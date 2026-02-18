Το Ιράν «θωρακίζει» τις πυρηνικές του εγκαταστάσεις υπό τον φόβο επίθεσης των ΗΠΑ: Αποκαλυπτικές δορυφορικές εικόνες

Αν και το Ιράν φαίνεται να θέλει να καταλήξει σε συμφωνία με τις ΗΠΑ για το πυρηνικό του πρόγραμμα, παράλληλα προετοιμάζεται για πιθανό πόλεμο σε περίπτωση που αποτύχουν οι συνομιλίες μεταξύ των χωρών.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της Wall Street Journal, η Τεχεράνη αναπτύσσει τις δυνάμεις της, θωρακίζει τις πυρηνικές της εγκαταστάσεις και επεκτείνει την καταστολή της διαφωνίας εντός του Ιράν. Οι κινήσεις αυτές αντανακλούν την πεποίθηση των ηγετών της ότι διακυβεύεται η επιβίωση του ίδιου του καθεστώτος. Εν τω μεταξύ, οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή, προετοιμαζόμενες για μια πιθανή επίθεση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο εσωτερικό, η Ισλαμική Δημοκρατία είναι πιο ευάλωτη από ό,τι ήταν εδώ και δεκαετίες. Οι ηγέτες της αντιμετωπίζουν εκτεταμένη λαϊκή δυσαρέσκεια για την επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης και τις μαζικές δολοφονίες διαδηλωτών τον περασμένο μήνα.

«Το Ιράν προετοιμάζεται για επιθέσεις θέτοντας τις δυνάμεις του σε υψηλή ετοιμότητα για να αποτρέψει τον αποκεφαλισμό της ηγεσίας του καθεστώτος και να προστατεύσει τις πυρηνικές του εγκαταστάσεις», δήλωσε ο Φαρζάν Σαμπέτ, αναλυτής για την ασφάλεια του Ιράν και της Μέσης Ανατολής στο Geneva Graduate Institute στην Ελβετία.

Αν και ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε δημόσια ότι οι συνομιλίες έχουν σημειώσει πρόοδο, η κυβέρνηση φοβάται τώρα ότι το χάσμα μεταξύ αυτού που είναι πρόθυμη να προσφέρει η Τεχεράνη και αυτού που είναι πρόθυμη να αποδεχτεί η Ουάσινγκτον μπορεί να είναι αγεφύρωτο, δήλωσε Ιρανός αξιωματούχος. Ενδεικτικά, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δήλωσε χθες ότι οι προσφορές της Τεχεράνης δεν ανταποκρίνονται στις κόκκινες γραμμές που έθεσαν οι ΗΠΑ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης ανακοίνωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα σχέδια για την αναβίωση της λεγόμενης στρατηγικής «μωσαϊκής άμυνας», η οποία δίνει στους διοικητές την αυτονομία να εκδίδουν εντολές στις μονάδες τους. Η στρατηγική έχει σχεδιαστεί για να καταστήσει την Ισλαμική Δημοκρατία πιο ανθεκτική σε ξένες επιθέσεις.

Στρατιωτικές αναπτύξεις

Το Ιράν επιδεικνύει τη στρατιωτική του ισχύ όσο καλύτερα μπορεί, στέλνοντας το μήνυμα ότι οι ένοπλες δυνάμεις του έχουν την ικανότητα να διαταράξουν το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου και να πλήξουν τα αμερικανικά συμφέροντα σε όλη τη Μέση Ανατολή.

Ναυτικές μονάδες των Φρουρών της Επανάστασης αναπτύχθηκαν αυτή την εβδομάδα στο Στενό του Ορμούζ. Η στρατηγικής σημασίας πλωτή οδός συνδέει τον Περσικό Κόλπο με τον ευρύτερο Ινδικό Ωκεανό και περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εφοδιασμού με πετρέλαιο διέρχεται από αυτόν.

Πλάνα που μεταδόθηκαν σε κρατικά ιρανικά μέσα ενημέρωσης έδειχναν πυραύλους cruise να εκτοξεύονται από φορτηγά κατά μήκος της ακτής και από σκάφη στη θάλασσα.

