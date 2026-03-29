Το Ισραήλ εμπόδισε τον Καθολικό Πατριάρχη Ιεροσολύμων να μπει στον Πανάγιο Τάφο για πρώτη φορά εδώ και αιώνες – Αντιδρά η Ιταλία

Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε στην Ιερουσαλήμ, καθώς όπως καταγγέλλεται, η αστυνομία του Ισραήλ εμπόδισε την τέλεση της λειτουργίας της Κυριακής των Βαΐων στον Ναό του Πανάγιου Τάφου.

Σύμφωνα με το Λατινικό Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, ο καρδινάλιος Πιερμπατίστα Πιτσαμπάλα και ο επικεφαλής των Φραγκισκανών στους Αγίους Τόπους, πατέρας Φραντσέσκο Ιέλπο, δεν κατάφεραν να φτάσουν στον Ναό της Αναστάσεως στην Ιερουσαλήμ για να πραγματοποιήσουν τη λειτουργία. Οι δύο θρησκευτικοί ηγέτες, που κινούνταν χωρίς πομπή ή τελετουργικό χαρακτήρα, έφαγαν «μπλόκο» από την αστυνομία του Ισραήλ, κατά τη διαδρομή και αναγκάστηκαν να επιστρέψουν.

Σε κοινή ανακοίνωση του Πατριαρχείου και της Κουστωδίας των Αγίων Τόπων επισημαίνεται ότι πρόκειται για εξέλιξη χωρίς ιστορικό προηγούμενο, καθώς «για πρώτη φορά έπειτα από αιώνες» δεν επετράπη στους επικεφαλής της Εκκλησίας να τελέσουν τη συγκεκριμένη λειτουργία στον Πανάγιο Τάφο. Το γεγονός χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρό, με την ανακοίνωση να κάνει λόγο για αγνόηση της ευαισθησίας δισεκατομμυρίων πιστών παγκοσμίως που στρέφονται αυτές τις ημέρες προς την Ιερουσαλήμ.

Αντιδράσεις από την Ιταλία

Η Ιταλία καταδίκασε τις ενέργειες της ισραηλινής αστυνομίας, η οποία φέρεται να εμπόδισε την τέλεση της λειτουργίας της Κυριακής των Βαΐων στην Ιερουσαλήμ από τον Λατίνο Πατριάρχη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Καθολικό Πατριαρχείο, οι ισραηλινές αρχές δεν επέτρεψαν στον Καρδινάλιο Πιερμπατίστα Πιτσαμπάλα, αρχιεπίσκοπο με καθολική δικαιοδοσία σε Ισραήλ και παλαιστινιακά εδάφη να εισέλθει στον Ναό της Αναστάσεως για να τελέσει τη λειτουργία.

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, χαρακτήρισε το περιστατικό «προσβολή όχι μόνο προς τους πιστούς αλλά και προς κάθε κοινότητα που σέβεται τη θρησκευτική ελευθερία».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας, Αντόνιο Ταγιάνι, γνωστοποίησε μέσω ανάρτησής του ότι κάλεσε τον πρέσβη του Ισραήλ για εξηγήσεις σχετικά με το συμβάν.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ναός του Πανάγιου Τάφου, μαζί με το Δυτικό Τείχος και το Τέμενος Αλ-Άκσα, παραμένουν κλειστά για το κοινό από τα τέλη Φεβρουαρίου 2026, λόγω του πολέμου.

Ο Πανάγιος Τάφος αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα της Χριστιανοσύνης, με τη διαχείριση και φύλαξή του να μοιράζεται μεταξύ της Καθολικής, της Ελληνορθόδοξης και της Αρμενικής Αποστολικής Εκκλησίας.