γιαβάς: Έρευνα σε βάρος του δημάρχου της Άγκυρας - Στήριξε τον επικεφαλής της αντιπολίτευσης
Η τουρκική αντιπολίτευση βρίσκεται υπό πίεση μετά τη σύλληψη και προσωρινή κράτηση του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης αλλά και του υπεύθυνου για την Άγκυρα του μεγαλύτερου κόμματος της κοινοβουλευτικής αντιπολίτευσης
Ο δήμαρχος της Άγκυρας, Μανσούρ Γιαβάς
