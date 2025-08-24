Κόσμος

Το Ισραήλ χτύπησε τους Χούθι της Υεμένης – Στο στόχαστρο βάσεις πυραύλων των ανταρτών

Οι φιλοϊρανοί Χούθι έχουν πραγματοποιήσει πολλές επιθέσεις με πυραύλους εναντίον του Ισραήλ
Πυραυλικό χτύπημα του Ισραήλ κατά των Χούθι της Υεμένης
Πυραυλικό χτύπημα του Ισραήλ κατά των Χούθι της Υεμένης / πηγή Χ

Η τηλεόραση των Χούθι ανέφερε επίθεση του Ισραήλ στην πρωτεύουσα της Υεμένης, Σαναά το απόγευμα της Κυριακής (24.08.2025).

Οι Χούθι στην Υεμένη δήλωσαν ότι το Ισραήλ εξαπέλυσε επίθεση στην πρωτεύουσα Σαναά, η πιο πρόσφατη μέχρι τώρα κατά αυτών των φιλοϊρανών ανταρτών που έχουν πραγματοποιήσει πολλές επιθέσεις με πυραύλους εναντίον του εβραϊκού κράτους.

«Ισραηλινή επίθεση στην πρωτεύουσα Σαναά», έγραψε το τηλεοπτικό κανάλι των Χούθι, το Al-Massirah, στην πλατφόρμα X, χωρίς να αναφέρει περισσότερες λεπτομέρειες, μία εβδομάδα μετά τα ισραηλινά πλήγματα σε ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό της πρωτεύουσας της Υεμένης, που τελεί υπό τον έλεγχο των ανταρτών.

 

 

 

Σύμφωνα με κατοίκους που μίλησαν στο Reuters, τα ισραηλινά πλήγματα έθεσαν στο στόχαστρο περιοχή κοντά στο προεδρικό συγκρότημα και βάσεις πυραύλων.

