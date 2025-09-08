Το Ισραήλ βομβάρδισε βάσεις της Χεζμπολάχ στον Λίβανο

Νέα αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ στον Λίβανο την Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου και συγκεκριμένα σε 7 βάσεις εκπαίδευσης της Χεζμπολάχ.

Συγκεκριμένα το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου Ani μετέδωσε ότι 7 χτυπήματα σημειώθηκαν στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, κοντά στα σύνορά της με τη Συρία, όπου το Ισραήλ είχε ανακοινώσει ότι στοχοθέτησε θέσεις της Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με το Ani, τα πλήγματα αυτά είχαν στόχο τα υψώματα της περιοχής Χερμέλ.

Ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβιχάι Αντραΐ δήλωσε ότι η ισραηλινή πολεμική αεροπορία στοχοθέτησε «θέσεις της Χεζμπολάχ, μεταξύ των οποίων θέσεις της δύναμης Ραντουάν», επίλεκτη μονάδα του κινήματος.

Πρόκειται για τα πρώτα ισραηλινά πλήγματα στη χώρα μετά την ανακοίνωση του Λιβάνου την Παρασκευή ότι ο στρατός του θα αρχίσει την εφαρμογή του σχεδίου του για τον αφοπλισμό της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ, η οποία αποδυναμώθηκε σε μεγάλο βαθμό από πόλεμο με το Ισραήλ.