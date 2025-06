Το Κατάρ έκλεισε τον εναέριο χώρο μετά τις απειλές του Ιράν για επιθέσεις κατά αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων

Το Κατάρ έκλεισε τον εναέριο χώρο του, όπως μετέδωσε σήμερα (23.06.2025) το Sky News, επικαλούμενη δήλωση του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας.

Ειδικότερα, το Κατάρ ανακοίνωσε ότι έκλεισε, προσωρινά, τον εναέριο χώρο του για λόγους ασφαλείας, λόγω των απειλών του Ιράν ότι θα πραγματοποιήσει αντίποινα εναντίον των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ στις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Νωρίτερα, σήμανε συναγερμός ασφαλείας (23.06.2025) από την πρεσβεία των ΗΠΑ στο Κατάρ, η οποία προειδοποίησε τους Αμερικανούς υπηκόους που ζουν στη χώρα να παραμείνουν στα σπίτια τους ή να βρουν καταφύγιο.

