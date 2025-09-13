Κόσμος

Το Ισραήλ δήλωσε ότι περισσότεροι από 250.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη της Γάζας

Τι αναφέρει ο στρατός του Ισραήλ για την εκκένωση της πόλης της Γάζας
Κονβόι οχημάτων
Photo / Reuters

Το Ισραήλ συνεχίζει την επιθετικότητα στην πόλη της Γάζας, με στόχο όπως λέει να πλήξει τη Χαμάς και έχει κάνει πιο σφοδρές τις χερσαίες αλλά και αεροπορικές επιθέσεις.

Σύμφωνα με τον IDF, μετά την εντατικοποίηση των επιθέσεων από το Ισραήλ, την τελευταία εβδομάδα έχουν εγκαταλείψει την πόλη της Γάζας, πάνω από 250.000 άνθρωποι, οι οποίοι έχουν μετακινηθεί σε άλλες περιοχές του παλαιστινιακού θύλακα.

Η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Λωρίδας της Γάζας ανακοίνωσε πέντε θανάτους Παλαιστινίων από τα ξημερώματα του Σαββάτου 13.09.2025 από τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ, ενώ την προηγούμενη ημέρα, είχε ανακοινώσει τον θάνατο τουλάχιστον 50 ανθρώπων.

Παιδί στη Γάζα
Photo / Reuters

Οι ισραηλινές δυνάμεις έριξαν και σήμερα Σάββατο 13.09.2025, φυλλάδια στην πόλη με τα οποία ζητούσαν από τους κατοίκους των δυτικών συνοικιών να εγκαταλείψουν την περιοχή.

«Ο στρατός ενεργεί με ισχύ στον τομέα σας και είναι αποφασισμένος να εξαρθρώσει και να νικήσει τη Χαμάς», έγραφαν τα φυλλάδια. «Για τη δική σας ασφάλεια απομακρυνθείτε αμέσως μέσω της οδού αλ Ρασίντ προς τα νότια. Σας έχουμε προειδοποιήσει», πρόσθεταν.

«Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του στρατού, περισσότερο από ένα τέταρτο του εκατομμυρίου των κατοίκων της πόλης της Γάζας την έχουν εγκαταλείψει για τη δική τους ασφάλεια», έγραψε ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβιχάι Αντραΐ στο Χ, με τον ΟΗΕ να εκτιμά ότι μέσα στην πόλη της Γάζας και στις γύρω περιοχές ζουν περίπου 1.000.000 Παλαιστίνιοι.

Στόχος του στρατού του Ισραήλ είναι να θέσει υπό τον έλεγχό του την πόλη της Γάζας, την οποία Ισραηλινοί αξιωματούχοι παρουσιάζουν ως ένα από τα τελευταία προπύργια της Χαμάς.

Κονβόι οχημάτων
Photo / Reuters

Τι τελευταίες εβδομάδες οι δυνάμεις του Ισραήλ έχουν πλήξει και ισοπεδώσει πολλά πολυώροφα κτίρια στην πόλη της Γάζας, με τον στρατό να ανακοινώνει ότι οι στοχευμένες όπως αναφέρει επιθέσεις αυτές θα ενταθούν «προκειμένου να καταστραφούν οι τρομοκρατικές υποδομές της Χαμάς (…) και να περιοριστεί η απειλή για τα στρατεύματα».

Ανθρωπιστικές οργανώσεις αλλά και ο ΟΗΕ, κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου θεωρώντας ότι η εκκένωση της πόλης της Γάζας είναι ανέφικτη και επικίνδυνη.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
«Συναγερμός» στο Λονδίνο: Γιγαντιαίες ταυτόχρονες πορείες ακροδεξιών και αντιρατσιστών
Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν στο Λονδίνο με κάλεσμα του Τόμι Ρόμπινσον, ηγετικής φυσιογνωμίας της βρετανικής ακροδεξιάς, ενώ απέναντι αντιρατσιστές ακτιβιστές οργάνωσαν αντιπορεία
Η τεράστια διαδήλωση στο Λονδίνο 1
Ντόναλντ Τραμπ σε ΝΑΤΟ: «Αν κάνετε ό,τι λέω, ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει – Θα επιβάλω κυρώσεις στη Ρωσία όταν όλοι κάνουν το ίδιο»
«Αυτός δεν είναι ο πόλεμος του Τραμπ (δεν θα είχε ξεκινήσει ποτέ αν ήμουν Πρόεδρος!), είναι ο πόλεμος του Μπάιντεν και του Ζελένσκι» έγραψε στο
Ο Ντόναλντ Τραμπ 7
Δολοφονία του Τσάρλι Κερκ: Έκρηξη αναφορών σε «εμφύλιο πόλεμο» στα social media στις ΗΠΑ
Οι αναφορές στον όρο «εμφύλιος πόλεμος» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εκτοξεύτηκαν μετά τη δολοφονία του ακροδεξιού influencer Τσάρλι Κερκ, αποκαλύπτοντας την ακραία πόλωση της αμερικανικής κοινωνίας, αναλύουν οι New York Times
Άνθρωποι συγκεντρώνονται κατά τη διάρκεια αγρυπνίας για τον ακροδεξιό ακτιβιστή και σχολιαστή των ΗΠΑ Τσάρλι Κερκ 3
Τουρκία: Νέο κύμα διώξεων στη Κωνσταντινούπολη σε στελέχη της αντιπολίτευσης για διαφθορά
Εισαγγελέας διέταξε την προφυλάκιση 48 ατόμων στο πλαίσιο μεγάλης έρευνας για διαφθορά – Ανάμεσά τους βρίσκεται και ο δήμαρχος της περιοχής Μπαϊράμπασα στην Κωνσταντινούπολη, μέλος του κύριου κόμματος της αντιπολίτευσης CHP
Αστυνομικές δυνάμεις της Τουρκίας
Τσάρλι Κερκ: Η στιγμή που η χήρα του καταρρέει πάνω στο φέρετρό του – «Πότε δεν θα ξεχαστεί ο άντρας μου, θα φροντίσω εγώ γι’ αυτό»
«Ο ήχος αυτής της χήρας που κλαίει αντηχεί σε όλο τον κόσμο σαν κραυγή μάχης», είπε η Έρικα Κιρκ θρηνώντας για τον αγαπημένο της σύζυγο
Έρικα Κιρκ
10
Newsit logo
Newsit logo