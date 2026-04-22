Άλμα έως και 30% στις τιμές των προφυλακτικών – Έρχονται αυξήσεις εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει ήδη επηρεάσει την διεθνή οικονομία αφού οι τιμές πολλών προϊόντων και ειδικά του πετρελαίου και της βενζίνης έχουν πάει στα ύψη. Ποιος πίστευε όμως ότι οι συνέπειες του πολέμου θα φτάσουν μέχρι και στην τιμή των προφυλακτικών, η οποία αναμένεται να αυξηθεί ριζικά.

Ο επικεφαλής της Karex, του μεγαλύτερου κατασκευαστή προφυλακτικών στον κόσμο, δηλώνει ότι η εταιρεία θα αυξήσει τις τιμές της έως και 30% ή πιθανώς και περισσότερο, εάν ο πόλεμος στο Ιράν συνεχίσει να διαταράσσει την προμήθεια των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται στα προϊόντα της.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Karex, Goh Miah Kiat, δήλωσε στα social media ότι το κόστος παραγωγής έχει αυξηθεί κατακόρυφα από την έναρξη της σύγκρουσης.

Η εταιρεία με έδρα τη Μαλαισία παράγει περισσότερα από πέντε δισεκατομμύρια προφυλακτικά ετησίως και προμηθεύει κορυφαίες παγκόσμιες μάρκες όπως η Durex και η Trojan, καθώς και κρατικά συστήματα υγείας όπως το NHS του Ηνωμένου Βασιλείου.

Οι παγκόσμιες προμήθειες πετρελαίου έχουν διαταραχθεί σοβαρά από τότε που το Ιράν ανταποκρίθηκε στις αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ με απειλές να στοχεύσει πλοία στο Στενό του Ορμούζ. Αυτό έχει ουσιαστικά κλείσει τη θαλάσσια οδό, προκαλώντας τεράστιες διαταραχές στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού.

Περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου αργού πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) – καθώς και άλλων πετροχημικών – περνά συνήθως από το στενό.

Η Karex βασίζεται σε υλικά που προέρχονται από το πετρέλαιο, συμπεριλαμβανομένης της αμμωνίας, η οποία χρησιμοποιείται για τη συντήρηση του λατέξ, και των λιπαντικών με βάση τη σιλικόνη.

Η ζήτηση για προφυλακτικά έχει αυξηθεί κατά περίπου 30% φέτος, ενώ τα υψηλότερα έξοδα μεταφοράς και οι καθυστερήσεις στις αποστολές επιδεινώνουν την έλλειψη, ανέφερε ο Γκο.

«Σε δύσκολες εποχές, η ανάγκη χρήσης προφυλακτικών είναι ακόμη μεγαλύτερη, επειδή υπάρχει αβεβαιότητα για το μέλλον, για το αν θα έχεις ακόμα δουλειά τον επόμενο χρόνο», δήλωσε στο Bloomberg. «Αν κάνεις παιδί αυτή τη στιγμή, θα έχεις ένα ακόμα στόμα να ταΐσεις», πρόσθεσε.

Η ραγδαία αύξηση των τιμών των προφυλακτικών υπογραμμίζει το γεγονός ότι ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν, ο οποίος έχει ήδη ταράξει τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας, ωθεί προς τα πάνω και τις τιμές άλλων αγαθών για τους καταναλωτές.

Ο πόλεμος συνέβαλε στην πρόκληση ραγδαίας αύξησης των αεροπορικών ναύλων, με τα εισιτήρια οικονομικής θέσης χαμηλότερης τιμής να κοστίζουν κατά μέσο όρο 24% περισσότερο από ό,τι πριν από ένα χρόνο, σύμφωνα με νέα έρευνα.

Εν τω μεταξύ, η διακοπή των μεταφορών μέσω του Κόλπου οδήγησε σε υψηλότερες τιμές λιπασμάτων και σε έλλειψη ηλίου, το οποίο χρησιμοποιείται για την κατασκευή μικροτσίπ υπολογιστών.

Η βιομηχανία εμφιαλωμένου νερού βρίσκεται επίσης υπό πίεση, καθώς οι κατασκευαστές δυσκολεύονται να προμηθευτούν πρώτες ύλες.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, τα Ηνωμένα Έθνη προειδοποίησαν ότι οι τιμές της ζάχαρης, των γαλακτοκομικών προϊόντων και των φρούτων θα αυξηθούν λόγω του αυξανόμενου κόστους μεταφοράς.

Η κατάσταση των ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν παρέμεινε ασαφής την Τετάρτη, αφού ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα παρατείνει την εκεχειρία μεταξύ των δύο χωρών έως ότου σημειωθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις.