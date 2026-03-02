Το Ιράν χτύπησε βρετανική βάση στην Κύπρο – Περιορισμένες οι ζημιές

Την βρετανική αεροπορική Βάση Ακρωτήριου στην Κύπρο χτύπησε με drone το Ιράν προκαλώντας περιορισμένες ζημιές. Διάγγελμα Χριστοδουλίδη μετά το χτύπημα

Την είδηση για το χτύπημα drone από το Ιράν επιβεβαίωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης. Όπως ανέφερε, ενεργοποιήθηκαν άμεσα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη διαρκής συντονισμός με τη βρετανική κυβέρνηση και τη διοίκηση των βρετανικών βάσεων.

Σύμφωνα με όσα έγραψε στην σελίδα του στο Χ βάσει της ενημέρωσης που έλαβε η κυπριακή κυβέρνηση από διάφορα επίπεδα, πρόκειται για ένα συμβάν που αφορούσε drone, το οποίο προκάλεσε μόνο περιορισμένες ζημιές.

«Οι αρμόδιες αρχές ενεργοποίησαν άμεσα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας και παρακολουθούν την κατάσταση σε συνεχή συντονισμό με τη βρετανική κυβέρνηση όσο και με τη διοίκηση των βρετανικών βάσεων», ανέφερε.

Τέλος, διευκρίνισε πως θα δοθούν περισσότερα στοιχεία στη δημοσιότητα μόλις ολοκληρωθεί η αξιολόγηση της κατάστασης, η οποία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Χριστοδουλίδης: Δεν συμμετέχουμε στη στρατιωτική επιχείρηση

Μήνυμα προς τον κυπριακό λαό απηύθυνε ο Πρόεδρος της Δημοκρατρίας Νίκος Χριστοδουλίδης, αναφορικά με το περιστατικό που σημειώθηκε τα μεσάνυχτα στις Βρετανικές Βάσεις στο Ακρωτήρι.

Όπως ανέφερε, στις 12:03 μετά τα μεσάνυχτα, μη επανδρωμένο αερόχημα τύπου Shahed προσέκρουσε εντός στρατιωτικών εγκαταστάσεων της RAF Ακρωτηρίου, προκαλώντας μικρές υλικές ζημιές.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υποστήριξε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν συμμετέχει, ούτε προτίθεται να εμπλακεί με οποιονδήποτε τρόπο σε στρατιωτικές επιχειρήσεις, υπογραμμίζοντας ότι η Κύπρος παραμένει προσηλωμένη στον ανθρωπιστικό της ρόλο, λειτουργώντας «ως μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος».

Ακολουθεί ολόκληρο το μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη:

«Συμπατριώτες, Συμπατριώτισσες

Υπό το φως των γεγονότων επέλεξα να απευθυνθώ σε όλους εσάς για να σας ενημερώσω απευθείας για όσα διαδραματίστηκαν χθες βράδυ.

Στις 12:03 τα μεσάνυχτα μη επανδρωμένο αερόχημα τύπου Shahed, προσέκρουσε εντός των στρατιωτικών εγκαταστάσεων των Βρετανικών Βάσεων στο Ακρωτήρι, προκαλώντας μικρές υλικές ζημιές.

Από την πρώτη στιγμή όλες οι αρμόδιες Υπηρεσίες της Δημοκρατίας βρίσκονται σε εγρήγορση και πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Την ίδια στιγμή, συγκάλεσα αμέσως, το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, για αξιολόγηση της κατάστασης, το οποίο παραμένει σε συνεχή διαβούλευση.

Ταυτόχρονα, για τις εξελίξεις είμαι σε συνεχή επαφή με όλους τους Ευρωπαίους ηγέτες και ηγέτες άλλων κρατών.

Κυρίες και Κύριοι,

Βρισκόμαστε σε μια περιοχή ιδιαίτερης γεωπολιτικής αστάθειας με πολλές προκλήσεις και προβλήματα, η οποία διέρχεται μια πρωτοφανή κρίση.

Θέλω να είμαι σαφής: Η πατρίδα μας δεν μετέχει με οιονδήποτε τρόπο και ούτε προτίθεται να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης.

