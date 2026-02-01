Το Ισραήλ ανοίγει τη διάβαση της Ράφα αλλά τερματίζει τις δραστηριότητες των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στη Γάζα

Το Ισραήλ αποφάσισε σήμερα (1/2/2026) να τερματίσει τις δραστηριότητες της οργάνωσης Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF) στη Λωρίδα της Γάζας ως τις 28 Φεβρουαρίου λόγω της άρνησής της να παράσχει τον κατάλογο των Παλαιστινίων εργαζομένων της, αλλά ανακοίνωσε ότι άνοιξε ξανά την μεθοριακή διάβαση της Ράφα με την Αίγυπτο, η οποία είναι ζωτικής σημασίας για την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας.

Το υπουργείο Διασποράς, υπεύθυνο για την καταχώριση των ανθρωπιστικών οργανώσεων, ανακοίνωσε ότι θα «τερματίσει τις δραστηριότητες» των MSF στον παλαιστινιακό θύλακα επειδή δεν παρείχαν αυτόν τον κατάλογο στο Ισραήλ, μια υποχρέωση «που ισχύει για όλες τις ανθρωπιστικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή» και θέλουν να προσφέρουν βοήθεια στη Γάζα.

Τον Δεκέμβριο, το υπουργείο είχε ανακοινώσει ότι θα απαγόρευε σε 37 ανθρωπιστικές οργανώσεις, μεταξύ των οποίων οι MSF, να δραστηριοποιούνται στη Γάζα από την 1η Μαρτίου επειδή δεν είχαν δώσει λεπτομερείς πληροφορίες για το παλαιστινιακό προσωπικό τους.

Είχε πει πως δύο εργαζόμενοι των MSF είχαν σχέσεις με το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς και τον σύμμαχό του, τον Ισλαμικό Τζιχάντ, κάτι το οποίο αρνείται κατηγορηματικά η μη κυβερνητική οργάνωση.

Σήμερα, το υπουργείο δήλωσε πως οι MSF είχαν δεσμευθεί στις αρχές Ιανουαρίου να μοιραστούν τον κατάλογο, όμως «παρά τη δημόσια δέσμευσή της, η οργάνωση απέφυγε» να τον διαβιβάσει.

«Στη συνέχεια οι MSF ανακοίνωσαν ότι δεν είχαν την πρόθεση να δεσμευθούν στη διαδικασία καταχώρισης, σε αντίθεση με προηγούμενες δηλώσεις τους», πρόσθεσε το υπουργείο ανακοινώνοντας πως η ΜΚΟ θα πρέπει να παύσει τις επιχειρήσεις της και να εγκαταλείψει τη Γάζα ως τις 28 Φεβρουαρίου.

Σε ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε προχθές, Παρασκευή, οι MSF ανέφεραν ότι είχαν αποδεχθεί τον Ιανουάριο, ως «έκτακτο» μέτρο, να μοιραστούν έναν «μερικό κατάλογο» των ονομάτων των Παλαιστινίων και των ξένων που είναι μέλη του προσωπικού τους «υπό την προϋπόθεση σαφών δεσμεύσεων σχετικά με την ασφάλειά τους».

«Παρά τις επανειλημμένες αυτές προσπάθειες, κατέστη φανερό τις τελευταίες ημέρες πως κανένας διάλογος με τις ισραηλινές αρχές δεν ήταν δυνατός προκειμένου να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες εγγυήσεις”, πρόσθεσε η ΜΚΟ που αποφάσισε ως εκ τούτου να μην μοιραστεί “τον κατάλογο του παλαιστινιακού και διεθνούς προσωπικού της με τις ισραηλινές αρχές».

Βέβαια το Ισραήλ ανακοίνωσε επίσης το άνοιγμα ξανά της μεθοριακής διάβασης της Ράφα με την Αίγυπτο.

«Σύμφωνα με τη συμφωνία εκεχειρίας», η μεθοριακή διάβαση της Ράφα, η οποία είχε κλείσει από την άνοιξη του 2024, ξανάνοιξε σήμερα «για το περιορισμένο πέρασμα κατοίκων», ανακοίνωσε ο Cogat, φορέας του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας που επιβλέπει τις πολιτικές υποθέσεις στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη.

«Στο πλαίσιο αυτό, μια αρχική πιλοτική φάση αρχίζει σήμερα, σε συντονισμό με την αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUBAM) και τις αρμόδιες αρχές», πρόσθεσε η Cogat.