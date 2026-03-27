Το Ισραήλ απειλεί ξανά το Ιράν: «Θα πληρώσει βαρύ τίμημα για τα εγκλήματα πολέμου, θα εντείνουμε τις επιθέσεις»

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ κατηγόρησε το Ιράν πως χτυπά με βαλλιστικούς πυραύλους άμαχο πληθυσμό
Ισραηλινά στρατεύματα
Σκληρή προειδοποίηση προς το Ιράν, από τον Ισραέλ Κατζ. Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας απειλεί εκ νέου την Τεχεράνη πως θα πληρώσει «βαρύ τίμημα» για τις επιθέσεις που εξαπέλυσαν κατά αμάχων σε κατοικημένες περιοχές του Ισραήλ.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης της κατάστασης στη Μέση Ανατολή με στρατιωτικούς αξιωματούχους, κατηγόρησε το Ιράν για εγκλήματα πολέμου. Ανέφερε πως τόσο αυτός όσο και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου, προειδοποίησαν την Τεχεράνη να σταματήσει να σκοτώνει αμάχους, κάτι που, όπως λέει, αγνοήθηκε.

Υποσχέθηκε μάλιστα να εντείνει τις επιθέσεις του Ισραήλ και να επεκτείνει τους στόχους του.

«Ο πρωθυπουργός και εγώ προειδοποιήσαμε το ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς να σταματήσει την πυραυλική επίθεση προς τον άμαχο πληθυσμό στο Ισραήλ. Παρά τις προειδοποιήσεις, τα πυρά συνεχίζονται και ως εκ τούτου οι επιθέσεις των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων στον Ιράν θα ενταθούν και θα επεκταθούν σε πρόσθετους στόχους και τομείς που βοηθούν το καθεστώς στην κατασκευή και λειτουργία εναντίον των Ισραηλινών αμάχων», ανέφερε συγκεκριμένα.

«Θα πληρώσουν βαρύ τίμημα για αυτό το έγκλημα πολέμου», πρόσθεσε ο Ισραέλ Κατζ, σύμφωνα με το γραφείο του.

Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Όχι οθόνες πριν τα 2 έτη – Συστάσεις από την κυβέρνηση της Βρετανίας για τον χρόνο που περνάνε μικρά παιδιά μπροστά τους
Πρόσφατα ξεκίνησε μια διαβούλευση σχετικά με το εάν η χώρα θα ακολουθήσει το παράδειγμα της Αυστραλίας, η οποία απαγόρευσε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για άτομα κάτω των 16 ετών