Παραμένουμε προσηλωμένοι στον ανθρωπιστικό ρόλο, τον οποίο υπηρετήσαμε όλο αυτό το διάστημα, πάντοτε ως μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος, και θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε με την ίδια υπευθυνότητα.

Πράττουμε ό,τι πρέπει με πρώτιστο μέλημά μας την Ασφάλεια της χώρας και των πολιτών».

Η Διοίκηση των Κυρίαρχων Περιοχών Βάσεων προχώρησε σε επίσημη ανακοίνωση σχετικά με την κατάσταση στη βάση της RAF στο Ακρωτήρι, γνωστοποιώντας ότι προγραμματίζεται, για προληπτικούς λόγους, η προσωρινή απομάκρυνση του μη απαραίτητου προσωπικού που υπηρετεί στον Σταθμό RAF Ακρωτηρίου.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση, «ως προληπτικό μέτρο, σχεδιάζεται η προσωρινή απομάκρυνση του μη απαραίτητου προσωπικού που βρίσκεται στη βάση RAF Ακρωτηρίου.

Κατανοούμε ότι στην ευρύτερη κοινότητα των Βρετανικών Βάσεων υπάρχουν ανησυχίες και ότι ορισμένοι κάτοικοι έχουν αποφασίσει να φύγουν από το χωριό Ακρωτήρι. Αν και αντιλαμβανόμαστε ότι οι άνθρωποι μπορεί να ανησυχούν, δεν θεωρούμε ότι αυτό είναι απαραίτητο και η προσωρινή απομάκρυνση αφορά μόνο τον Σταθμό RAF Ακρωτηρίου.

Σε όλες τις υπόλοιπες τοποθεσίες (Επισκοπή, Δεκέλεια, Άγιος Νικόλαος), οι χώροι εργασίας, οι επιχειρήσεις και οι εγκαταστάσεις θα παραμείνουν ανοιχτές κανονικά και δεν υπάρχουν περιορισμοί σε ισχύ».

Κάτοικοι του δημοτικού διαμερίσματος Ακρωτηρίου εγκατέλειψαν τα σπίτια τους, με κάποιους να διανυκτερεύουν στο ΚΕΝ Λεμεσού, μετά από οδηγίες του Προέδρου της Δημοκρατίας, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Δήμαρχος Κουρίου Παντελής Γεωργίου.

Κάτοικος της περιοχής δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι ακούστηκε έκρηξη και ακολούθως αεροσκάφη να απογειώνονται από τις Βρετανικές Βάσεις, ενώ η Αστυνομία των Βάσεων προχώρησε σε αποκοπή των δρόμων που οδηγούν προς το Ακρωτήρι.

Το ΚΥΠΕ επικοινώνησε με τον Δήμαρχο Κουρίου, Παντελή Γεωργίου, που μετέβη στο δημοτικό διαμέρισμα και ενημέρωνε τους κατοίκους για τη διάθεση του ΚΕΝ Λεμεσού, σε περίπτωση που επιθυμούσαν να εγκαταλείψουν τις οικίες τους.

Όπως είπε, από την πρώτη στιγμή έχει ενημερωθεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος έδωσε τις σχετικές οδηγίες, ενώ μεγάλος αριθμός κατοίκων εγκατέλειψε το Ακρωτήρι.

Το επίπεδο προστασίας δυνάμεων στην περιοχή βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο και η βάση έχει ανταποκριθεί για την υπεράσπιση των ανθρώπων μας, σημειώνουν παράλληλα, συμπληρώνοντας ότι «η κατάσταση είναι σε εξέλιξη και θα δοθούν περαιτέρω πληροφορίες εν ευθέτω χρόνω».

Την ίδια ώρα ο βρετανικός στρατός αντιδρά σε «φερόμενο πλήγμα drone» τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα στην αεροπορική βάση του στην Κύπρο, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας στο Λονδίνο, με φόντο τη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

«Οι ένοπλες δυνάμεις μας αντιδρούν σε φερόμενο πλήγμα drone στη βάση της RAF στο Ακρωτήρι, στην Κύπρο, που έγινε τα μεσάνυχτα» (σ.σ. τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), ανέφερε εκπρόσωπος του υπουργείου.