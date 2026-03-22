Το Ισραήλ διατάζει τον IDF να κατεδαφίσει σπίτια και να καταστρέψει όλες τις γέφυρες κοντά στα σύνορα του Λιβάνου

Μετά την σημερινή (22.03.2026) ισχυρή έκρηξη στην μεγάλης σημασίας γέφυρα που ενώνει τον νότιο Λίβανο με την υπόλοιπη χώρα, το Ισραήλ διέταξε τον στρατό του (IDF) να καταστρέψει όλες τις γέφυρες πάνω από τον ποταμό Λιτάνι, καθώς και να επιταχύνουν τη κατεδάφιση σπιτιών κοντά στα νότια σύνορα.

Η καταστροφή γεφυρών και σπιτιών συνιστά μια σημαντική κλιμάκωση στη στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ στον Λίβανο, που ενεπλάκη στον περιφερειακό πόλεμο στις 2 Μαρτίου όταν η ένοπλη οργάνωση Χεζμπολάχ εξαπέλυσε πυρά στο έδαφος του Ισραήλ. Το διεθνές δίκαιο απαγορεύει γενικά στον στρατό να επιτίθεται σε πολιτικές υποδομές και ο επικεφαλής της υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχει επικρίνει τις ενέργειες του Ισραήλ στον Λίβανο, ιδιαίτερα τη χρήση εντολών εκκένωσης εκτεταμένων περιοχών.

Το σημερινό πλήγμα κατέστρεψε τον παραλιακό αυτοκινητόδρομο που διέρχεται από αγροτικές εκτάσεις και ήταν ένας από τους κύριους δρόμους που συνέδεαν το νότιο με το κεντρικό τμήμα της χώρας. Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού είχε ανακοινώσει ότι ο στρατός θα έπληττε τη γέφυρα νωρίτερα σήμερα.

Η Λάμα αλ-Φάρες, που ζει σε μια αγροτική περιοχή δίπλα στη γέφυρα, είπε πως η ίδια και η οικογένειά της μάζεψαν ό,τι μπόρεσαν από τα πράγματά τους και τα φόρτωσαν στο αυτοκίνητο όταν είδαν την προειδοποίηση. Οδήγησαν περίπου ένα χιλιόμετρο βόρεια στον αυτοκινητόδρομο και περίμεναν το πλήγμα από την κορυφή ενός λόφου πάνω από τον αυτοκινητόδρομο.

«Το σπίτι μας είναι ακριβώς δίπλα στη γέφυρα. Καταστράφηκε στον τελευταίο πόλεμο και χρειάστηκε να ξανακτίσουμε τη βασική δομή για να μπορέσουμε να μείνουμε μέσα — ελπίζω να στέκεται ακόμη», είπε στο Reuters.

Ισραηλινός άμαχος σκοτώθηκε

Νωρίτερα, ένας Ισραηλινός σκοτώθηκε στο αυτοκίνητό του κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο, έπειτα από αυτό που ο στρατός περιέγραψε ως «εκτόξευση» από το έδαφος του Λιβάνου. Ήταν ο πρώτος θάνατος Ισραηλινού αμάχου που συνδέεται με πυρά από τον Λίβανο στον τωρινό πόλεμο. Δύο Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί επίσης στη μάχη στον νότιο Λίβανο.

Τα πλήγματα του Ισραήλ στον Λίβανο έχουν σκοτώσει πάνω από 1.000 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων 120 παιδιά, 80 γυναίκες και 40 υγειονομικοί, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου. Οι αρχές του Λιβάνου δεν κάνουν διαχωρισμό μεταξύ αμάχων και μαχητών.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατς δήλωσε σήμερα ότι ο στρατός έλαβε εντολή να καταστρέψει όλες τις γέφυρες πάνω από τον ποταμό Λιτάνι που χρησιμοποιούνται για «τρομοκρατική δραστηριότητα» προκειμένου να εμποδίσει τη διέλευση μαχητών της Χεζμπολάχ και όπλων προς τον νότo.

Ο ισραηλινός στρατός είχε ήδη καταστρέψει τρεις γέφυρες στον νότιο Λίβανο τις τελευταίες δέκα ημέρες. Ο Κατς είπε επίσης πως ο στρατός έλαβε εντολή να επιταχύνει την κατεδάφιση σπιτιών στον Λίβανο σε «χωριά που βρίσκονται στη γραμμή επαφής» ώστε να εξουδετερώσει απειλές σε ισραηλινές κοινότητες.

Χαρακτήρισε την προσέγγιση παρόμοια με το μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε στην Μπέιτ Χανούν και στη Ράφα στη Γάζα, όπου ο στρατός δημιούργησε ουδέτερες ζώνες κατεδαφίζοντας κτίρια κοντά στα σύνορα.

«Ανθρωπιστική καταστροφή»

Ο Ράμζι Κάις, ένας Λιβανέζος ερευνητής στο Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch), δήλωσε στο Ρόιτερς πως το διεθνές δίκαιο απαιτεί από ένοπλους παράγοντες να λαμβάνουν υπόψη τη βλάβη που προκαλείται στους αμάχους από πλήγματα σε υποδομές όπως γέφυρες, ακόμη κι αν οι στόχοι χρησιμοποιούνται για στρατιωτικούς σκοπούς.

«Αν όλες αυτές οι γέφυρες χτυπηθούν, και η περιοχή που βρίσκεται νότια του Λιτάνι απομονωθεί από την υπόλοιπη χώρα, τότε η βλάβη που προκαλείται στους αμάχους θα είναι τόσο μεγάλη που θα έχουμε ανθρωπιστική καταστροφή καθώς οι άνθρωποι που εξακολουθούν να ζουν στον νότο δεν θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε τρόφιμα, φάρμακα και [να ικανοποιήσουν] άλλες βασικές ανάγκες», είπε ο Κάις.

Η καταστροφή σπιτιών στον νότιο Λίβανο ανεξαιρέτως θα ισοδυναμεί με απρόκλητη καταστροφή, που είναι έγκλημα πολέμου, πρόσθεσε.

Ο ισραηλινός στρατός λέει ότι οι στρατιώτες του πραγματοποιούν χερσαίους ελιγμούς όπως τους χαρακτηρίζει και στοχευμένες επιδρομές σε μαχητές της Χεζμπολάχ και αποθήκες όπλων στον νότιο Λίβανο. Ισραηλινοί αξιωματούχοι λένε πως οι αεροπορικές και χερσαίες εκστρατείες έχουν στόχο την προστασία των κατοίκων στο βόρειο Ισραήλ κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο από επιθέσεις της Χεζμπολάχ.

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό συναντήθηκε με τον Ισραηλινό ομόλογό του Γκίντεον Σάαρ προχθές Παρασκευή και δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι εξέφρασε τις επιφυλάξεις της Γαλλίας σχετικά με μια «σημαντικής κλίμακας και διάρκειας» χερσαία επιχείρηση.

Ο Μπαρό είπε ότι κάλεσε τους Λιβανέζους και τους Ισραηλινούς αξιωματούχους να εξεύρουν μια μόνιμη λύση, η οποία, είπε, δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω στρατιωτικής βίας.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Κατς προειδοποίησε την κυβέρνηση του Λιβάνου ότι θα αντιμετωπίσει ζημιές σε υποδομές και εδαφικές απώλειες εκτός εάν η Χεζμπολάχ αφοπλιστεί. Η λιβανέζικη κυβέρνηση έχει απαγορεύσει τη στρατιωτική δραστηριότητα της Χεζμπολάχ και έχει πει ότι θέλει να εμπλακεί σε απευθείας συνομιλίες με το Ισραήλ.