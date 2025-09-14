Συμβαίνει τώρα:
Το Κατάρ ζητά κυρώσεις στο Ισραήλ και μιλά για «δυο μέτρα και δυο σταθμά»

Καταδικάζει την ισραηλινή επίθεση ως αποσταθεροποιητική κλιμάκωση
Ντόχα
Ντόχα / REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa/File Photo/File Photo

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ Μοχάμεντ μπιν Αμπντελράχμαν αλ Θάνι κάλεσε τη διεθνή κοινότητα «να σταματήσει να έχει δύο μέτρα και δύο σταθμά» και να επιβάλει κυρώσεις στο Ισραήλ για «τα εγκλήματά του».

Ο αλ Θάνι έκανε τις δηλώσεις αυτές μία ημέρα πριν την έναρξη συνόδου κορυφής στην πρωτεύουσα του Κατάρ αράβων και μουσουλμάνων ηγετών, η οποία έχει στόχο να καταδικάσει τα χτυπήματα του Ισραήλ εναντίον στελεχών της Χαμάς την προηγούμενη εβδομάδα στη Ντόχα.

Προσχέδιο του τελικού ανακοινωθέντος της συνόδου, το οποίο θα εξετάσουν οι ηγέτες, καταδικάζει την ισραηλινή επίθεση ως αποσταθεροποιητική κλιμάκωση και τονίζει ότι οι χώρες είναι αντίθετες στα σχέδια του Ισραήλ «να επιβάλει μια νέα πραγματικότητα στην περιοχή».

Το προσχέδιο σύμφωνα με το Reuters, δεν αναφέρει κανένα οικονομικό ή διπλωματικό μέτρο εις βάρος του Ισραήλ, ωστόσο η τελική ανακοίνωση μπορεί να αλλάξει πριν την αυριανή συνάντηση των ηγετών.

Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ισραήλ: Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου χαιρετίζει μια συμμαχία «πιο ισχυρή από ποτέ» κατά την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός παρουσίασε τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών ως έναν «πραγματικό φίλο», υπογραμμίζοντας τη στερεότητα του δεσμού ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και το Τελ Αβίβ, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης
Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου επισκέπτονται το Δυτικό Τείχος, τον ιερότερο τόπο προσευχής του Ιουδαϊσμού, στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ
Πλανήτης Άρης: Νέα στοιχεία της NASA «αναζωπυρώνουν» τη συζήτηση για ίχνη ζωής
Το ρόβερ Perseverance αποκάλυψε εντυπωσιακά δείγματα που συλλέχθηκαν από τον κρατήρα Jezero – Αν οι παρατηρήσεις αυτές αποδειχθούν βιολογικής προέλευσης, θα πρόκειται για ιστορική καμπή στην αναζήτηση ζωής πέρα από τη Γη
Μια «selfie» που τράβηξε το ρομπότ Perseverance της NASA στον Άρη
