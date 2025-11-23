Κόσμος

Το Ισραήλ επιβεβαιώνει ότι σκότωσε τον «αρχηγό του γενικού επιτελείου» της Χεζμπολάχ – Η στιγμή της επίθεσης

Βίντεο από την επίθεση του Ισραήλ κάνει τον γύρο του διαδικτύου
O Χαϊθάμ Αλί Ταμπαταμπάι
O Χαϊθάμ Αλί Ταμπαταμπάι / X

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι εξουδετέρωσε τον Χαϊθάμ Αλί Ταμπαταμπάι, ο οποίος σύμφωνα με την ανακοίνωση ήταν «ο αρχηγός του γενικού επιτελείου» της Χεζμπολάχ, σε επίθεση που πραγματοποιήθηκε σε μια πολυώροφη πολυκατοικία σε νότιο προάστιο της Βηρυτού στον Λίβανο, την Κυριακή 23.11.2025.

Στην ανακοίνωση του στρατού του Ισραήλ, επισημαίνεται ότι οι δυνάμεις του «χτύπησαν περιοχή της Βηρυτού και σκότωσαν τον τρομοκράτη Χαϊθάμ Αλί Ταμπαταμπάι», ο οποίος περιγράφεται ως σημαντικό και έμπειρο στέλεχος της λιβανικής σιιτικής οργάνωσης Χεζμπολάχ.

Το λιβανικό υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 5 ανθρώποι σκοτώθηκαν και 28 τραυματίστηκαν από την ισραηλινή επίθεση.

 

Η Χεζμπολάχ είχε ανακοινώσει ότι «προσωπικότητα της αντίστασης» κατά του Ισραήλ σκοτώθηκε κατά τη σημερινή επίθεση.

Νωρίτερα το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, επιβεβαίωσε ότι η εντολή για την επίθεση στον Λίβανο κατά της Χεζμπολάχ δόθηκε «κατόπιν εισήγησης του υπουργού Άμυνας και του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων». 

Βίντεο που κάνουν το γύρο του διαδικτύου, φέρεται να αποτυπώνουν την επίθεση που είχε ως αποτέλεσμα την «εξουδετέρωση» του ηγετικού στελέχους της Χεζμπολάχ:

Ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν κάλεσε τη διεθνή κοινότητα «να παρέμβει με σοβαρότητα και ισχύ για να τερματίσει τις (ισραηλινές) επιθέσεις κατά του Λιβάνου» τονίζοντας ότι ο Λίβανος από την πλευρά του τηρεί την κατάπαυση του πυρός.

