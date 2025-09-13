Το Ισραήλ δήλωσε ότι περισσότεροι από 250.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη της Γάζας

Το Ισραήλ συνεχίζει την επιθετικότητα στην πόλη της Γάζας, με στόχο όπως λέει να πλήξει τη Χαμάς και έχει κάνει πιο σφοδρές τις χερσαίες αλλά και αεροπορικές επιθέσεις.

Σύμφωνα με τον IDF, μετά την εντατικοποίηση των επιθέσεων από το Ισραήλ, την τελευταία εβδομάδα έχουν εγκαταλείψει την πόλη της Γάζας, πάνω από 250.000 άνθρωποι, οι οποίοι έχουν μετακινηθεί σε άλλες περιοχές του παλαιστινιακού θύλακα.

Η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Λωρίδας της Γάζας ανακοίνωσε πέντε θανάτους Παλαιστινίων από τα ξημερώματα του Σαββάτου 13.09.2025 από τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ, ενώ την προηγούμενη ημέρα, είχε ανακοινώσει τον θάνατο τουλάχιστον 50 ανθρώπων.

Οι ισραηλινές δυνάμεις έριξαν και σήμερα Σάββατο 13.09.2025, φυλλάδια στην πόλη με τα οποία ζητούσαν από τους κατοίκους των δυτικών συνοικιών να εγκαταλείψουν την περιοχή.

«Ο στρατός ενεργεί με ισχύ στον τομέα σας και είναι αποφασισμένος να εξαρθρώσει και να νικήσει τη Χαμάς», έγραφαν τα φυλλάδια. «Για τη δική σας ασφάλεια απομακρυνθείτε αμέσως μέσω της οδού αλ Ρασίντ προς τα νότια. Σας έχουμε προειδοποιήσει», πρόσθεταν.

«Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του στρατού, περισσότερο από ένα τέταρτο του εκατομμυρίου των κατοίκων της πόλης της Γάζας την έχουν εγκαταλείψει για τη δική τους ασφάλεια», έγραψε ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβιχάι Αντραΐ στο Χ, με τον ΟΗΕ να εκτιμά ότι μέσα στην πόλη της Γάζας και στις γύρω περιοχές ζουν περίπου 1.000.000 Παλαιστίνιοι.

Στόχος του στρατού του Ισραήλ είναι να θέσει υπό τον έλεγχό του την πόλη της Γάζας, την οποία Ισραηλινοί αξιωματούχοι παρουσιάζουν ως ένα από τα τελευταία προπύργια της Χαμάς.

Τι τελευταίες εβδομάδες οι δυνάμεις του Ισραήλ έχουν πλήξει και ισοπεδώσει πολλά πολυώροφα κτίρια στην πόλη της Γάζας, με τον στρατό να ανακοινώνει ότι οι στοχευμένες όπως αναφέρει επιθέσεις αυτές θα ενταθούν «προκειμένου να καταστραφούν οι τρομοκρατικές υποδομές της Χαμάς (…) και να περιοριστεί η απειλή για τα στρατεύματα».

Ανθρωπιστικές οργανώσεις αλλά και ο ΟΗΕ, κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου θεωρώντας ότι η εκκένωση της πόλης της Γάζας είναι ανέφικτη και επικίνδυνη.