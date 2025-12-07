Κόσμος

Το Ισραήλ κήρυξε την αποστρατικοποιημένη ζώνη ως τα νέα σύνορα με τη Γάζα

Σε επίσκεψή του στη Γάζα, ο στρατηγός Εγιάλ Ζαμίρ παρουσίασε τη «Κίτρινη Γραμμή» οριοθέτησης ως ένα de facto σύνορο και μια στρατηγική ζώνη για την άμυνα του Ισραήλ
Ισραηλινά στρατεύματα
Φωτογραφία αρχείου / REUTERS / REUTERS / Jim Urquhart

Το Ισραήλ αποδέχεται πλέον μια νέα πραγματικότητα: η «Κίτρινη Γραμμή», που χαράχθηκε τις τελευταίες εβδομάδες στο κέντρο της Γάζας, μετά την κατάπαυση πυρός, λειτουργεί ως στρατιωτικό σημείο αναφοράς και, σύμφωνα με τον Ζαμίρ, σηματοδοτεί ένα νέο όριο ανάμεσα στο εβραϊκό κράτος και τον παλαιστινιακό θύλακα.

Η ανακοίνωση του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου του Ισραήλ στη Γάζα έρχεται τη στιγμή που ο ισραηλινός στρατός αναδιατάσσει τις δυνάμεις του μετά την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός.

Μιλώντας σε έφεδρους που σταθμεύουν στην περιοχή, ο Ζαμίρ περιέγραψε την Κίτρινη Γραμμή ως μια προωθημένη θέση, η οποία λειτουργεί τόσο ως αμυντικό ανάχωμα όσο και ως βάση για ενδεχόμενες επιθετικές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τον ίδιο, η γραμμή αυτή έχει ήδη εξελιχθεί σε κεντρικό στοιχείο της στρατηγικής του Ισραήλ στη Γάζα.

Στο πλαίσιο της εκεχειρίας που συμφωνήθηκε με τη Χαμάς, οι ισραηλινές δυνάμεις πρέπει να αποχωρήσουν σταδιακά από τη Γάζα. Μια πρώτη φάση ξεκίνησε αμέσως μετά τη χάραξη της γραμμής, στις 10 Οκτωβρίου, σηματοδοτώντας την αρχή μιας διαδικασίας αποχώρησης που θα εξελιχθεί σε διαδοχικά στάδια.

Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
The Economist: Η Συρία μένει όρθια έναν χρόνο μετά τον Άσαντ – Ο ρόλος του Άχμεντ αλ Σάρα
Κόντρα σε κάθε πρόβλεψη, η Συρία κατάφερε να σταθεί στα πόδια της υπό την προεδρία του Άχμεντ αλ-Σάρα, – Πίσω όμως από αυτή τη φαινομενική σταθερότητα, η πολιτική ανοικοδόμηση παραμένει μια δύσκολη υπόθεση
Ο πρόεδρος της Συρίας, Άχμεντ αλ-Σάρα
Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ κατά Ουκρανίας και Ζελένσκι: «Είναι πιο διεφθαρμένη από τη Ρωσία – Μπορεί οι ΗΠΑ να αποστασιοποιηθούν από τον πόλεμο»
«Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, παρατείνει τον πόλεμο επειδή γνωρίζει ότι δεν θα κέρδιζε ποτέ εκλογές εάν αυτός τελείωνε», είπε μεταξύ άλλων
Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ 14