Ένα ρωσικό πολεμικό πλοίο έφτασε στο Στενό του Ορμούζ και έδεσε στο ιρανικό λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς ενόψει στρατιωτικής άσκησης που έχει προγραμματιστεί για αύριο Πέμπτη, σύμφωνα με ιρανικά και ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Οι ασκήσεις θα γίνουν αρκετά κοντά στο αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln, το οποίο πλέει στα ανοικτά των ακτών του Ομάν.

«Πιο επικίνδυνο από το αμερικανικό πολεμικό πλοίο είναι το όπλο που μπορεί να το στείλει στον βυθό της θάλασσας», απείλησε ανοιχτά την Τρίτη ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ .

Ο 12ήμερος πόλεμος με το Ισραήλ τον Ιούνιο έδωσε στο Ιράν την ευκαιρία να δοκιμάσει και να βελτιώσει τις πολεμικές του τακτικές.

Η Τεχεράνη διαθέτει περίπου 2.000 βαλλιστικούς πυραύλους μεσαίου βεληνεκούς που μπορούν να πλήξουν μέχρι το Ισραήλ. Διαθέτει επίσης σημαντικά αποθέματα πυραύλων μικρού βεληνεκούς ικανών να φτάσουν σε αμερικανικές βάσεις στον Κόλπο και πλοία στο Στενό του Ορμούζ, μαζί με σημαντικά αποθέματα αντιπλοϊκών πυραύλων.

Η Τεχεράνη θωρακίζει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις

Το Ιράν διεξάγει επίσης εργασίες στις πυρηνικές του εγκαταστάσεις για να τις προστατεύσει καλύτερα από επιθέσεις, σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες που δημοσιεύθηκαν και αναλύθηκαν από το Ινστιτούτο Επιστήμης και Διεθνούς Ασφάλειας, ένα think tank με έδρα την Ουάσινγκτον.

Οι δορυφορικές εικόνες δείχνουν ότι η Τεχεράνη ενισχύει τις εισόδους των σηράγγων στις εγκαταστάσεις της στο Ισφαχάν – όπου πιστεύεται ότι το Ιράν διατηρούσε μεγάλο μέρος του ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού του και το οποίο υπέστη σοβαρές ζημιές από τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ τον περασμένο Ιούνιο- και σε ένα βαθύ υπόγειο συγκρότημα σηράγγων σε αυτό που είναι γνωστό ως όρος Pickaxe.

Οι σήραγγες Pickaxe, στις οποίες, σύμφωνα με δυτικούς αξιωματούχους, το Ιράν εργάζεται εδώ και χρόνια, δεν έγιναν στόχος των ΗΠΑ ή του Ισραήλ το περασμένο καλοκαίρι. Δυτικοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι το Ιράν ανέπτυσσε τις σήραγγες για να πραγματοποιήσει αδήλωτες πυρηνικές εργασίες, συμπεριλαμβανομένου του πιθανού εμπλουτισμού ουρανίου.

Οι εικόνες στο Pickaxe δείχνουν την κίνηση οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων φορτηγών και γερανών στο χώρο για να ρίχνουν σκυρόδεμα, βράχους και χώμα στις εισόδους των σηράγγων.

Το έργο έχει σχεδιαστεί για να «αποτρέψει τυχόν πιθανές αεροπορικές επιδρομές και επίσης να καταστήσει δύσκολη την πρόσβαση επί του εδάφους σε μια επιδρομή των ειδικών δυνάμεων για την κατάσχεση ή την καταστροφή οποιουδήποτε ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού που μπορεί να φυλάσσεται στο εσωτερικό», ανέφερε το ινστιτούτο.

Το ινστιτούτο διαπίστωσε επίσης ότι το Ιράν πρόσφατα κατασκεύασε ένα τσιμεντένιο κέλυφος πάνω από ένα κτίριο στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις του στο Παρτσίν, όπου το Ιράν είχε πραγματοποιήσει εργασίες σχετικές με τα πυρηνικά. Το Ισραήλ βομβάρδισε τις εγκαταστάσεις το 2024.

Πηγή: OnAlert.gr