Το Ισραήλ ισοπέδωσε πολυκατοικία στο κέντρο της Βηρυτού

Σοκάρει το νέο χτύπημα του Ισραήλ στον Λίβανο κοντά σε μία από τις πιο πολυσύχναστες διασταυρώσεις της νότιας Βηρυτού.

Το χτύπημα του Ισραήλ ισοπέδωσε πολυκατοικία και συνεχίζει να βομβαρδίζει σφοδρά τις περιοχές της Βηρυτού που θεωρούνται προπύργια της Χεζμπολάχ.

Σειρά φωτογραφιών δείχνει ένα βλήμα να πέφτει από τον ουρανό και να χτυπά τους κάτω ορόφους της πολυκατοικίας προκαλώντας μια μπάλα φωτιάς και την κατάρρευση του κτιρίου.

Το λιβανέζικο πρακτορείο ειδήσεων ANI έκανε λόγο για μια «δεύτερη σφοδρή επιδρομή που διεξήγαγε η εχθρική ισραηλινή πολεμική αεροπορία» με στόχο τη συνοικία Γομπέιρι κοντά στον κόμβο Ταγιουνέ και απέναντι από το μεγαλύτερο πάρκο της Βηρυτού.

Πρόκειται για ένα από τα πιο κεντρικά σημεία της λιβανέζικης πρωτεύουσας που έχει πλήξει μέχρι στιγμής το Ισραήλ.

Οι ισραηλινές δυνάμεις ενέτειναν αυτή την εβδομάδα τα πλήγματά τους εναντίον των νότιων προαστίων της Βηρυτού, που θεωρούνται προπύργια της Χεζμπολάχ, μια κλιμάκωση που σημειώθηκε παράλληλα με διπλωματικές επαφές υπό τις ΗΠΑ με στόχο τον τερματισμό των συγκρούσεων.

Η Αμερικανίδα πρεσβεύτρια στον Λίβανο Λίζα Τζόνσον υπέβαλε χθες Πέμπτη πρόταση εκεχειρίας στον πρόεδρο του λιβανέζικου κοινοβουλίου Ναμπίχ Μπέρι, στον οποίο η Χεζμπολάχ έχει δώσει εντολή να διαπραγματευτεί, όπως δήλωσαν δύο υψηλόβαθμες λιβανέζικες πηγές στο Reuters χωρίς να αναφερθούν σε άλλες λεπτομέρειες.

Israel has just demolished an apartment block in Tayouneh in Beirut. There is no military rationale for this other than to terrorise the population pic.twitter.com/KcslzwST4A

Το προσχέδιο αυτό είναι η πρώτη γραπτή πρόταση της Ουάσινγκτον με στόχο των τερματισμό των συγκρούσεων μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ εδώ και αρκετές εβδομάδες, πρόσθεσαν οι πηγές αυτές.

«Πρόκειται για ένα προσχέδιο με στόχο να δεχθούν παρατηρήσεις από τη λιβανέζικη πλευρά», εξήγησε μία από τις πηγές. Όταν ρωτήθηκε σχετικά με την πρόταση, η αμερικανική πρεσβεία στη Βηρυτό ανακοίνωσε: «Οι προσπάθειες για την επίτευξη διπλωματικής συμφωνίας συνεχίζονται».

The exact moment when an Israeli missile hit a building in the densely populated Tayouneh area in #Beirut. An evacuation alert was issued by the Israeli army before the strike, same tactic as in #Gaza. #Israel is slowly destroying Beirut southern suburbs, a #Hezbollah stronghold. pic.twitter.com/J8oVDGrfcF