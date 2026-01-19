Κόσμος

Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για την έκρηξη σε ξενοδοχείο στη Καμπούλ

Από την έκρηξη, η οποία σημειώθηκε στην κουζίνα του εστιατορίου του ξενοδοχείου σκοτώθηκαν ένας Κινέζος και έξι Αφγανοί
Καμπούλ
Η έκρηξη στο εστιατόριο ξενοδοχείου στη Καμπούλ / X

Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για την έκρηξη που σημειώθηκε σε κινεζικό εστιατόριο ενός ξενοδοχείου στην Καμπούλ του Αφγανιστάν, με αποτέλεσμα επτά άνθρωποι να σκοτωθούν και αρκετοί άλλοι να τραυματιστούν.

Το χτύπημα από το Ισλαμικό Κράτος σημειώθηκε σε μια από τις καλύτερα φρουρούμενες περιοχές της πρωτεύουσας του Αφγανιστάν, στη συνοικία Σαχρ-ι-Νάου, όπου βρίσκονται κτίρια γραφείων, εμπορικά κέντρα και πρεσβείες, επεσήμανε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Χαλίντ Ζάντραν.

Το εστιατόριο διαχειριζόταν ένας Κινέζος μουσουλμάνος, ο Αμπντούλ Ματζίντ, μαζί με τη σύζυγό του και έναν αφγανό συνεργάτη τους, τον Αμπντούλ Τζαμπάρ Μαχμούντ, διευκρίνισε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Από την έκρηξη, η οποία σημειώθηκε στην κουζίνα του εστιατορίου, σκοτώθηκαν ένας Κινέζος και έξι Αφγανοί, ανακοίνωσε ο Χαλίντ Ζάντραν.

Σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης διακρίνονται ερείπια διασκορπισμένα στον δρόμο έξω από το ξενοδοχείο και καπνό να βγαίνει από την πρόσοψη του εστιατορίου.

«Μέχρι στιγμής, έχουν διακομιστεί 20 άνθρωποι στο νοσοκομείο μας», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Ντέγιαν Πάνιτς, διευθυντής της ανθρωπιστικής οργάνωσης EMERGENCY στο Αφγανιστάν.

«Μεταξύ των τραυματιών είναι τέσσερις γυναίκες και ένα παιδί. Δυστυχώς, επτά άνθρωποι διακομίστηκαν νεκροί», συμπλήρωσε.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
188
125
109
95
92
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Νετανιάχου: Διαφωνία με ΗΠΑ για την μελλοντική διακυβέρνηση στη Γάζα – «Όχι» σε στρατιώτες από Τουρκία και Κατάρ
Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε τη συγκρότηση μιας εκτελεστικής επιτροπής που θα λειτουργεί υπό την αιγίδα του «Συμβουλίου Ειρήνης», στο οποίο θα προεδρεύει ο ίδιος ο Τραμπ, ενώ περιλαμβάνει τον Χακάν Φιντάν και τον Άλι αλ Θαουάντι
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου
Newsit logo
Newsit logo