Το Ισραήλ επιβεβαιώνει ότι σκότωσε τον «αρχηγό του γενικού επιτελείου» της Χεζμπολάχ – Η στιγμή της επίθεσης

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι εξουδετέρωσε τον Χαϊθάμ Αλί Ταμπαταμπάι, ο οποίος σύμφωνα με την ανακοίνωση ήταν «ο αρχηγός του γενικού επιτελείου» της Χεζμπολάχ, σε επίθεση που πραγματοποιήθηκε σε μια πολυώροφη πολυκατοικία σε νότιο προάστιο της Βηρυτού στον Λίβανο, την Κυριακή 23.11.2025.

Στην ανακοίνωση του στρατού του Ισραήλ, επισημαίνεται ότι οι δυνάμεις του «χτύπησαν περιοχή της Βηρυτού και σκότωσαν τον τρομοκράτη Χαϊθάμ Αλί Ταμπαταμπάι», ο οποίος περιγράφεται ως σημαντικό και έμπειρο στέλεχος της λιβανικής σιιτικής οργάνωσης Χεζμπολάχ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το λιβανικό υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 5 ανθρώποι σκοτώθηκαν και 28 τραυματίστηκαν από την ισραηλινή επίθεση.

ELIMINATED: Haytham Ali Tabatabai, Hezbollah’s Chief of General Staff, in the Beirut area.



Tabatabai, a veteran operative since the 1980s, commanded the Radwan Force, led Hezbollah operations in Syria, and entrenched its operational and combat capabilities.



During the war… pic.twitter.com/mCllkJOole — Israel Defense Forces (@IDF) November 23, 2025

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Χεζμπολάχ είχε ανακοινώσει ότι «προσωπικότητα της αντίστασης» κατά του Ισραήλ σκοτώθηκε κατά τη σημερινή επίθεση.

Breaking: Ali (Haysam) Tabatabai, Hezbollah’s number 2 and its de facto Chief of Staff has been eliminated. pic.twitter.com/1RfbCSRb3H — Terror Alarm (@Terror_Alarm) November 23, 2025

Νωρίτερα το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, επιβεβαίωσε ότι η εντολή για την επίθεση στον Λίβανο κατά της Χεζμπολάχ δόθηκε «κατόπιν εισήγησης του υπουργού Άμυνας και του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων».

Βίντεο που κάνουν το γύρο του διαδικτύου, φέρεται να αποτυπώνουν την επίθεση που είχε ως αποτέλεσμα την «εξουδετέρωση» του ηγετικού στελέχους της Χεζμπολάχ:

BREAKING:



Hezbollah’s Chief of Staff Haytham Ali Tabatabai has been killed in an Israeli airstrike in Beirut, Lebanon.



Attacks against Hezbollah will intensify as long as the Lebanese Army doesn’t disarm Hezbollah as agreed on in the ceasefire deal with Israel. pic.twitter.com/z1s3QIFFn4 — Visegrád 24 (@visegrad24) November 23, 2025

Ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν κάλεσε τη διεθνή κοινότητα «να παρέμβει με σοβαρότητα και ισχύ για να τερματίσει τις (ισραηλινές) επιθέσεις κατά του Λιβάνου» τονίζοντας ότι ο Λίβανος από την πλευρά του τηρεί την κατάπαυση του πυρός.

Πηγή: OnAlert.gr