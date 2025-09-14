Το Κατάρ ζητά κυρώσεις στο Ισραήλ και μιλά για «δυο μέτρα και δυο σταθμά»

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ Μοχάμεντ μπιν Αμπντελράχμαν αλ Θάνι κάλεσε τη διεθνή κοινότητα «να σταματήσει να έχει δύο μέτρα και δύο σταθμά» και να επιβάλει κυρώσεις στο Ισραήλ για «τα εγκλήματά του».

Ο αλ Θάνι έκανε τις δηλώσεις αυτές μία ημέρα πριν την έναρξη συνόδου κορυφής στην πρωτεύουσα του Κατάρ αράβων και μουσουλμάνων ηγετών, η οποία έχει στόχο να καταδικάσει τα χτυπήματα του Ισραήλ εναντίον στελεχών της Χαμάς την προηγούμενη εβδομάδα στη Ντόχα.

Προσχέδιο του τελικού ανακοινωθέντος της συνόδου, το οποίο θα εξετάσουν οι ηγέτες, καταδικάζει την ισραηλινή επίθεση ως αποσταθεροποιητική κλιμάκωση και τονίζει ότι οι χώρες είναι αντίθετες στα σχέδια του Ισραήλ «να επιβάλει μια νέα πραγματικότητα στην περιοχή».

Το προσχέδιο σύμφωνα με το Reuters, δεν αναφέρει κανένα οικονομικό ή διπλωματικό μέτρο εις βάρος του Ισραήλ, ωστόσο η τελική ανακοίνωση μπορεί να αλλάξει πριν την αυριανή συνάντηση των ηγετών.