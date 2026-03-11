Το Ισραήλ βομβαρδίζει συνοικία της Βηρυτού, «προπύργιο» της Χεζμπολάχ

Ο στρατός του Ισραήλ πλήττει για ακόμη μια φορά τη νότια συνοικία της Βηρυτού τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (11.03.2026), μετέδωσε λιβανικό επίσημο μέσο ενημέρωσης, ενώ το ισραηλινό επιτελείο ανέφερε πως βάζει ξανά στο στόχαστρο τη Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν.

Το λιβανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ANI ανέφερε ότι «ο εχθρός (σ.σ. Ισραήλ) εξαπέλυσε σφοδρή επιδρομή» στη νότια συνοικία της Βηρυτού, όπου η Χεζμπολάχ έχει μεγάλη επιρροή. Εικονολήπτες του Γαλλικού Πρακτορείου κατέγραψαν στήλες καπνού να υψώνεται από σημεία που βομβαρδίστηκαν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

—-ALERT



LEBANON



Israeli strikes on the suburbs of Beirut, Lebanon. pic.twitter.com/IhRbsdvKbj — Vanguard-Verita (@RussCan91) March 11, 2026

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε σε ανακοινωθέν του μέσω Telegram ότι άρχισε να διεξάγει αεροπορικά πλήγματα «εναντίον υποδομών της Χεζμπολάχ» στον τομέα αυτόν της Βηρυτού, παράλληλα με βομβαρδισμούς που εξαπέλυσε στο Ιράν.