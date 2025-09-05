Το Ισραήλ έπληξε πολυώροφο κτίριο στην πόλη της Γάζας – Το χρησιμοποιούσε η Χαμάς λέει o IDF

Συνεχίζονται τα πλήγματα του Ισραήλ στη Γάζα με το Τελ Αβίβ να εξαπολύει νέα επίθεση σε πολυώροφο κτίριο στην πόλη της Γάζας, σήμερα Παρασκευή 05.09.2025.

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έπληξε πολυώροφο κτίριο το οποίο σύμφωνα με την ανακοίνωση χρησιμοποιείται από το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς στην πόλη της Γάζας.

«Στο εσωτερικό του κτιρίου, η Χαμάς εγκατέστησε υποδομές προκειμένου να ετοιμάσει και να εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον των στρατιωτών του ισραηλινού στρατού στην περιοχή», σύμφωνα με ανακοίνωση του στρατού.

Just now in #Gaza City: the last remains of a residential building were crushed on top of a defenceless population. Israel’s barbarity defies words — and the world’s inaction is nothing less than complicity. pic.twitter.com/0jJPDSMzOi — Husam Zomlot (@hzomlot) September 5, 2025

Πριν από την επίθεση «ελήφθησαν προληπτικά μέτρα προκειμένου να περιοριστούν οι βλάβες στους αμάχους, κυρίως προηγούμενες προειδοποιήσεις στον πληθυσμό, χρήση πυρομαχικών ακριβείας, αεροπορική επιτήρηση και πληροφορίες μυστικών υπηρεσιών», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Νωρίτερα ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατς δήλωσε ότι οι δυνάμεις της χώρας του εξέδωσαν την πρώτη επίσημη ειδοποίηση εκκένωσης προς τους κατοίκους του πολυώροφου κτιρίου στην πόλη της Γάζας ενόψει της επικείμενης επίθεσης, προειδοποιώντας ότι οι επιχειρήσεις των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) εκεί θα ενταθούν μέχρις ότου η Χαμάς συμφωνήσει με τους όρους του Ισραήλ για μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

BREAKING: Israeli warplanes bombard Mushtaha Tower in Gaza City, reducing it to rubble.



A few minutes earlier, the Israeli army had notified residents of an imminent strike, but they had no enough time to take out any of their belongings. pic.twitter.com/mWLm1TYFJ2 — Quds News Network (@QudsNen) September 5, 2025

Επίσης σε ανάρτησή του στο X ανέφερε «Ο σύρτης αφαιρείται τώρα από τις πύλες της Κόλασης στη Γάζα», δημοσιεύει στο X. «Μόλις ανοίξει η πόρτα, δεν θα κλείσει και οι επιχειρήσεις των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων θα ενταθούν – μέχρι οι δολοφόνοι και οι βιαστές της Χαμάς να αποδεχτούν τους όρους του Ισραήλ για τον τερματισμό του πολέμου, πρώτα και κύρια την απελευθέρωση όλων των ομήρων και τον αφοπλισμό – ή θα καταστραφούν».

Η δήλωση αυτή έρχεται την ώρα που οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις προετοιμάζονται να επεκτείνουν την χερσαία επίθεσή τους στην πόλη της Γάζας, με ανώτερους διοικητές να παρουσιάζουν την εκστρατεία ως έναν αποφασιστικό ελιγμό που στοχεύει στη διάσπαση των εναπομεινάντων οχυρών της Χαμάς.