Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ εξαπέλυσαν αεροπορικές επιδρομές στη Λωρίδα της Γάζας «σε αντίδραση» στις εκτοξεύσεις πέντε ρουκετών από παλαιστίνιους μαχητές σήμερα (05.07.2023), ενώ οι μονάδες τους άρχισαν να αποσύρονται από την Τζενίν, έπειτα από διήμερη επιχείρηση ευρείας κλίμακας στην περιοχή, στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης.

Δώδεκα Παλαιστίνιοι και ισραηλινός υπαξιωματικός σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της επιχείρησης του Ισραήλ, με επίκεντρο τον καταυλισμό προσφύγων της Τζενίν, που άρχισε τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Επρόκειτο για τη μεγαλύτερη επιχείρηση του Τσαχάλ -του ισραηλινού στρατού- στη Δυτική Όχθη εδώ και χρόνια. Κινητοποιήθηκαν εκατοντάδες στρατιώτες, τεθωρακισμένα, τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, μηχανήματα έργου που διέλυσαν κτίρια και δρόμους.

Χθες Τρίτη το βράδυ οι μονάδες του άρχισαν να αποσύρονται από την Τζενίν, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος του.

Εν τω μεταξύ, σοκάρουν οι εικόνες από την ισοπεδωμένη Τζενίν:

This is not a video game, this is Jenin today’s morning!



filmed by the BBC’s Jimmy Michael pic.twitter.com/s328t0QSh5 — Sarah Hassan (@Sarah_Hassan94) July 4, 2023

This is not Ukraine, this is Jenin this morning, and the mainstream media still watching! pic.twitter.com/vMgbl8zps1 — Sara Rey (@SaraReyi) July 3, 2023

«Τα ισραηλινά στρατεύματα ξεκίνησαν την απόσυρση από την Τζενίν», είπε ο εκπρόσωπος, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ισραηλινά τηλεοπτικά δίκτυα μετέδωσαν πλάνα στα οποία εικονίζονται στρατιωτικά οχήματα καθώς αποχωρούν από την περιοχή και επιστρέφουν στο ισραηλινό έδαφος, ενώ οι κάτοικοι της Τζενίν πανηγύρισαν την «ήττα» του Ισραήλ στην επιχείρηση:

Incredible scenes as Palestinians never faltered in taking on the so called elite Israeli army who have now withdrawn from Jenin RC.

pic.twitter.com/Plbo8gluzm — Bint (@PalBint) July 4, 2023

Πέντε ρουκέτες εκτοξεύθηκαν από τη Λωρίδα της Γάζας εναντίον του νότιου Ισραήλ προκαλώντας την ενεργοποίηση των σειρήνων προειδοποίησης της αεράμυνας, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ο ισραηλινός στρατός. Όλες αναχαιτίστηκαν από συστοιχίες του ισραηλινού συστήματος αντιπυραυλικής άμυνας και κατά τις ως τώρα πληροφορίες δεν υπήρξαν θύματα ούτε ζημιές, κατά την ίδια πηγή.

Δεν έχει υπάρξει ανάληψη της ευθύνης από κάποιο παλαιστινιακό κίνημα μέχρι στιγμής.

Ο στρατός του Ισραήλ «απάντησε» βομβαρδίζοντας τη Λωρίδα της Γάζας. Πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στις παλαιστινιακές δυνάμεις ασφαλείας είπε πως χτυπήθηκε στρατιωτική εγκατάσταση της Χαμάς, της ισλαμιστικής παράταξης στην εξουσία στον θύλακα από το 2007, χωρίς να αναφερθούν πάντως τραυματισμοί.

Χθες, αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε κόσμο στο Τελ Αβίβ τραυματίζοντας επτά ανθρώπους, ενέργεια που εξήρε η Χαμάς, κάνοντας λόγο για «μια πρώτη απάντηση στα εγκλήματα σε βάρος του λαού μας στον καταυλισμό της Τζενίν».

Επιτόπου, ο αρχηγός της ισραηλινής αστυνομίας Ιακώβ Σαμπτάι δήλωσε πως «ο τρομοκράτης» στο τιμόνι του αυτοκινήτου ήταν κάτοικος Δυτικής Όχθης και πρόσθεσε ότι σκοτώθηκε από πυρά διερχόμενου ισραηλινού πολίτη.

Στην Τζενίν, όπου πέταγαν μόνιμα UAVs, τα καταστήματα παρέμειναν κλειστά χθες, διαπίστωσε ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου, καθώς συνεχιζόταν η ισραηλινή επιχείρηση.

Οι σχεδόν έρημοι δρόμοι ήταν σπαρμένοι συντρίμμια και πέτρες, η άσφαλτος είχε διαλυθεί, τα πεζοδρόμια ήταν μαυρισμένα γύρω από αυτοσχέδια οδοφράγματα.

