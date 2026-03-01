Κόσμος

Το Ισραήλ βομβάρδισε το κτίριο της ιρανικής Κρατικής Τηλεόρασης στην Τεχεράνη – Διακόπηκε προσωρινά η μετάδοση

«Η τεχνική ομάδα αξιολογεί τις ζημιές», ανέφερε ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας
Επίθεση στην κρατική τηλεόραση του Ιράν
Επίθεση στην κρατική τηλεόραση του Ιράν / X

Με την Τεχεράνη να δέχεται ολοένα και περισσότερα πλήγματα από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, χτυπήθηκε από πλήγμα η κρατική τηλεόραση του Ιράν.

Η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε το βράδυ της Κυριακής 01.03.2026, ότι δέχθηκε πλήγματα, μετά από σειρά ισχυρών εκρήξεων που συγκλόνισαν την Τεχεράνη, με αποτέλεσμα να διακοπεί προσωρινά η μετάδοση.

Λίγο νωρίτερα, το ίδιο κρατικό μέσο είχε αναφέρει ότι τμήματα των κεντρικών εγκαταστάσεων της εθνικής ραδιοτηλεόρασης επλήγησαν από αεροπορικές επιδρομές στην πρωτεύουσα, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι το πρόγραμμά του συνέχιζε να μεταδίδεται.

 

«Η τεχνική ομάδα αξιολογεί τις ζημιές», ανέφερε ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας, του οποίου η έδρα στην Τεχεράνη είχε ξαναμπεί στο στόχαστρο του Ισραήλ τον περασμένο Ιούνιο, κατά τη διάρκεια του πολέμου των 12 ημερών.

Κόσμος
