Το Ισραήλ σφυροκοπά τη Γάζα και ζητά τον απόλυτο έλεγχο όλης της περιοχής: Δεκάδες νεκροί

Δεκάδες Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε νέους βομβαρδισμούς στη Γάζα, την ώρα που η κυβέρνηση του Ισραήλ ανακοίνωνε τη Δευτέρα πως θέλει τον έλεγχο όλης της Λωρίδας της Γάζας.

Την ίδια ώρα λίγα φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια εισήλθαν στη Γάζα για πρώτη φορά έπειτα από δυο μήνες. «Σταγόνα στον ωκεανό», σχολίασε ο επικεφαλής των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ, ο Τομ Φλέτσερ, μετά την είσοδο, σύμφωνα με το Ισραήλ, πέντε φορτηγών του διεθνούς οργανισμού με τροφή, ιδίως για μωρά, στον παλαιστινιακό θύλακο, που έχει υποστεί πελώρια καταστροφή από τον πόλεμο κι όπου ο πληθυσμός αντιμετωπίζει κίνδυνο λιμού, κάτι που δεν σταματούν να τονίζουν διεθνείς οργανισμοί και μη κυβερνητικές οργανώσεις.

Το Ισραήλ απαγόρευσε τη 2η Μαρτίου την είσοδο οποιασδήποτε ανθρωπιστικής βοήθειας και κλιμακώνει από την περασμένη εβδομάδα τις αεροπορικές και χερσαίες επιχειρήσεις του, που ξανάρχισε την 18η Μαρτίου, έπειτα από δυο μήνες ανακωχής, για να αναγκάσει όπως λέει η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Νετανιάχου τη Χαμάς να απελευθερώσει τους εναπομείναντες ομήρους που κρατά και να καταστρέψει το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα.

Οι όμηροι είχαν απαχθεί κατά την άνευ προηγουμένου έφοδο του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Μαρτίου 2023 με ορμητήριο τη Λωρίδα της Γάζας. Σε αντίποινα, ο ισραηλινός στρατός άρχισε καταστροφικές ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις με δεκάδες χιλιάδες νεκρούς στον παραθαλάσσιο θύλακο.

Με κοινή ανακοίνωσή τους, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ και ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνι προειδοποίησαν πως δεν «μείνουν με σταυρωμένα τα χέρια» μπροστά στις «σκανδαλώδεις ενέργειες» της κυβέρνησης του Μπενιαμίν Νετανιάχου στη Γάζα.

Με ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του χθες βράδυ, ο πρωθυπουργός Νετανιάχου τους κατηγόρησε πως προσφέρουν «τεράστιο βραβείο» στη Χαμάς και «ενθαρρύνουν νέες φρικαλεότητες» όπως η έφοδος της 7ης Οκτωβρίου 2023.

«Οι μάχες είναι εντατικές και προχωράμε. Θα πάρουμε τον έλεγχο όλης» της Λωρίδας της Γάζας, δήλωνε νωρίτερα ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, αφού ο στρατός του ανήγγειλε «χερσαίες επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας» στον μικρό παραθαλάσσιο θύλακο.

Χθες βράδυ η πολιτική προστασία έκανε λόγο για 91 νεκρούς σε όλη τη Γάζα, υπό ασφυκτική πολιορκία για πάνω από 19 μήνες.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, που διαβεβαιώνουν πως πλήττουν «τρομοκρατικούς στόχους», απαίτησαν ο πληθυσμός να απομακρυνθεί εσπευσμένα από τομείς στη νότια Λωρίδα της Γάζας, συμπεριλαμβανομένης της Χαν Γιούνις, ενόψει «επίθεσης άνευ προηγουμένου».

Κάτοικος της Χαν Γιούνις, ο Μοχάμεντ Σαρχάν, περιέγραψε σκηνές «Αποκάλυψης», με πυρά «από παντού, ζώνες φωτιάς», συνεχή πλήγματα από «μαχητικά αεροσκάφη κι ελικόπτερα».

Με τα πόδια, με ποδήλατα, με κάρα που έσερναν γαϊδούρια, άνδρες, γυναίκες και παιδιά έφευγαν από τη Χαν Γιούνις κουβαλώντας κάποια από τα υπάρχοντά τους, δοχεία με νερό, κουβέρτες και διάφορα σκεύη.

Επικαλούμενος «διπλωματικούς» λόγους, ο Νετανιάχου ανακοίνωσε πως το Ισραήλ θα επιτρέψει την είσοδο στη Λωρίδα της Γάζας «βασικής ποσότητας τροφίμων». Πρόσθεσε πως «φίλες» χώρες του είπαν πως δεν μπορεί να συνεχίσει τον πόλεμο αν αρχίσουν να διαδίδονται «εικόνες μαζικού λιμού».

Σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, «δεκάδες φορτηγά με βοήθεια» θα επιτραπεί να εισέλθουν «τις επόμενες ημέρες» στον παλαιστινιακό θύλακο.

Μέχρι τώρα, η κυβέρνηση του Νετανιάχου αρνείτο πως υφίσταται ανθρωπιστική κρίση στη Λωρίδα της Γάζας.

Αναφερόμενη στην ανακοίνωση του Νετανιάχου, η Κλερ Νικολέ της μη κυβερνητικής οργάνωσης Γιατροί Χωρίς Σύνορα (Médecins sans frontières, MSF) έκανε λόγο για «σκόνη στα μάτια».

«Είναι σκόνη στα μάτια, ένας τρόπος να ειπωθεί ‘ορίστε, μπαίνουν ξανά τρόφιμα’, αλλά δεν είναι παρά κάτι συμβολικό», είπε η Νικολέ.

«Δυο εκατομμύρια άνθρωποι λιμοκτονούν» στη Λωρίδα της Γάζας ενώ «τόνοι τροφίμων» εμποδίζονται «στα σύνορα», κατήγγειλε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

«Πού είναι η βοήθεια; Πού είναι η τροφή και το νερό; Πεθαίνουμε (…) Τα παιδιά μου κι εγώ υποφέρουμε κάθε μέρα», είπε με απελπισία η Αμπίρ Χουντχούντ στην πόλη της Γάζας (βόρεια).

