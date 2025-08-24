Το Ισραήλ χτύπησε τους Χούθι της Υεμένης – Στο στόχαστρο βάσεις πυραύλων των ανταρτών

Η τηλεόραση των Χούθι ανέφερε επίθεση του Ισραήλ στην πρωτεύουσα της Υεμένης, Σαναά το απόγευμα της Κυριακής (24.08.2025).

Οι Χούθι στην Υεμένη δήλωσαν ότι το Ισραήλ εξαπέλυσε επίθεση στην πρωτεύουσα Σαναά, η πιο πρόσφατη μέχρι τώρα κατά αυτών των φιλοϊρανών ανταρτών που έχουν πραγματοποιήσει πολλές επιθέσεις με πυραύλους εναντίον του εβραϊκού κράτους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ισραηλινή επίθεση στην πρωτεύουσα Σαναά», έγραψε το τηλεοπτικό κανάλι των Χούθι, το Al-Massirah, στην πλατφόρμα X, χωρίς να αναφέρει περισσότερες λεπτομέρειες, μία εβδομάδα μετά τα ισραηλινά πλήγματα σε ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό της πρωτεύουσας της Υεμένης, που τελεί υπό τον έλεγχο των ανταρτών.

من العدوان الصهيوني الغاشم على منشآت الطاقة في صنعاء pic.twitter.com/G222gwlREI — AHMAD SLMAN (@ahmadslmanx) August 24, 2025

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

IAF fighter jets are currently striking Yemen with massive force. A security source confirms: The IDF is carrying out a wave of strikes in Yemen in response to the continued Houthi missile and drone launches.



Targets include the presidential palace and senior officials for… pic.twitter.com/inoUHQi6UH — Cheryl E (@CherylWroteIt) August 24, 2025

The Houthi presidential compound is now on fire pic.twitter.com/4cOQd1lnaP — Eye On Antisemitism (@AntisemitismEye) August 24, 2025

Σύμφωνα με κατοίκους που μίλησαν στο Reuters, τα ισραηλινά πλήγματα έθεσαν στο στόχαστρο περιοχή κοντά στο προεδρικό συγκρότημα και βάσεις πυραύλων.