Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν να χτυπήσουν αμερικανικά πανεπιστήμια στη Μέση Ανατολή – Νέες ιρανικές επιθέσεις στις χώρες του Κόλπου

Με απειλές και σκληρά χτυπήματα κατά κατοικημένων περιοχών, συνεχίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή για 29η ήμερα (29.03.2026). Το Ισραήλ απειλεί πως θα καταστρέψει μέσα στις επόμενες ημέρες την στρατιωτική βιομηχανία του Ιράν ενώ η Τεχεράνη ανακοίνωσε πως θα πλήξει αμερικανικά πανεπιστήμια στην περιοχή. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, το Ιράν δεν σταμάτησε να επιτίθεται με πυραύλους και drones κατά ΗΑΕ, Μπαχρέιν, Κουβέιτ. Εκρήξεις και σε διάφορες περιοχές του Ιράν αλλά και στον Λίβανο. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Ιρανό ομόλογό του, Αμπάς Αραγτσί. Ο Έλληνας ΥΠΕΞ έστειλε το μήνυμα πως η Ελλάδα δεν είναι εχθρική χώρα για το Ιράν ενώ αναφέρθηκε και στα ελληνικά πλοία που παραμένουν αποκλεισμένα στον Περσικό Κόλπο. Δείτε εδώ όλα όσα έγιναν τις προηγούμενες ώρες στη Μέση Ανατολή.
Οι Χούθι της Υεμένης δήλωσαν ότι αναλαμβάνουν δράση για να υποστηρίξουν «τα μέτωπα αντίστασης στην Παλαιστίνη, τη γη της θυσίας και της λύτρωσης. Στο Ιράκ, τη γη της δόξας και της ανυπακοής· στον Λίβανο, τη γη της αξιοπρέπειας και της σταθερότητας· και στο Ιράν, τη γη της υπερηφάνειας, της τιμής και της ανυπακοής».
«Οι Ένοπλες Δυνάμεις της Υεμένης επιβεβαιώνουν ότι, εκπληρώνοντας τα θρησκευτικά, ηθικά και ανθρωπιστικά τους καθήκοντα απέναντι στον ελεύθερο λαό του έθνους στα μέτωπα του τζιχάντ και της αντίστασης, και σε απάντηση στα εγκλήματα του εχθρού κατά του λαού και των χωρών του έθνους, θα συνεχίσουν, με τη βοήθεια του Αλλάχ και την εμπιστοσύνη στον Αλλάχ, να διεξάγουν τις στρατιωτικές τους επιχειρήσεις τις επόμενες ημέρες μέχρι ο εγκληματίας εχθρός να σταματήσει τις επιθέσεις και την επιθετικότητά του».
Δυνατές εκρήξεις ακούγονται στην Τεχεράνη, όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.
Οι εκρήξεις ακούγονται στο βόρειο τμήμα της ιρανικής πρωτεύουσας, ενώ καπνός υψώνεται από περιοχές στα βορειοανατολικά.
Μέχρι στιγμής, δεν είναι ακόμη σαφές τι ακριβώς χτυπήθηκε.
Τουλάχιστον έξι Παλαιστίνιοι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, σκοτώθηκαν σε δύο ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σε δύο σημεία ελέγχου της υπό τη Χαμάς αστυνομίας στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσαν υγειονομικοί αξιωματούχοι του παλαιστινιακού θύλακα, στο πιο πρόσφατο επεισόδιο βίας που σημειώνεται παρά την εκεχειρία υπό την αιγίδα των ΗΠΑ που τέθηκε σε ισχύ πριν από πάνω από πέντε μήνες.
Σύμφωνα με τους υγειονομικούς στη Γάζα, τρεις αστυνομικοί και τρεις άμαχοι, μεταξύ των οποίων ένα κορίτσι, σκοτώθηκαν και άλλοι τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν σε πλήγματα ισραηλινών αεροσκαφών σε δύο σημεία ελέγχου της αστυνομίας στην Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.
Ο ισραηλινός στρατός δεν έχει μέχρι στιγμής σχολιάσει σχετικά με την πληροφορία αυτή.
Σύμφωνα με τους τοπικούς αξιωματούχους της υγείας, πάνω από 680 Παλαιστίνιοι στη Γάζα έχουν σκοτωθεί από πυρά του ισραηλινού στρατού από τον Οκτώβριο που τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία εκεχειρίας με τη Χαμάς.
Ένα άτομο σκοτώθηκε και πέντε τραυματίστηκαν σε επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ σε κατοικημένη περιοχή σε χωριό κοντά στην ιρανική πόλη Σαφτ, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr.
Σειρήνες ήχησαν σε διάφορες κοινότητες στο βόρειο Ισραήλ από drones ή πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο.
Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ διαβεβαίωσαν χθες Σάββατο ότι οι δυνατότητες του Ιράν να παράγει όπλα θα έχουν «καταστραφεί» κατά το μεγαλύτερο μέρος τους «μέσα σε μερικές ημέρες».
Μέσα στις επόμενες ημέρες ο ισραηλινός στρατός εννοεί να «ολοκληρώσει τις επιθέσεις του εναντίον όλων των συνιστωσών-κλειδιών της στρατιωτικής βιομηχανίας» του Ιράν, τόνισε ο εκπρόσωπός του Έφι Ντεφρίν χθες βράδυ μιλώντας στον Τύπο.
«Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε καταστρέψει τις περισσότερες δυνατότητές τους ως προς την παραγωγή στρατιωτικού υλικού», συνέχισε.
«Το καθεστώς θα χρειαστεί πολύ καιρό για τις ανοικοδομήσει», συμπλήρωσε.
Αφότου άρχισε ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου, η ισραηλινή πολεμική αεροπορία βάζει συστηματικά στο στόχαστρο τη στρατιωτική βιομηχανία της Ισλαμικής Δημοκρατίας.
Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις υπολογίζουν ότι έχουν πλήξει ήδη το 70% των εγκαταστάσεων-κλειδιών της ιρανικής βιομηχανίας όπλων και θεωρούν πως πλησιάζουν στο να πλήξουν το 90%, κατά χθεσινό δημοσίευμα της Times of Israel.
Ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη βομβάρδισαν κατά τη διάρκεια της νύχτας της Παρασκευής προς Σάββατο εγκαταστάσεις της στρατιωτικής βιομηχανίας του Ιράν, ανάμεσά τους τα κεντρικά γραφεία του λεγόμενου οργανισμού βιομηχανιών ναυτικού, που είναι αρμόδιος για την ανάπτυξη και τη ναυπήγηση πολεμικών πλοίων και υποβρυχίων, πάντα σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.
Συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν μη επανδρωμένο εναέριο όχημα στην Αρμπίλ, κοντά σε κατοικία του ηγέτη του κυβερνώντος κόμματος στην αυτόνομη ιρακινή περιφέρεια του Κουρδιστάν, του Μασούντ Μπαρζανί, δήλωσαν πηγές του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς στις τοπικές δυνάμεις ασφαλείας τις πρώτες πρωινές ώρες.
Η εξέλιξη καταγράφεται ώρες μετά την «επίθεση» drone εναντίον δευτερεύουσας κατοικίας του προέδρου του ιρακινού Κουρδιστάν, που καταδίκασε η διπλωματία των ΗΠΑ, καθώς η ένταση κλιμακώνεται στο βόρειο Ιράκ.
Οι Φρουροί της Επανάστασης απείλησαν να βάλουν στο στόχαστρο αμερικανικά πανεπιστήμια στη Μέση Ανατολή, κάνοντας λόγο περί καταστροφής δυο ιρανικών πανεπιστημίων στους αεροπορικούς βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ.
«Αν η αμερικάνικη κυβέρνηση θέλει τα πανεπιστήμιά της στην περιοχή να μην υποστούν αντίποινα (...) πρέπει να καταδικάσει τον βομβαρδισμό των πανεπιστημίων με επίσημη ανακοίνωσή της ως το μεσημέρι της Δευτέρας 30ής Μαρτίου», διεμήνυσαν οι Φρουροί της Επανάστασης σε ανακοίνωσή τους στην οποία αναφέρθηκαν ιρανικά ΜΜΕ.
Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας, συνέστησαν «στους εργαζόμενους, στους καθηγητές και στους φοιτητές των αμερικανικών πανεπιστημίων της περιοχής να απομακρυνθούν ένα χιλιόμετρο» από τις πανεπιστημιουπόλεις, διότι αυτές οι τελευταίες μπορεί να γίνουν στόχοι.
Αρκετά αμερικανικά πανεπιστήμια διαθέτουν πανεπιστημιουπόλεις σε κράτη του Κόλπου, για παράδειγμα το Texas A&M, στο Κατάρ, ή το NYU (New York University), στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
Τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο στους βομβαρδισμούς στην Τεχεράνη χτυπήθηκε ιδίως το πανεπιστήμιο επιστήμης και τεχνολογίας, στο βορειοανατολικό τμήμα της ιρανικής πρωτεύουσας, με αποτέλεσμα να υποστούν εκτεταμένες ζημιές οι εγκαταστάσεις του, χωρίς πάντως να αναφερθούν θύματα, σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ.
Το αμερικανικό Πεντάγωνο κάνει προετοιμασίες για χερσαίες επιχειρήσεις διάρκειας εβδομάδων στο Ιράν, ανέφερε χθες Σάββατο η Washington Post, επικαλούμενη πηγές της στην κυβέρνηση των ΗΠΑ τις οποίες δεν κατονόμασε, την ώρα που η Ουάσιγκτον έχει αρχίσει να ενισχύει τις χερσαίες δυνάμεις της στη Μέση Ανατολή.
