Νέα Υόρκη: Έκλεψαν 12 πολυτελείς τσάντες Gucci αξίας 30.000 δολαρίων κι έγιναν καπνός

Οι ληστές - τρεις άνδρες και μία γυναίκα - παραμένουν ασύλληπτοι - Δείτε το βίντεο
Έκλεψαν τσάντες Gucci κι έγιναν καπνός
Έκλεψαν τσάντες Gucci κι έγιναν καπνός

Τέσσερις κλέφτες άρπαξαν πάνω από τσάντες Gucci αξίας 30.000 δολαρίων από εμπορικό κέντρο της Νέας Υόρκης και στη συνέχεια έγιναν άφαντοι.

Οι ληστές – τρεις άνδρες και μία γυναίκα – οι οποίοι σύμφωνα με την αστυνομία συνδέονται με παρόμοιες κλοπές – εισέβαλαν στο κατάστημα Gucci στο Woodbury Common Premium Outlets στις 16 Απριλίου και διέφυγαν με άγνωστο τρόπο κλέβοντας πολυτελείς τσάντες. 

Η σπείρα εισέβαλε στο κατάστημα και αμέσως άρχισε να σπάει προθήκες κοντά στην είσοδο. Άρπαξαν όσες τσάντες μπορούσαν να κουβαλήσουν και αφαίρεσαν εύκολα τους αισθητήρες καλωδίων ενώ έφευγαν από το σημείο.

Έκπληκτοι οι υπάλληλοι του καταστήματος συνέχισαν να παρακολουθούν τους κλέφτες να φεύγουν με τις πανάκριβες τσάντες.

Μια πελάτισσα προσπάθησε να τους σταματήσει καθώς οι τσάντες έπεφταν από την προθήκη. Κατάφερε να αρπάξει το λουράκι μιας λευκής τσάντας, αλλά την τράβηξαν μακριά οι υπάλληλοι, ενώ οι κλέφτες όρμησαν για να κλέψουν τα προϊόντα που ήταν σκορπισμένα στο πάτωμα.

Οι ύποπτοι διέφυγαν με ένα νοικιασμένο λευκό τζιπ, το οποίο τελικά εγκατέλειψαν αφού διέφυγαν από την αστυνομία κατά τη διάρκεια σύντομης καταδίωξης στο Νιούαρκ του Νιου Τζέρσεϊ.

Και οι τέσσερις ύποπτοι παραμένουν ασύλληπτοι. Η αστυνομία στη Νέα Υόρκη, το Νιου Τζέρσεϊ και την Πενσυλβάνια βρίσκεται σε επιφυλακή.

