Το Ισραήλ δεν αποκλείει μία χερσαία εισβολή στον Λίβανο

Στο Ισραήλ, ένας εκπρόσωπος του στρατού απάντησε ότι «όλες οι επιλογές είναι ανοιχτές» όταν ρωτήθηκε από έναν δημοσιογράφο αν οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) προετοιμάζονται για χερσαίες επιχειρήσεις στο Λίβανο.

Η Χεζμπολάχ στο Λίβανο «θα πληρώσει βαρύ τίμημα» για την επίθεση εναντίον του Ισραήλ, λέει, προσθέτοντας: «Έχουμε κινητοποιήσει σχεδόν 100.000 εφέδρους, δεκάδες τάγματα, ταξιαρχίες, μεραρχίες, που έχουν αναπτυχθεί για την άμυνα των βόρειων συνόρων και είναι προετοιμασμένοι για όλες τις πιθανότητες, τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση. Προβαίνουμε σε εκτιμήσεις της κατάστασης και όλες οι επιλογές είναι ανοιχτές».

«Αυτή τη στιγμή, εκατοντάδες αεροπλάνα της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας πλήττουν ταυτόχρονα (σ)τον Λίβανο και στο Ιράν», είπε ακόμη, προσθέτοντας πως το Ισραήλ «πολεμάει σε πολλαπλά μέτωπα την ίδια στιγμή, στο Ιράν, στον Λίβανο και αλλού».

Πριν από λίγο, το Ισραήλ ανακοίνωσε πως διεξήγαγε στοχευμένο πλήγμα εναντίον διοικητή της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς είχε δηλώσει πως ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κάσσεμ αποτελεί τώρα «στόχο για εξόντωση» μετά τα πυρά που εξαπέλυσε η συνδεόμενη με το Ιράν οργάνωση εναντίον του Ισραήλ σε αντίποινα για το φόνο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ.

Άλλος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, ο αντισυνταγματάρχης Ναντάβ Σοσάνι, δήλωσε πως το Ισραήλ ενίσχυσε τη στρατιωτική παρουσία του στη δική του πλευρά των συνόρων με τον Λίβανο, αλλά είπε πως δεν υπάρχουν άμεσα σχέδια για χερσαία εισβολή στη γειτονική χώρα.

«Δεν έχουμε διευρύνει την παρουσία μας στο έδαφος μέσα στον Λίβανο», είπε ο Σοσάνι σε διαδικτυακή ενημέρωση των δημοσιογράφων.