Οι επιχειρήσεις αυτές δεν σχεδιάζεται να είναι χερσαία εισβολή ευρείας κλίμακας στο Ιράν, τουλάχιστον κατά τις πηγές της εφημερίδας, αλλά έφοδοι στο ιρανικό έδαφος από μέλη των ειδικών δυνάμεων και άλλων, συμβατικών μονάδων.
Οι πληροφορίες αυτές έρχονται στο φως την ώρα που οι δυνάμεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή ενισχύθηκαν με την άφιξη στην περιοχή του σκάφους USS Tripoli, που ανακοινώθηκε χθες από τον αμερικανικό στρατό.
Το ελικοπτεροφόρο-αεροπλανοφόρο (είναι σε θέση να μεταφέρει είκοσι F-35, ικανά για κάθετες αποπροσνηώσεις) και αποβατικό έχει τεθεί επικεφαλής ομάδας κρούσης με «περίπου 3.500» άνδρες του πολεμικού ναυτικού και των πεζοναυτών, σύμφωνα με το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).
Η άφιξη του σκάφους αυτού στην περιοχή ευθύνης της CENTCOM ανακοινώθηκε με φόντο τη δήλωση του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο προχθές Παρασκευή πως οι ΗΠΑ μπορεί να έχουν επιτύχει τους στόχους του πολέμου στο Ιράν μέσα σε μερικές «εβδομάδες» και χωρίς να χρειαστεί η ανάπτυξη χερσαίων μονάδων επί του πεδίου.
Ωστόσο ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διατηρεί εδώ κι εβδομάδες επαμφοτερίζουσα στάση για το ενδεχόμενο να διατάξει χερσαίες επιχειρήσεις και αμερικανικά ΜΜΕ αναφέρουν τις τελευταίες ημέρες πως εξετάζεται η πιθανότητα να σταλούν το προσεχές διάστημα ακόμη τουλάχιστον 10.000 στρατιωτικοί στη Μέση Ανατολή.
Το Κουβέιτ έγινε για ακόμη μια φορά τις πρώτες πρωινές ώρες στόχος «εχθρικών πυραύλων και drones», ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις του εμιράτου.
«Η αντιαεροπορική άμυνα του Κουβέιτ απωθεί αυτή τη στιγμή επιθέσεις του εχθρού που διεξάγονται με πυραύλους και drones», ανέφερε το γενικό επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων μέσω X, προσθέτοντας πως οι όποιες εκρήξεις ακούγονται οφείλονται στις «αναχαιτίσεις» σε εξέλιξη.
Επίθεση εναντίον του εργοστασίου της Aluminium Bahrain (ALBA) αποδιδόμενη στο Ιράν είχε αποτέλεσμα δυο εργαζόμενοι να τραυματιστούν ελαφρά χθες Σάββατο, επιβεβαίωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ο μεταλλουργικός όμιλος με δελτίο Τύπου του στο οποίο αναφέρθηκε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων BNA.
Η εταιρεία «επιβεβαιώνει ότι δυο εργαζόμενοι υπέστησαν ελαφριά τραύματα», αναφέρει η ανακοίνωση, που προσθέτει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη «αποτίμηση του εύρους των ζημιών στις εγκαταστάσεις» της βιομηχανίας.
Τη 15η Μαρτίου, η ALBA ανακοίνωσε μείωση κατά 19% των παραγωγικών δυνατοτήτων της στο χυτήριο αλουμινίου της, το οποίο συγκαταλέγεται στα μεγαλύτερα στον κόσμο, εξαιτίας των προβλημάτων «στον εφοδιασμό» και στις «θαλάσσιες μεταφορές» μέσω του στενού του Χορμούζ, που έχει κλείσει το Ιράν αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή την 28η Φεβρουαρίου.
Tα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έγιναν εκ νέου τις πρώτες πρωινές ώρες στόχος επιθέσεων με drones και πυραύλους, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της χώρας.
«Συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας των ΗΑΕ επιχειρούν εντατικά» για να αντιμετωπίσουν «τις απειλές» που εγείρονται εξαιτίας «πυραύλων και drones», σημείωσε η πηγή αυτή μέσω X.
Δυο ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν το πρωί στην Τεχεράνη, μεταδίδει δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της ιρανικής πρωτεύουσας.
Οι εκρήξεις σημειώθηκαν περί τις 07:20 (σ.σ. τοπική ώρα· 06:50 ώρα Ελλάδας), ανέφερε, προσθέτοντας ότι η ιρανική αντιαεροπορική άμυνα επιχειρούσε στον βορειοανατολικό τομέα της πόλης.
