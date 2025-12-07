Το Ισραήλ κήρυξε την αποστρατικοποιημένη ζώνη ως τα νέα σύνορα με τη Γάζα

Το Ισραήλ αποδέχεται πλέον μια νέα πραγματικότητα: η «Κίτρινη Γραμμή», που χαράχθηκε τις τελευταίες εβδομάδες στο κέντρο της Γάζας, μετά την κατάπαυση πυρός, λειτουργεί ως στρατιωτικό σημείο αναφοράς και, σύμφωνα με τον Ζαμίρ, σηματοδοτεί ένα νέο όριο ανάμεσα στο εβραϊκό κράτος και τον παλαιστινιακό θύλακα.

Η ανακοίνωση του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου του Ισραήλ στη Γάζα έρχεται τη στιγμή που ο ισραηλινός στρατός αναδιατάσσει τις δυνάμεις του μετά την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μιλώντας σε έφεδρους που σταθμεύουν στην περιοχή, ο Ζαμίρ περιέγραψε την Κίτρινη Γραμμή ως μια προωθημένη θέση, η οποία λειτουργεί τόσο ως αμυντικό ανάχωμα όσο και ως βάση για ενδεχόμενες επιθετικές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τον ίδιο, η γραμμή αυτή έχει ήδη εξελιχθεί σε κεντρικό στοιχείο της στρατηγικής του Ισραήλ στη Γάζα.

Στο πλαίσιο της εκεχειρίας που συμφωνήθηκε με τη Χαμάς, οι ισραηλινές δυνάμεις πρέπει να αποχωρήσουν σταδιακά από τη Γάζα. Μια πρώτη φάση ξεκίνησε αμέσως μετά τη χάραξη της γραμμής, στις 10 Οκτωβρίου, σηματοδοτώντας την αρχή μιας διαδικασίας αποχώρησης που θα εξελιχθεί σε διαδοχικά στάδια.