Η κατάσταση στον καταυλισμό προσφύγων είναι «καταστροφική», δήλωσε ο δήμαρχος της Τζενίν, ο Νιντάλ Αμπού Σάλεχ, κάνοντας λόγο για διακοπές της ηλεκτροδότησης και της ύδρευσης.

Η παλαιστίνια υπουργός Υγείας Μάι αλ Κάιλα χαρακτήρισε χθες Τρίτη κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την ισραηλινή επιχείρηση «επίθεση που καταπατά το διεθνές δίκαιο».

«Ανοικτός πόλεμος»

Ο στρατός ανακοίνωσε πως έπληξε «κέντρο διοίκησης κοινών επιχειρήσεων» ένοπλης οργάνωσης, της Ταξιαρχίας της Τζενίν, και διάφορους άλλους «στόχους», συμπεριλαμβανομένων έξι «εργαστηρίων κατασκευής εκρηκτικών».

«Θα δράσουμε για όσο χρειαστεί για να ξεριζώσουμε την τρομοκρατία», διεμήνυσε χθες ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σε ισραηλινή στρατιωτική βάση όχι μακριά από την πόλη.

«Δεν θα επιτρέψουμε η Τζενίν να γίνει ξανά ασφαλές καταφύγιο για την τρομοκρατία», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής, 12 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και άλλοι 100 τραυματίστηκαν, οι 20 από τους οποίους είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Το παλαιστινιακό υπουργείο Εξωτερικών κατήγγειλε προχθές πως ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε «ανοικτό πόλεμο εναντίον του πληθυσμού της Τζενίν».

Η πόλη και ο παρακείμενος καταυλισμός προσφύγων, όπου ζουν 18.000 άνθρωποι, έχουν βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο επιχειρήσεων του ισραηλινού στρατού.

Ευρύτερα, η βόρεια Δυτική Όχθη, περιοχή που κατέχει το Ισραήλ από το 1967, βιώνει το τελευταίο διάστημα έξαρση των επιθέσεων εναντίον ισραηλινών και των εφόδων εποίκων εναντίον Παλαιστινίων.

«Η χειρότερη επιδρομή εδώ και πέντε χρόνια»

Η ισραηλινή επιδρομή προκάλεσε προχθές Δευτέρα την έξοδο «περίπου 3.000» κατοίκων του καταυλισμού, σύμφωνα με τον Καμάλ Αμπού αλ Ρουμπ, τον αντικυβερνήτη της Τζενίν.

«Παραλάβαμε πολλούς τραυματίες», κυρίως «από σφαίρες», ανέφερε εξάλλου ο Κάσεμ Μπενιγάντερ, τραυματιοφορέας, 35 ετών.

«Αυτή είναι η χειρότερη επιδρομή εδώ και πέντε χρόνια», συμπλήρωσε.

Γιατρός στο νοσοκομείο Ιμπν Σίνα της Τζενίν τόνισε ωστόσο πως τραυματίες υπέκυψαν επειδή δεν τους προσφέρθηκε περίθαλψη έγκαιρα.

«Ορισμένοι πέθαναν, η κατάσταση άλλων χειροτέρεψε», είπε ο Ταουφίκ αλ Σουμπάκι, εξηγώντας πως οι καταστροφές που προκλήθηκαν από τον ισραηλινό στρατό στον καταυλισμό δυσχέραναν πολύ την πρόσβαση και την κυκλοφορία των ασθενοφόρων και οποιουδήποτε άλλου οχήματος.

«Όλες οι επιλογές είναι ανοικτές για να πλήξουμε τον εχθρό», διεμήνυσε ο Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ, ενώ ο ηγέτης της Χαμάς, ο Ισμαήλ Χανίγια, κατήγγειλε την «βάρβαρη» ισραηλινή επιχείρηση.

Ο Αραβικός Σύνδεσμος ανακοίνωσε πως διεξήγαγε χθες Τρίτη κατεπείγουσα συνεδρίαση, ενώ Ιορδανία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αραβικές χώρες που έχουν διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ, κατήγγειλαν την επιχείρηση.

Ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ο Φόλκερ Τουρκ, έκρινε χθες πως η βία στο Ισραήλ και στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη «πρέπει να σταματήσει».

Το Ισραήλ έχει «δικαίωμα να αμυνθεί» αλλά πρέπει να σεβαστεί την «αναλογικότητα» όπως αυτή ορίζεται στο «διεθνές δίκαιο», έκρινε χθες το ΥΠΕΞ της Γερμανίας.

Ο βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ κάλεσε τον ισραηλινό στρατό να «επιδείξει αυτοσυγκράτηση στην επιχείρησή του και όλα τα μέρη να αποφύγουν την κλιμάκωση».

Από την αρχή της χρονιάς, τουλάχιστον 190 Παλαιστίνιοι, 26 Ισραηλινοί, μια Ουκρανή κι ένας Ιταλός έχουν σκοτωθεί σε βίαια επεισόδια συνδεόμενα με την ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασιζόμενη στις επίσημες ανακοινώσεις των ισραηλινών και των παλαιστινιακών αρχών.